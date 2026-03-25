Эксперт Мурадян оценил потери туроператоров из-за Ближнего Востока
Потери в выручке туроператоров от аннулирования туров из-за ситуации на Ближнем Востоке могут составить до 10 млрд рублей, если конфликт продлится и в апреле, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Мурадян сообщил, что потери туроператоров от аннулирования туров на фоне ситуации на Ближнем Востоке могут достичь 10 млрд рублей, если конфликт затянется и в апреле, передает РИА «Новости». Он отметил: «Мы понимаем, что ситуация до 31 марта не разрешится, и мы пойдем в месяц апрель с отменой туров – на текущий момент ряд игроков отменяет в том числе туры без штрафных санкций по 15 апреля». Он уточнил, что совокупные потери в выручке могут составить до 10 млрд рублей, но подчеркнул, что речь идет именно о потерях в продажах, а не о фактических финансовых убытках.
Фактические потери туроператоров, по словам Мурадяна, оцениваются в 1,5 млрд рублей. В эту сумму входят расходы на эвакуацию, продление размещения туристов и иные экстренные меры в условиях кризиса. Ранее министр экономического развития Максим Решетников называл сумму потерь отрасли в 7 млрд рублей, однако новые оценки учитывают возможность продления ограничений и отмен туров в апреле.
МИД России ранее рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока до нормализации ситуации. После этого Минэкономразвития рекомендовало туроператорам прекратить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России оценила ущерб отрасли от ситуации в регионе в 6 млрд рублей.
Министр экономического развития Максим Решетников заявил об обязанности компаний полностью возвращать деньги за путевки на Ближний Восток.
Российский союз туриндустрии сообщил о ежедневных потерях участников рынка в размере 1,5 млн долларов.