У отца главы Львовской ОВА украинский хакер похитил около 3 млн долларов
Отец главы Львовской ОВА лишился почти 127 миллионов гривен (около 3 млн долларов) в результате хакерской атаки, в которой подозревается 21-летний украинец.
Информация о крупномасштабной краже средств поступила от украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на данные полиции.
По сведениям следствия, хакер получил несанкционированный доступ к банковским счетам предприятий известного львовского предпринимателя Зиновия Козицкого, отца главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.
В результате с этих счетов были незаконно выведены денежные средства на сумму примерно 127 миллионов гривен, что составляет чуть менее трех миллионов долларов.
Львовская полиция заочно предъявила обвинение 21-летнему Денису Николаеву, которого считают причастным к кибератаке.
