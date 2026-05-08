Салют на День Победы 2026: будет ли фейерверк 9 мая и главные точки просмотра

Будет ли салют на 9 мая 2026 года

Официального распоряжения о проведении салюта на День Победы 2026 в открытом доступе пока нет. Вместе с тем исторически фейерверк в честь Дня Победы проводится ежегодно – он является неотъемлемой частью государственной программы торжеств. В 2025 году салют состоялся на основании распоряжения правительства Российской Федерации, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным.

По имеющимся данным, вечером 9 мая 2026 года в Москве ожидается праздничный салют с началом в 22:00. Продолжительность фейерверка традиционно составляет около 10 минут. Официальное подтверждение от городских властей следует уточнять на портале mos.ru и в официальных каналах мэрии Москвы по мере приближения даты.

Главные точки просмотра салюта Победы в Москве

Фейерверк запускают одновременно с нескольких площадок во всех округах столицы. Ниже перечислены главные точки просмотра, где наблюдение за салютом наиболее удобно и зрелищно.

Поклонная гора (парк Победы)

Адрес: пл. Победы, 3, стр. 2; ст. метро «Парк Победы».

Традиционно один из главных пунктов запуска и наиболее популярное место для наблюдения. Удобнее всего располагаться на смотровой площадке парка, которая находится в 400 метрах от музея на Аллее партизан, либо на холме у входной площадки. Рекомендуется прибыть за полтора–два часа до начала.

ВДНХ

Адрес: проспект Мира, 119; ст. метро «ВДНХ».

Фейерверк на фоне главного входа с арочными воротами – одна из визитных карточек московского салюта. В 2025 году запуск с этой площадки был перенесен в Лужники; информацию о площадках в 2026 году необходимо уточнять дополнительно.

Измайловский парк

Адрес: Городок имени Баумана, 3; ст. метро «Партизанская».

Фейерверк запускают из нескольких точек одновременно, поэтому его видно практически со всей территории. Наиболее удобные позиции – смотровая площадка на берегу Серебряно-Виноградного пруда и площадка у дома № 7 на аллее Большого Круга. Здесь менее многолюдно, чем на центральных набережных.

Парк «Сокольники»

Адрес: Сокольнический Вал, 1; ст. метро «Сокольники».

Салют виден с Фонтанной площади. Преимущество площадки – живая музыкальная программа, которая звучит в парке в ожидании фейерверка.

Лужнецкая набережная (Лужники)

Адрес: Лужнецкая набережная, 24, корп. 6; ст. метро «Спортивная».

Площадка расположена напротив Большой спортивной арены «Лужники». Салют здесь считается одним из самых ярких в городе. Открытая набережная Москвы-реки обеспечивает широкий обзор; отражение огней в воде создает дополнительный визуальный эффект.

Парк «Митино»

Адрес: ул. Пенягинская (СЗАО).

Удобная площадка для жителей Северо-Западного административного округа. Комфортная смотровая зона находится недалеко от физкультурно-оздоровительного комплекса «Аквамарин». Ежегодно на территории парка до начала салюта проходят концерты с песнями военных лет.

Парк «Кузьминки»

Адрес: природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино», вл. 1, стр. 2.

Площадка для жителей юго-восточных районов столицы. Обширная территория парка позволяет выбрать точку наблюдения с открытым горизонтом.

Парк «Патриот»

Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, 55-й км Минского шоссе; площадка у Главного храма Вооруженных сил России.

Масштабная военно-патриотическая площадка за пределами МКАД, где традиционно проходят тематические мероприятия в дни государственных праздников.

Южное Бутово (Черневские пруды)

Адрес: ул. Адмирала Лазарева, 63, корп. 2.

Живописное место на берегу Черневских прудов. Фейерверк хорошо виден с береговой линии.

Рекомендуется заблаговременно проверить актуальный перечень точек запуска и схему перекрытия дорог на официальном сайте мэрии.

Салют на 9 мая на теплоходе: речные прогулки по Москве-реке

Один из самых популярных способов встретить салют Победы – речная прогулка на теплоходе по Москве-реке. Суда занимают удобные позиции в акватории, откуда фейерверк виден с открытых ракурсов, не перекрытых деревьями или зданиями.

Билеты реализуются через агрегаторы и кассы операторов. Рекомендуется приобретать их заблаговременно: к вечеру 9 мая места на прогулочных рейсах традиционно раскуплены.

Нестандартные точки просмотра

Смотровая площадка «PANORAMA360» в башне «Федерация» комплекса «Москва-Сити» (89-й этаж)

С площадки открывается панорама всего города: одновременно видны многие площадки запуска, включая Поклонную гору, Воробьевы горы и центр Москвы.

Парк Горького и парк «Зарядье»

Популярные точки для зрителей, предпочитающих вечернюю прогулку по центру. С набережной у парка «Зарядье» открываются виды на Кремль и отражение праздничных огней в реке.

Воробьевы горы

Адрес: ул. Косыгина, 28.

Смотровая площадка на высоком берегу Москвы-реки. Удобна для наблюдения за фейерверками сразу в нескольких направлениях – с Аллеи спортивной славы и со смотровой площадки у главного здания МГУ.

Салют Победы в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге праздничный салют 9 мая традиционно запускают в 22:00 со Стрелки Васильевского острова и акватории Невы у Петропавловской крепости. Концерты проходят на Дворцовой площади, в парке 300-летия Санкт-Петербурга и на Крестовском острове.

Актуальную афишу мероприятий следует уточнять на mos.ru и официальных ресурсах городских площадок по мере публикации финальной программы.