    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    7 мая 2026, 19:38 • Справки

    Когда высаживать огурцы и кабачки в открытый грунт в 2026 году: сроки по регионам, народные приметы и лунный календарь

    Tекст: Ольга Никитина

    Огурцы и кабачки – две самые популярные тыквенные культуры на российских огородах. Их любят за неприхотливость, быстрый рост и щедрый урожай. Но есть одна общая черта, которая роднит эти овощи: они оба очень боятся холода. Легкий заморозок или посадка в непрогретую землю могут свести на нет все труды. В 2026 году сроки высадки будут зависеть не от календаря, а от реальной температуры почвы и воздуха. Разбираемся, когда высаживать огурцы и кабачки в разных регионах России, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, о чем говорят народные приметы и как не погубить рассаду из-за спешки.

    Когда высаживать огурцы и кабачки в открытый грунт в 2026 году

    Почему эти культуры так чувствительны к холоду? Огурцы и кабачки родом из теплых регионов, их корневая система начинает активно работать только при определенной температуре почвы. Если земля холодная, растения не просто замедляют рост – они перестают усваивать питательные вещества из почвы, корни не развиваются, и рассада начинает болеть.

    Главный ориентир при высадке – температура почвы. Для огурцов минимальная температура на глубине 10 см должна составлять +15…+18 °C. Для кабачков порог чуть ниже – +12…+14 °C, но лучше дождаться +15 °C для гарантированного результата. Второй важный фактор – отсутствие угрозы возвратных заморозков. Даже кратковременное понижение температуры до -1 °C может погубить нежные всходы.

    В средней полосе России стабильное тепло без заморозков обычно устанавливается во второй половине мая – начале июня. Именно на этот период приходится основная волна высадки рассады в открытый грунт.

    В каком возрасте высаживать рассаду огурцов и кабачков

    Огурцы. Рассада огурцов готова к переезду на грядку в возрасте 20–30 дней от момента появления всходов. К этому моменту у растения должно быть три–пять настоящих листьев. Огурцы очень быстро растут, и передерживать их на подоконнике нельзя: переросшая рассада хуже приживается, дольше болеет и может сбросить завязи.

    Кабачки. Эта культура развивается чуть медленнее. Оптимальный возраст рассады кабачков для высадки – 25–35 дней, с двумя–четырьмя настоящими листьями. Кабачки также не любят, когда их тревожат лишний раз, поэтому рассаду лучше выращивать в отдельных емкостях (торфяных горшочках или стаканчиках), чтобы при пересадке не повредить корни.

    Почему нельзя передерживать рассаду? Переросшие растения уже зацвели на подоконнике или вытянулись в поисках света. После пересадки в грунт они испытывают сильный стресс, сбрасывают цветы и долго не могут тронуться в рост. В итоге ранний посев не дает раннего урожая – наоборот, урожай задерживается, а сами растения слабеют.

    Когда высаживать огурцы и кабачки по регионам России

    Сроки высадки напрямую зависят от климатической зоны. Вот примерные ориентиры для 2026 года.

    Южные регионы (Краснодарский край, Крым, Ростовская область, Ставрополье). Здесь весна приходит рано. В открытый грунт огурцы и кабачки начинают высаживать уже в конце апреля – начале мая. Почва к этому времени обычно хорошо прогрета, а риск заморозков минимален. На юге можно не торопиться с рассадой и сеять семена прямо в грунт – тепла хватит для быстрого роста.

    Центральная Россия и Подмосковье. Для этой зоны оптимальные сроки высадки огурцов – 25 мая – 5 июня. Кабачки, как более холодостойкие, можно высаживать чуть раньше – с 10–20 мая, но только при условии, что почва прогрелась и ночные температуры не опускаются ниже +8…+10 °C. Многие подмосковные дачники ориентируются на окончание цветения черемухи – считается, что после этого заморозков уже не будет.

    Поволжье и Черноземье. Сроки здесь схожи с Центральной Россией – вторая половина мая. Однако погода в Поволжье бывает более переменчивой, поэтому перед высадкой стоит внимательно следить за прогнозом.

    Северо-Запад (Ленинградская область). В этом регионе лето прохладное и короткое. Огурцы и кабачки высаживают в открытый грунт в конце мая – начале июня и обязательно под временные укрытия (спанбонд, пленочные туннели). Многие предпочитают тепличное выращивание, так как в открытом грунте получить хороший урожай здесь сложнее.

    Урал и Сибирь. Для этих регионов характерны поздние заморозки и короткое лето. Высадка в открытый грунт возможна не ранее 5–15 июня. Даже в это время стоит подстраховаться и на ночь укрывать посадки. Здесь особенно ценятся раннеспелые сорта, которые успевают отдать урожай до осенних холодов. Многие уральские и сибирские огородники предпочитают выращивать огурцы и кабачки в теплицах – это самый надежный способ.

    Дальний Восток. Сроки высадки схожи с уральскими – конец мая – начало июня. Особенность дальневосточного климата – высокая влажность, поэтому важно выбирать сорта, устойчивые к грибковым заболеваниям.

    Благоприятные дни для высадки огурцов и кабачков по лунному календарю в 2026 году

    Многие огородники сверяются с лунным календарем, выбирая даты для посадки. Считается, что культуры, дающие плоды над землей (как огурцы и кабачки), лучше всего высаживать на растущей Луне. В это время энергия растений направлена вверх, к стеблям и плодам, что способствует хорошему росту.

    Благоприятные дни в мае 2026: 11–13, 19–21, 26–31 мая.

    Благоприятные дни в июне 2026: 7–8, 12–13, 16–17, 24–25 июня.

    Неблагоприятные дни для посадки: новолуние и полнолуние. В мае 2026 года – это 1, 16 и 31 мая.

    Важно помнить: лунный календарь – это лишь дополнительный ориентир, а не главный закон. Даже если день указан как «суперблагоприятный», но земля еще не прогрелась или по ночам возможны заморозки, высаживать рассаду нельзя. Главный судья – погода и температура почвы.

    Неблагоприятные дни для посадки

    Даже самый благоприятный день по лунному календарю не спасет рассаду, высаженную в холодную землю. Вот когда лучше воздержаться от посадок:

    • Новолуние – 16 мая 2026

    • Полнолуние – 1 и 31 мая 2026

    • Дни резких погодных перепадов – если прогноз обещает заморозки, похолодание или затяжные дожди

    • В холодную, непрогретую почву – даже если календарь «разрешает»

    Запомните правило: сначала дожидаемся устойчивого тепла, потом смотрим на лунный календарь.

    Когда сеять огурцы и кабачки сразу в открытый грунт

    Не обязательно возиться с рассадой – обе культуры можно сеять семенами прямо в грунт. Этот способ особенно хорош на юге и в средней полосе при теплой весне.

    Огурцы семенами. Прямой посев в открытый грунт возможен, когда почва прогреется до +15 °C. В средней полосе это обычно конец мая – начало июня. Семена заделывают на глубину 2–3 см, в каждую лунку кладут по два–три семечка, а после всходов оставляют самое сильное растение.

    Кабачки семенами. Кабачки можно сеять в грунт раньше огурцов, так как они чуть устойчивее к холоду. При прогреве почвы до +12…+14 °C семена быстро прорастают. В средней полосе это вторая половина мая. Семена кабачков крупные, их заделывают на глубину 3–4 см, в лунку кладут два семечка.

    Как подготовить грядку для огурцов и кабачков

    Огурцы и кабачки любят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Лучше всего они растут на южных или юго-западных склонах. Почва должна быть рыхлой, плодородной, богатой органикой. Эти культуры отлично отзываются на внесение перегноя или компоста.

    Огурцы и кабачки – большие любители теплых грядок. Если сделать грядку-траншею с органическим наполнением (ветки, трава, навоз, земля), то внутри будет выделяться тепло, которое подогревает корни. Это особенно актуально в холодных регионах и при ранних посадках.

    Грядку готовят заранее – с осени или за две–три недели до посадки. Вносят перегной или компост (ведро на квадратный метр), добавляют золу (стакан на квадратный метр) и перекапывают. Для тяжелых глинистых почв добавляют песок для рыхлости.

    Как правильно высаживать рассаду огурцов

    Огурцы болезненно переносят пересадку, поэтому действовать нужно аккуратно.

    Осторожность с корнями. Рассаду высаживают методом перевалки, не нарушая земляной ком. Лучше всего использовать торфяные горшочки – их можно закопать в землю целиком, не травмируя корни.

    Схема посадки. Расстояние между растениями – 30–40 см, между рядами – 60–70 см. В тесноте огурцы болеют и дают меньше плодов.

    Полив теплой водой. После посадки рассаду обильно поливают теплой, отстоянной водой (не холодной из скважины!). Холодная вода – стресс для теплолюбивых огурцов.

    Временное укрытие. В первую неделю после высадки, особенно если ночи еще прохладные, рассаду стоит накрывать спанбондом или пленкой на дугах. Это поможет растениям быстрее адаптироваться.

    Как правильно высаживать кабачки

    Кабачки – более мощные и раскидистые растения, чем огурцы. Им нужно больше пространства.

    Расстояние между кустами. Между растениями оставляют 70–100 см, между рядами – 100–150 см. Кабачки разрастаются в крупные кусты, а в загущенных посадках они недополучают свет и воздух, что ведет к болезням.

    Почему кабачкам нужен простор. Это растения с крупными листьями, которые быстро заполняют все свободное пространство. При загущении снижается вентиляция, повышается влажность – и грибковые заболевания не заставляют себя ждать.

    Полив после пересадки. Кабачки также поливают теплой водой, но обильнее – два–три литра под каждый куст. Приствольный круг мульчируют сухой травой или перегноем, чтобы сохранить влагу и предотвратить рост сорняков.

    Главные ошибки при посадке огурцов и кабачков

    Даже опытные огородники иногда совершают ошибки, которые стоят им урожая. Вот самые распространенные.

    Слишком ранняя высадка. Желание поскорее получить свежие огурчики толкает на раннюю посадку. Результат – замерзшая или остановившаяся в росте рассада. Лучше подождать лишнюю неделю, чем потерять растения.

    Холодная вода для полива. Огурцы и кабачки – южане. Ледяная вода из колодца или скважины вызывает стресс, растения болеют, могут сбросить завязи. Воду для полива нужно отстаивать и прогревать на солнце.

    Загущенные посадки. Экономия места на грядке приводит к тому, что растениям не хватает света и воздуха. В результате – снижение урожая, грибковые заболевания, плохое проветривание.

    Посадка в непрогретую землю. Самая частая весенняя ошибка. Даже если днем воздух прогрелся до +20 °C, земля на глубине 10 см может оставаться холодной. Всегда проверяйте температуру почвы, прежде чем высаживать рассаду.

    Повреждение корней при пересадке. Огурцы особенно чувствительны к этому. Любое повреждение корневой системы – это потеря времени на восстановление и риск заболевания.

    Народные приметы для посадки огурцов и кабачков

    Наши предки не имели доступа к метеопрогнозам, но умели читать природу, как открытую книгу. Народные приметы – это многовековой опыт наблюдений, который и сегодня может помочь дачнику.

    По цвету вишни и березы. Если вишня зацвела, а на березе появился листочек размером с копеечку, считалось хорошим временем для посадки тыквы и кабачков.

    По распустившимся листьям дуба. Эта примета – одна из самых надежных. Когда дуб распускает листья, заморозков больше не будет, и наступает время для посева теплолюбивых культур: огурцов, кабачков, тыквы, фасоли.

    По цветению рябины и сирени. Если рябина и сирень зацвели, можно смело высевать огурцы и высаживать рассаду томатов и перцев.

    По цветению калины. В это время сажали кабачки, тыкву и патиссоны.

    Никола Вешний (22 мая). В народном календаре этот день называли Николой Огуречником. Считалось, что после 22 мая наступает настоящее тепло, и можно сажать огурцы в открытый грунт. Правда, в Сибири с этим советуют быть осторожнее и первое время укрывать посадки от холода.

    Цветение черемухи. «Черемуховые холода» – известное явление в средней полосе. Похолодание часто приходит как раз в период цветения черемухи. Поэтому в народе говорили: зацвела черемуха – жди холодов, с посадками торопиться не стоит.

    Устойчивые теплые ночи. Самая простая и надежная примета: если ночи стали по-настоящему теплыми и нет заморозков, пора высаживать теплолюбивые культуры.

    Лучшие сорта огурцов и кабачков для открытого грунта

    Ранние огурцы (для открытого грунта и временных укрытий): Герман F1 – один из самых популярных гибридов. Суперранний (38–40 дней), партенокарпический (не требует опыления), устойчив к болезням. Маша F1 – ранний (37–40 дней), корнишонного типа, плоды без горечи, дружное плодоношение. Кураж F1 – раннеспелый (от 45 дней), пучкового типа завязывания, до 6–8 огурцов в узле, отлично подходит для открытого грунта. Зозуля F1 – проверенный временем гибрид, хорош для открытого грунта и теплиц, ранний, урожайный.

    Лучшие сорта кабачков для открытого грунта: Искандер F1 – голландский гибрид, считается одним из лучших. Ранний, холодостойкий, плодоносит до заморозков. Цукеша – популярный сорт-цуккини. Ранний (40–45 дней), темно-зеленые плоды, высокая урожайность, холодостойкий. Грибовские – классический белоплодный сорт, проверенный временем. Урожайный, неприхотливый, подходит для всех регионов. Кавили F1 – ультраранний гибрид (35–40 дней), плодоносит все лето, устойчив к мучнистой росе.

    Главное – когда высаживать огурцы и кабачки в 2026 году

    Правильная высадка теплолюбивых культур – это баланс между желанием получить ранний урожай и здравым смыслом. Огурцы требуют особенно теплой почвы, не ниже +15 °C. Их лучше высаживать на неделю позже, чем кабачки. В средней полосе оптимальный период – 25 мая – 5 июня. Кабачки чуть устойчивее к холоду, их можно сажать, когда почва прогреется до +12…+14 °C. В средней полосе это 10–20 мая.

    По регионам: на юге – конец апреля – начало мая; в средней полосе и Подмосковье – вторая половина мая – начало июня; на Урале, в Сибири и Северо-Западе – после 5–15 июня, обязательно с укрытием.

    Лунный календарь – дополнительный ориентир. Лучшие дни для высадки в мае 2026: 11–13, 19–21, 26–31 мая; в июне: 7–8, 12–13, 16–17, 24–25 июня.

    Народные приметы подсказывают: зацвел дуб – заморозков больше не будет; Никола Вешний (22 мая) – пора сажать огурцы.

    Самое главное правило: температура почвы и прогноз погоды важнее любых календарей и примет. Не торопитесь, дождитесь настоящего тепла – и урожай обязательно будет богатым.

