    Киев провалил перемирие ко Дню Победы
    Лавров пообещал беспощадный ответ за попытку сорвать День Победы
    Грузия потребовала от ЕС осознать важность Дня Победы
    Балтфлот принял в состав носителя «Калибров»
    Нефтегазовые доходы России в 2026 году снизились на 38,3%
    Росавиация сняла запрет на работу аэропортов Юга России
    Лавров: Европа готовит нападение на Россию в манере Гитлера
    Мерц в поздравлении немцев с освобождением от нацизма не упомянул СССР
    Партия Стармера потерпела разгром на выборах
    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    8 мая 2026, 14:18 • Новости дня

    МИД Ирана обвинил США в срыве перемирия и провокациях

    Аракчи: США выбирают военную авантюру вместо дипломатии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США неизменно выбирают военную авантюру, когда дипломатическое решение возможно.

    «Каждый раз, когда дипломатическое решение оказывается на столе, США выбирают безрассудную военную авантюру», – написал дипломат в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В отдельном заявлении МИД Ирана обвинил Вашингтон в нарушении перемирия и осудил действия американских военных. Иранское ведомство также отметило, что эти действия США не привели к значительным результатам и не увенчались успехом.

    Ранее США объяснили удары по Ирану ответом на обстрел эсминцев.

    Американский истребитель накануне атаковал иранский танкер в Оманском заливе.

    8 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием», подчеркнув, что перемирие по-прежнему в силе.

    После ударов между США и Ираном американский президент Трамп заявил телеканалу ABC News, что перемирие не прекращено.

    «Перемирие соблюдается. Оно же вступило в силу», – сказал он в телефонном разговоре.

    Он назвал удары между США и Ираном «любовным похлопыванием».

    «Это всего лишь легкое похлопывание», – назвал происходящее Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны».

    8 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Журналистка Fox News подтвердила удары США по целям в Иране

    Fox News узнал, что удары США по целям в Иране «не возобновление войны»

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране были подтверждены журналистке Fox News Дженнифер Гриффин высокопоставленным чиновником, который подчеркнул, что это «не возобновление войны».

    «Вооружённые силы США только что нанесли удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране. Старший американский чиновник сообщил мне об этом, но это не возобновление войны», – написала Гриффин в соцсети Х, выделив заглавными буквами частицу «НЕ».

    Кроме того, она подтвердила информацию о том, что вооружённые силы США  нанесли удар по военно-морскому контрольно-пропускному пункту Ирана в Бендер-Каргане в Минабе.

    «7 мая американские войска перехватили неспровоцированные атаки Ирана и нанесли ответные удары в целях самообороны, когда эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в Оманский залив», –сказано в сообщении Центрального командования США.

    Там добавили, что иранские силы выпустили множество ракет, беспилотников и небольших катеров по эсминцам USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason, проходившим по международному морскому пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    8 мая 2026, 01:50 • Новости дня
    Нефтяной танкер КНР впервые с начала конфликта атакован вблизи Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник в районе Ормузского пролива был атакован танкер для перевозки нефтепродуктов, принадлежащий компании из КНР, сообщило китайское СМИ Caixin; это первый случай нападения на китайский нефтяной танкер, отметил знакомый с ситуацией источник.

    «Компания CMA CGM, вторая по величине в мире компания по контейнерным перевозкам, заявила 6 мая, что ее небольшое судно «Сан-Антонио» подверглось  нападению накануне во время прохождения через пролив, в результате чего пострадали члены экипажа, судно получило повреждения», – пишет Caixin.

    Согласно Caixin, палуба судна загорелась.

    При этом, как сообщает Reuters, Китай остается ключевым покупателем иранской нефти, которая стала объектом блокады США в Оманском заливе.

    В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут оказывать помощь судам, застрявшим в Ормузском проливе, однако через день он приостановил эти действия, когда Иран в ответ запустил беспилотники и ракеты по нескольким судам и своим соседям, в частности, по ОАЭ.

    Инцидент с китайским танкером произошел у побережья Объединенных Арабских Эмиратов в Персидском заливе, недалеко от Мина-Сакр, сообщает агентство.

    Источники в сфере морской безопасности сообщили, что поврежденное китайское судно, предположительно, является танкером для перевозки нефтепродуктов и химических веществ JV Innovation под флагом Маршалловых островов, который в понедельник сообщил находящимся поблизости судам о пожаре на своей палубе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план американского лидера по «освобождению» Ормуза оставил судовладельцев в растерянности. США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. США разрешили военным атаковать катера КСИР при угрозе судам в Ормузе.

    7 мая 2026, 20:07 • Новости дня
    ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США

    ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США

    ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США
    @ Majid Asgaripour/WANA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран способен противостоять морской блокаде со стороны США минимум три-четыре месяца, прежде чем начнет ощущать серьезные экономические проблемы, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с конфиденциальным анализом ЦРУ.

    Доклад был представлен на этой неделе членам администрации США, пишет WP, передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что соответствующие выводы уже доведены до американских властей. По словам одного из источников газеты, «в конфиденциальном анализе ЦРУ, представленном на этой неделе членам администрации, делается вывод, что Иран сможет выдержать морскую блокаду США в течение как минимум трех-четырех месяцев, прежде чем столкнется с более серьезными экономическими трудностями».

    Издание подчеркивает, что такие оценки могут вызывать вопросы относительно уверенности президента Дональда Трампа в скором завершении войны.

    Ранее газета The New York Times раскрыла тактику ВМС США при морской блокаде Ирана.

    В четверг США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады.

    8 мая 2026, 11:11 • Новости дня
    Иран нарастил железнодорожную торговлю с Китаем

    Bloomberg: Иран нарастил железнодорожную торговлю с Китаем

    Иран нарастил железнодорожную торговлю с Китаем
    @ Oriental Image/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран значительно увеличил объемы грузоперевозок по железной дороге из КНР, стремясь смягчить последствия блокады своих портов со стороны США.

    Исламская республика активно адаптируется к экономическому давлению, наращивая железнодорожную торговлю с Пекином, передает Bloomberg.

    Количество грузовых поездов, следующих из центральнокитайского Сианя в Тегеран, выросло с одного в неделю до одного каждые три-четыре дня после начала морской блокады 13 апреля.

    Стоимость фрахта резко возросла: на этой неделе расценки на доставку стандартного 40-футового контейнера по этому маршруту достигли 7 тыс. долларов. Это примерно на 40% превышает обычный уровень. Железнодорожный маршрут, проходящий через Казахстан и Туркменистан, лишь частично компенсирует последствия американской военно-морской операции, которая препятствует экспорту иранской нефти и импорту зерна.

    В настоящее время торговля носит преимущественно односторонний характер. Контейнеры направляются в Иран с промышленными и потребительскими товарами, включая автомобильные запчасти, генераторы и электронику. «Раньше в некоторые недели эти поезда вообще не ходили; теперь они полностью забронированы на май», – заявил управляющий директор турецкого логистического агентства Silkroad-Avrasya Multimodal Logistics Алтан Дурсун.

    Иранские чиновники рассматривают возможность использования железнодорожных маршрутов для экспорта нефтехимии и топлива в будущем. В прошлом году Китай уже открыл прямой маршрут грузовых поездов в Северный Афганистан, а Иран начал экспорт дизельного топлива по железной дороге в эту страну. Кроме китайского направления, Тегеран планирует инвестировать миллиарды долларов в маршрут «Север – Юг», связывающий его с Россией.

    Глава контейнерного комитета национальной судоходной ассоциации Камбиз Этемади отметил, что Иран способен перевести 40% своей обычной морской торговли на сухопутные маршруты. Спрос на грузовики из Турции также вырос с начала блокады, при этом новые грузы в основном состоят из продовольствия и подсолнечного масла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская морская блокада серьезно ударила по внешней торговле Ирана.

    Министры иностранных дел Исламской республики и Китая ранее провели переговоры в Пекине.

    Центральное разведывательное управление США оценило запас прочности иранской экономики в три месяца.

    8 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    США объяснили удары по Ирану ответом на обстрел эсминцев

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе произошел новый виток эскалации: в ответ на обстрел трех американских эсминцев дронами и ракетами войска США атаковали иранские командные пункты.

    Американские военные нанесли серию ударов по иранским объектам в ответ на обстрел своих эсминцев, передает Axios.

    По данным издания, этот инцидент не означает возобновления полномасштабной войны. При этом президент США в интервью каналу ABC News заявил: «Это был просто легкий шлепок».

    Представители Центрального командования США (CENTCOM) подчеркнули, что атаковали пусковые установки и командные центры Ирана. Все иранские снаряды были успешно перехвачены, а американская техника не получила повреждений. В ведомстве добавили, что Вашингтон не ищет эскалации, но готов защищать свои силы.

    Иранская сторона назвала действия США нарушением режима прекращения огня и пригрозила мощными ответными мерами. Военное командование республики сообщило, что американские силы атаковали нефтяной танкер и еще одно судно, входившее в пролив. В настоящее время Соединенные Штаты продолжают морскую блокаду иранских кораблей.

    Обострение произошло на фоне переговоров между двумя странами о подписании меморандума для прекращения боевых действий. Ранее, в понедельник, иранские силы уже обстреливали коммерческие суда и американские корабли в ответ на действия военно-морского флота США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель накануне атаковал иранский танкер в Оманском заливе.

    Высшее военное командование Ирана обвинило Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня.

    Президент США назвал взаимные удары двух стран обычным любовным похлопыванием.

    8 мая 2026, 00:56 • Новости дня
    Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня после того, как по двум кораблям в Ормузском проливе были нанесены удары, а также после атаки гражданских районов, заявило рано утром в пятницу высшее объединенное военное командование страны.

    «США нанесли удары по «иранскому нефтяному танкеру, следовавшему из прибрежных вод Ирана в районе Джаска в направлении Ормузского пролива, а также по другому судну, входящему в Ормузский пролив вблизи эмиратского порта Фуджейра», – приводит агентство Reuters выдержку из заявления представителя Центрального штаба иранской разведки «Хатам аль-Анбия», распространенного  государственными СМИ.

    В документе указано, что при содействии некоторых стран региона США наносили воздушные удары по гражданским районам вдоль побережья Бандар-Хамира, Сирика и острова Кешм.

    Напомним, агентства Mehr и Fars сообщили в четверг о взрывах на юге Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Al Arabiya узнал, что Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива. При этом США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. ЦРУ оценило сроки устойчивости  Ирана к морской блокаде США.

    7 мая 2026, 22:17 • Новости дня
    Глава Shell сообщил о потере мировым рынком миллиарда баррелей нефти

    Shell: Мир потерял миллиард баррелей нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Глава англо-нидерландской Shell Ваэль Саван заявил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке мировые рынки недополучили почти миллиард баррелей нефти.

    Мировой нефтяной рынок потерял почти один миллиард баррелей нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава англо-нидерландской корпорации Shell Ваэль Саван в ходе конференции с аналитиками, комментируя ситуацию в условиях противостояния США и Ирана.

    «Неопровержимые факты таковы, что на данный момент мы сами себе вырыли яму с недополучением нефти почти в миллиард баррелей – либо из-за заблокированных поставок, либо из-за не добытых объемов. И, конечно, эта яма углубляется с каждым днем. Так что путь к восстановлению будет долгим», – отметил руководитель компании.

    Последствия происходящего уже отражаются на мировой нефтепереработке и топливном рынке. По словам Савана, некоторые американские заводы вынуждены увеличивать выпуск дизельного и авиационного топлива из-за растущего спроса в Европе, которая остро реагирует на перебои поставок.

    При этом Shell фиксирует снижение потребления в отдельных сегментах, в частности, спрос на авиатопливо в ряде регионов упал на 5% из-за высоких цен и рыночной нестабильности. В текущих условиях, как подчеркнул глава корпорации, участникам рынка остается лишь использовать резервы, искать альтернативное топливо или сокращать потребление.

    Обострение обстановки вокруг Ирана привело к фактической блокировке Ормузского пролива. Это ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что напрямую сказалось на объемах добычи и экспорта в регионе.

    Добыча нефти странами ОПЕК снизилась до тридцатишестилетнего минимума.

    Соединенные Штаты увеличили экспортные доходы от продажи топлива до 23 млрд долларов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о длительном сроке восстановления баланса на мировом рынке.

    8 мая 2026, 03:35 • Новости дня
    Трамп заявил, что три эсминца США выстояли под атаками разгромленного Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth рассказал, как успешно под шквал иранских атак по Ормузскому проливу прошли три эсминца без каких-либо повреждений.

    «Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив, подвергаясь обстрелу. Три эсминца не пострадали, но иранским атакующим был нанесен серьезный ущерб. Они были полностью уничтожены вместе с многочисленными небольшими лодками, которые используются вместо их полностью обезглавленного военно-морского флота. Эти лодки пошли на дно моря быстро и эффективно», – написал он.

    Он расписал, как по эсминцам были выпущены ракеты, которые было легко сбить, беспилотники, которые были уничтожены в воздухе и «красиво опустились в океан, словно падающая в свою могилу бабочка».

    Трамп заявил, что нормальная страна пропустила бы эсминцы, но «Иран ненормальная страна, которой руководят сумасшедшие».

    «Если бы у них был шанс применить ядерное оружие, они бы это сделали, без вопросов, но у них никогда не будет такой возможности. Точно так же, как мы нанесли им удар сегодня, мы нанесем его еще сильнее и с гораздо большей жестокостью в будущем, если они не подпишут сделку как можно скорее!» – напомнил свою главную цель Трамп.

    По словам американского президента, три эсминца, которые попытались атаковать иранцы, присоединятся к морской блокаде США, которая воистину является «стальной стеной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана, после чего Тегеран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны», а глава Белого дома назвал происходящее «любовным похлопыванием».

    7 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    WSJ: «Проект Свобода» в Ормузском проливе может возобновиться на этой неделе

    WSJ: Миссия США «Проект Свобода» в Ормузском проливе может возобновиться на этой неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Миссия «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе может быть возобновлена уже на этой неделе, сообщает издание Wall Street Journal.

    По данным The Wall Street Journal, миссия «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе может быть возобновлена уже на этой неделе, передает РИА «Новости».

    Ранее американская операция была приостановлена после того, как Саудовская Аравия ввела запрет для США на использование своих военных баз и воздушного пространства. Это значительно осложнило проведение миссии по обеспечению безопасности навигации в стратегически важном регионе.

    Теперь, как отмечает издание, Саудовская Аравия и Кувейт сняли соответствующие ограничения. Такое решение стало возможным после телефонного разговора между лидерами этих стран. По оценке официальных лиц Пентагона, возобновление миссии возможно уже в ближайшие дни.

    В публикации указывается, что администрация США активно работает над восстановлением операций по сопровождению судов с помощью военно-морских и воздушных сил. В Пентагоне подчеркивают, что возобновление миссии «Проект Свобода» призвано повысить безопасность в Ормузском проливе на фоне сохраняющихся угроз.

    Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для американской военной авиации.

    Вашингтон приостановил реализацию миссии «Проект Свобода» на короткий период времени.

    7 мая 2026, 23:50 • Новости дня
    Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана

    Агентство Fars сообщило о «перестрелке с противником» на юге Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Агентство Mehr сообщило о похожих на взрыве звуках на острове Кешм, уточнив, что над несколькими городами на юге Ирана были сбиты «вражеские беспилотники», по данным агентства Fars, местные жители слышали похожие на взрывы звуки.

    «Исследования Fars в городе Бендер-Аббасе показывают, что в ходе перестрелки между вооруженными силами Ирана и противником были атакованы коммерческие зоны пирса Бахман Кешм», – сказано в сообщении.

    Торговый пирс находится на иранском острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Al Arabiya узнал, что Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива. При этом США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США.

    8 мая 2026, 02:21 • Новости дня
    Россия выступила против однобоких проектов резолюций по Ирану в СБ ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва поддержала дипломатические усилия Пакистана и КНР, но отвергла резолюцию США и Израиля, настаивая на переговорах по урегулированию ситуации вокруг Ирана, сообщили российские дипломаты в комментарии постоянного представительства России при ООН.

    Россия выступает за немедленное прекращение насилия и политико-дипломатическое урегулирование кризиса на Ближнем Востоке, поэтому российская сторона поддерживает посреднические инициативы Пакистана и подчеркивает необходимость оградить переговорный процесс от провокаций и силовых действий, особенно на фоне заявлений Дональда Трампа о завершении конфликта.

    «Призываем коллег по Совету Безопасности избегать искусственного нагнетания напряженности в СБ, в том числе за счет продвижения однобоких и конфронтационных проектов документов, одобрение которых чревато рисками новой волны эскалации на Ближнем Востоке с самыми непредсказуемыми последствиями», – сказано в комментарии.

    Именно из-за этих опасений в апреле Россия и Китай заблокировали проект резолюции по Ормузскому проливу, предложив альтернативный текст с призывами к прекращению войны и обеспечению свободы судоходства.

    «К сожалению, несмотря на неоднократно выраженные озабоченности, авторы вновь решили составить документ в русле концепции «двух войн», которую Россия категорически не приемлет. Не поддерживает наша страна и опасных попыток насытить документ несбалансированными формулировками, односторонними требованиями к Тегерану при полном игнорировании первопричины кризиса – американо-израильской военной авантюры против Ирана», – отметили дипломаты.

    В Москве подчеркнули, что свобода судоходства в Персидском заливе восстановится только после завершения конфликта и отказа от силовых акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога с Вашингтоном завышенными ожиданиями американской стороны. В марте постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал резолюцию Совбеза ООН по Ирану. Кроме того, резолюцию России по Ирану СБ ООН не принял.

    8 мая 2026, 10:01 • Новости дня
    Президент Ирана провел встречу с раненым верховным лидером Хаменеи

    Tекст: Мария Иванова

    Глава исполнительной власти Ирана Масуд Пезешкиан впервые за время конфликта провел очную беседу с руководителем страны Моджтабой Хаменеи, тяжело пострадавшим от февральского израильского авиаудара.

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан рассказал о недавних переговорах с Моджтабой Хаменеи, передает Bloomberg.

    По словам политика, беседа длилась около двух с половиной часов. «Встреча была прямой, откровенной и сопровождалась чувством близости и доверия», – заявил президент.

    Место проведения и темы дискуссии не раскрываются. Известно, что верховный лидер скрывается с начала конфликта с США и Израилем. Он пострадал 28 февраля в результате израильской атаки, унесшей жизнь его отца и предшественника аятоллы Али Хаменеи.

    В марте американский министр обороны Пит Хегсет отмечал, что руководитель Ирана ранен и, вероятно, обезображен. С тех пор он общался лишь письменными заявлениями. Сейчас ключевые решения в стране принимает военное руководство с участием Корпуса стражей исламской революции и влиятельных политиков.

    В опубликованном на прошлой неделе послании верховный лидер подчеркнул отказ Тегерана сворачивать ядерную и ракетную программы. Эти уступки остаются главными требованиями Вашингтона для завершения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реальная власть в Иране сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.

    Верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил сильные ожоги лица при атаке на свою резиденцию. При этом раненый глава государства продолжил работу с высокопоставленными чиновниками по аудиосвязи.

    8 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    NYT узнала об одностраничном плане перемирия между США и Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран и США рассматривают одностраничный план прекращения военных действий, сообщили иранские официальные лица, уточнив, что этот план позволит вновь открыть Ормузский пролив и даст двум странам 30 дней на заключение всеобъемлющего соглашения.

    «Три высокопоставленных иранских чиновника заявили, что Тегеран и Соединенные Штаты обсуждают одностраничный план для обеих сторон по открытию Ормузского пролива и прекращению боевых действий на 30 дней, пока они будут работать над полноценным соглашением», – пишет New York Times (NYT).

    По словам официальных лиц, переговоры о заключении краткосрочного соглашения продолжаются, и участники переговоров обмениваются предложениями о том, как описать рамки потенциальной постоянной сделки.

    Трое иранских источников заявили, что ключевым препятствием было требование США взять на себя обязательства относительно судьбы ядерной программы Ирана и запасов высокообогащенного урана.

    «По их словам, американские переговорщики продолжают настаивать на том, чтобы Иран согласился передать свои запасы США, закрыть три ядерных объекта и приостановить обогащение урана на 20 лет», – пишет газета.

    Вместо этого Иран предложил разбавить часть урана, а остальное передать в третью страну, возможно, в Россию, и приостановить обогащение на 10–15 лет, не упоминая при этом о трёх объектах, сообщили официальные лица.

    План на высоком уровне включает три пункта, которые можно реализовать незамедлительно: снятие американской блокады с иранских судов и портов, открытие пролива для коммерческого судоходства и прекращение боевых действий.

    Основные спорные моменты, которые до сих пор препятствовали переговорам, предстоит урегулировать в течение следующих 30 дней. К ним, в частности, относятся будущее ядерной программы Ирана, смягчение санкций в отношении страны и разблокировка иранских средств, замороженных за рубежом.

    Трое иранских чиновников заявили, что Тегеран согласится никогда не стремиться к созданию ядерного оружия и приостановить обогащение урана, но детали, в том числе продолжительность этой паузы, пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны», а глава Белого дома назвал происходящее «любовным похлопыванием».

    8 мая 2026, 13:33 • Новости дня
    Иранские военные задержали танкер Ocean Koi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские военные задержали танкер Ocean Koi, который обвинили в попытках нарушить экспорт иранской нефти, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

    Иранские военные задержали танкер Ocean Koi, который, по их данным, пытался нарушить экспорт иранской нефти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    В сообщении подчеркивается: «Военно-морские силы армии Ирана задержали танкер-нарушитель Ocean Koi».

    По информации иранских источников, судно подозревается в действиях, направленных на подрыв национальных интересов страны. Подробности о времени и месте задержания танкера в сообщении гостелерадиокомпании не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтяной танкер КНР впервые с начала конфликта был атакован вблизи Ормузского пролива.

    США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке его прорыва через морскую блокаду.

    США заявили о выводе из строя танкера, шедшего под иранским флагом.

    Российские войска освободили Кривую Луку в ДНР
    Украина сообщила о масштабном лесном пожаре возле Чернобыля
    Жители Братиславы почтили память советских воинов-освободителей
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве
    Тысячи жителей Прибалтики отправились в Россию отпраздновать День Победы
    Подозреваемый в убийстве чемпиона России по многоборью Исаева признал вину
    Члена банды спецназовцев осудили за заказные убийства в Москве

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Где пожарить шашлык в Москве в 2026 году: шашлычные зоны, бронирование беседок и места для пикника

      В Москве жарить шашлыки разрешено исключительно в специально оборудованных пикниковых зонах. Разведение огня вне таких площадок – во дворах, на балконах или в лесу – влечет административный штраф. По данным на 2026 год, в городских парках и на природных территориях столицы доступно более 245 официальных точек, часть из которых работает круглогодично.

    • Салют на День Победы 2026: будет ли фейерверк 9 мая и главные точки просмотра

      9 мая 2026 года Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Москве и других крупных городах страны запланированы масштабные торжества, кульминацией которых традиционно становится праздничный салют Победы.

    • Когда высаживать огурцы и кабачки в открытый грунт в 2026 году: сроки по регионам, народные приметы и лунный календарь

      Огурцы и кабачки – две самые популярные тыквенные культуры на российских огородах. Их любят за неприхотливость, быстрый рост и щедрый урожай. Но есть одна общая черта, которая роднит эти овощи: они оба очень боятся холода. Легкий заморозок или посадка в непрогретую землю могут свести на нет все труды. В 2026 году сроки высадки будут зависеть не от календаря, а от реальной температуры почвы и воздуха. Разбираемся, когда высаживать огурцы и кабачки в разных регионах России, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, о чем говорят народные приметы и как не погубить рассаду из-за спешки.

    • Пашинян и Зеленский: русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

