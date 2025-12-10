Хакеры раскрыли поставки антидроновых Piranha военным подразделениям ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Российские хакеры из группировок KillNet и Beregini получили доступ к полной информации о военных частях и подразделениях ВСУ, которые закупают современные антидроновые комплексы Piranha, передает РИА «Новости». Анонимный представитель одной из хакерских групп рассказал, что больше всего заказывают модель Piranha DF-M, обладающую радиусом подавления до 150 метров и ценой около одного миллиона гривен, что составляет примерно 1,8 млн рублей.

Система, по его данным, способна блокировать частоты в трех каналах и рассчитана на круглосуточную работу, делая перерыв на 15 минут каждый час. В числе заказчиков названы обычные части, штурмовые бригады и даже украинские фонды.

Упомянуты конкретные части, куда поступали поставки: войсковая часть 3027 нацгвардии Украины, части 3074 и А4718, ВЧ 3057 «Рубеж», 54 бригада Украины «Хартия», а также другие подразделения. По словам собеседника агентства, хакеры получили подробности о сроках завершения сделок, конкретных моделях закупленных комплексов и их количестве на каждое подразделение.

Также в базе отмечены случаи возврата новых систем обратно поставщику со стороны некоторых военных. Хакеры подчеркнули, что эти сведения отражают реальную картину закупок и могут использоваться для дальнейшего отслеживания военных поставок на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у побережья Турции.