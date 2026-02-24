У отца главы Львовской ОВА украинский хакер похитил около 3 млн долларов

Tекст: Денис Тельманов

Информация о крупномасштабной краже средств поступила от украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на данные полиции.

По сведениям следствия, хакер получил несанкционированный доступ к банковским счетам предприятий известного львовского предпринимателя Зиновия Козицкого, отца главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

В результате с этих счетов были незаконно выведены денежные средства на сумму примерно 127 миллионов гривен, что составляет чуть менее трех миллионов долларов.

Львовская полиция заочно предъявила обвинение 21-летнему Денису Николаеву, которого считают причастным к кибератаке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские хакеры из групп PalachPro и Eye Of Sauron совершили кибератаку, из-за которой мессенджер Sonata перестал работать и украинские военные лишились связи с командованием.

Группировки KillNet и Beregini получили доступ к информации о закупках антидроновых комплексов Piranha военными частями на Украине.

Хакерская группа KillNet презентовала интерактивную карту MATRIX с данными о 2131 объекте по производству дронов и военной техники для ВСУ.