WSJ: Переговоры США и Украины затрагивают вопрос даты выборов
Среди ключевых тем американско-украинских переговоров во Флориде обсуждаются сроки проведения выборов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.
Делегации США и Украины во время переговоров во Флориде обсуждают вопрос графика выборов на Украине, а также возможность обмена территориями между Россией и Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Wall Street Journal. Издание ссылается на источник в Белом доме.
«По словам высокопоставленного представителя администрации США, переговоры будут охватывать график выборов на Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной, а также другие вопросы, которые остаются нерешенными между Белым домом и Киевом», – цитирует Wall Street Journal.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился направить украинскую делегацию на переговоры по мирному урегулированию в США и утвердил для нее секретные инструкции. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.