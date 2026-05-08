Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.
МИД Ирана обвинил США в срыве перемирия и провокациях
Аракчи: США выбирают военную авантюру вместо дипломатии
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США неизменно выбирают военную авантюру, когда дипломатическое решение возможно.
«Каждый раз, когда дипломатическое решение оказывается на столе, США выбирают безрассудную военную авантюру», – написал дипломат в соцсетях, передает РИА «Новости».
В отдельном заявлении МИД Ирана обвинил Вашингтон в нарушении перемирия и осудил действия американских военных. Иранское ведомство также отметило, что эти действия США не привели к значительным результатам и не увенчались успехом.
Ранее США объяснили удары по Ирану ответом на обстрел эсминцев.
Американский истребитель накануне атаковал иранский танкер в Оманском заливе.