Салют на День Победы 2026: будет ли фейерверк 9 мая и главные точки просмотра
9 мая 2026 года Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Москве и других крупных городах страны запланированы масштабные торжества, кульминацией которых традиционно становится праздничный салют Победы.
Будет ли салют на 9 мая 2026 года
Официального распоряжения о проведении салюта на День Победы 2026 в открытом доступе пока нет. Вместе с тем исторически фейерверк в честь Дня Победы проводится ежегодно – он является неотъемлемой частью государственной программы торжеств. В 2025 году салют состоялся на основании распоряжения правительства Российской Федерации, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным.
По имеющимся данным, вечером 9 мая 2026 года в Москве ожидается праздничный салют с началом в 22:00. Продолжительность фейерверка традиционно составляет около 10 минут. Официальное подтверждение от городских властей следует уточнять на портале mos.ru и в официальных каналах мэрии Москвы по мере приближения даты.
Главные точки просмотра салюта Победы в Москве
Фейерверк запускают одновременно с нескольких площадок во всех округах столицы. Ниже перечислены главные точки просмотра, где наблюдение за салютом наиболее удобно и зрелищно.
Поклонная гора (парк Победы)
Адрес: пл. Победы, 3, стр. 2; ст. метро «Парк Победы».
Традиционно один из главных пунктов запуска и наиболее популярное место для наблюдения. Удобнее всего располагаться на смотровой площадке парка, которая находится в 400 метрах от музея на Аллее партизан, либо на холме у входной площадки. Рекомендуется прибыть за полтора–два часа до начала.
ВДНХ
Адрес: проспект Мира, 119; ст. метро «ВДНХ».
Фейерверк на фоне главного входа с арочными воротами – одна из визитных карточек московского салюта. В 2025 году запуск с этой площадки был перенесен в Лужники; информацию о площадках в 2026 году необходимо уточнять дополнительно.
Измайловский парк
Адрес: Городок имени Баумана, 3; ст. метро «Партизанская».
Фейерверк запускают из нескольких точек одновременно, поэтому его видно практически со всей территории. Наиболее удобные позиции – смотровая площадка на берегу Серебряно-Виноградного пруда и площадка у дома № 7 на аллее Большого Круга. Здесь менее многолюдно, чем на центральных набережных.
Парк «Сокольники»
Адрес: Сокольнический Вал, 1; ст. метро «Сокольники».
Салют виден с Фонтанной площади. Преимущество площадки – живая музыкальная программа, которая звучит в парке в ожидании фейерверка.
Лужнецкая набережная (Лужники)
Адрес: Лужнецкая набережная, 24, корп. 6; ст. метро «Спортивная».
Площадка расположена напротив Большой спортивной арены «Лужники». Салют здесь считается одним из самых ярких в городе. Открытая набережная Москвы-реки обеспечивает широкий обзор; отражение огней в воде создает дополнительный визуальный эффект.
Парк «Митино»
Адрес: ул. Пенягинская (СЗАО).
Удобная площадка для жителей Северо-Западного административного округа. Комфортная смотровая зона находится недалеко от физкультурно-оздоровительного комплекса «Аквамарин». Ежегодно на территории парка до начала салюта проходят концерты с песнями военных лет.
Парк «Кузьминки»
Адрес: природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино», вл. 1, стр. 2.
Площадка для жителей юго-восточных районов столицы. Обширная территория парка позволяет выбрать точку наблюдения с открытым горизонтом.
Парк «Патриот»
Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, 55-й км Минского шоссе; площадка у Главного храма Вооруженных сил России.
Масштабная военно-патриотическая площадка за пределами МКАД, где традиционно проходят тематические мероприятия в дни государственных праздников.
Южное Бутово (Черневские пруды)
Адрес: ул. Адмирала Лазарева, 63, корп. 2.
Живописное место на берегу Черневских прудов. Фейерверк хорошо виден с береговой линии.
Рекомендуется заблаговременно проверить актуальный перечень точек запуска и схему перекрытия дорог на официальном сайте мэрии.
Салют на 9 мая на теплоходе: речные прогулки по Москве-реке
Один из самых популярных способов встретить салют Победы – речная прогулка на теплоходе по Москве-реке. Суда занимают удобные позиции в акватории, откуда фейерверк виден с открытых ракурсов, не перекрытых деревьями или зданиями.
Билеты реализуются через агрегаторы и кассы операторов. Рекомендуется приобретать их заблаговременно: к вечеру 9 мая места на прогулочных рейсах традиционно раскуплены.
Нестандартные точки просмотра
Смотровая площадка «PANORAMA360» в башне «Федерация» комплекса «Москва-Сити» (89-й этаж)
С площадки открывается панорама всего города: одновременно видны многие площадки запуска, включая Поклонную гору, Воробьевы горы и центр Москвы.
Парк Горького и парк «Зарядье»
Популярные точки для зрителей, предпочитающих вечернюю прогулку по центру. С набережной у парка «Зарядье» открываются виды на Кремль и отражение праздничных огней в реке.
Воробьевы горы
Адрес: ул. Косыгина, 28.
Смотровая площадка на высоком берегу Москвы-реки. Удобна для наблюдения за фейерверками сразу в нескольких направлениях – с Аллеи спортивной славы и со смотровой площадки у главного здания МГУ.
Салют Победы в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге праздничный салют 9 мая традиционно запускают в 22:00 со Стрелки Васильевского острова и акватории Невы у Петропавловской крепости. Концерты проходят на Дворцовой площади, в парке 300-летия Санкт-Петербурга и на Крестовском острове.
Актуальную афишу мероприятий следует уточнять на mos.ru и официальных ресурсах городских площадок по мере публикации финальной программы.