Израильские удары убили 18 жителей иранского Мазендерана
Власти иранского Мазендерана подтвердили смерть 18 жителей из-за атаки Израиля
При израильских ударах по северу Ирана погибли 18 жителей провинции Мазендеран, среди них выходцы из десяти различных округов.
Иранское агентство Tasnim со ссылкой на местные власти проинформировало о трагических последствиях обстрелов, передает РИА «Новости». Губернатор провинции подтвердил данные о потерях среди населения.
«18 жителей Мазендерана погибли при атаках Израиля», – приводит издание слова главы региона.
Чиновник уточнил, что погибшие были выходцами из множества округов, включая Амоль, Баболь и Сари. Также среди жертв оказались жители Джуйбара, Чалуса и других населенных пунктов севера страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате ракетных ударов США и Израиля по городам Сенендедж и Камиан погибли четыре мирных жителя.
Иранский Красный Полумесяц ранее подтвердил смерть более 200 человек после серии ударов по 24 провинциям страны.