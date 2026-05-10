Власти Израиля построили секретную базу в Ираке для ударов по Ирану
Власти Израиля разместили на иракской территории тайную военную базу, предназначенную для проведения воздушных операций против иранских объектов, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе среди американских чиновников.
По данным Wall Street Journal, «Израиль создал тайную военную базу в иракской пустыне для ведения воздушных атак против Ирана и нанесения ударов по иракским военным, которые почти обнаружили ее в начале войны», передает РИА «Новости»
Тайный объект играл роль логистического хаба для израильской авиации и служил местом дислокации спецназа. На базе дежурили поисково-спасательные команды, готовые искать катапультировавшихся летчиков из сбитых самолетов. Там же находились бойцы, обученные диверсиям на территории противника.
Весной базу едва не раскрыли из-за местного пастуха, который заметил необычную активность вертолетов. Иракские солдаты выдвинулись на проверку, но израильская авиация сдержала их продвижение ударами с воздуха.
Точное местоположение военного центра остается неизвестным. При этом отмечается, что после крушения американского истребителя F-15 возле Исфахана Израиль предлагал США помощь, однако американцы спасли двух летчиков самостоятельно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти еврейского государства обсуждают с Вашингтоном возможность нанесения новых ударов по иранской энергетической инфраструктуре.