  • Новость часаМинобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рейтинг недружественных правительств. Германию толкают в топку конфликта с Россией
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева
    Ушаков вновь призвал к заблаговременной эвакуации дипмиссий из Киева
    Ушаков подтвердил выступление Путина на параде в День Победы
    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву
    В Армении Пашиняна обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов
    МОК снял ограничения для спортсменов из Белоруссии, но сохранил санкции для россиян
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    18 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    0 комментариев
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    15 комментариев
    7 мая 2026, 18:48 • Новости дня

    Преподаватель университета погибла при атаке ВСУ на частный сектор Луганска

    Преподаватель университета ЛНР погибла при атаке ВСУ на частный сектор Луганска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Луганске в результате атаки дронов на частный сектор погибла 73-летняя преподаватель университета, ее дом получил серьезные повреждения, сообщили в ОНФ.

    В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на частный сектор в Луганске погибла 73-летняя Ольга Даник, преподаватель Луганского государственного университета имени Даля. Как уточнили ТАСС в Луганском региональном отделении Общероссийского народного фронта, дом, где проживала женщина, получил серьезные повреждения.

    В ОНФ выразили соболезнования родным и близким погибшей, подчеркнув: «В результате атаки погибла 73-летняя Ольга Даник – преподаватель Далевского университета. Выражаем искренние соболезнования родным и близким».

    Сразу после атаки представители Народного фронта прибыли на место трагедии и оказали помощь пострадавшим. Для временного восстановления теплового контура разрушенных домов была доставлена специальная пленка. В ближайшее время к ликвидации последствий подключатся волонтеры Молодежки Народного фронта, которые помогут жителям очистить территорию и разобраться с завалами.

    Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА на Луганск вечером 6 мая погибла женщина, а ее дом серьезно поврежден.

    Ранее в селе Булгаковка Кременского муниципального округа ЛНР в результате атаки украинского дрона погибли три человека, еще трое получили ранения. Также три человека погибли в результате удара украинских беспилотников по жилым домам села Солонцы в ЛНР, еще двое получили ранения.


    7 мая 2026, 00:19 • Новости дня
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    @ PIO Rep. of Cyprus Eleni C/imago-image/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Россия планирует наступление этим летом, об этом он заявил представителям стран Запада, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Встреча происходила на саммите в столице Армении Ереване. Зеленский сообщил союзникам, что ожидает очередного российского наступления летом, передает Bloomberg.

    Он просит западных союзников ускорить поставки систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, а также заявил о необходимости подготовиться к очередной зиме и интенсивным бомбардировкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться.

    Комментарии (6)
    7 мая 2026, 04:10 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Брянск пострадали ребенок и 12 взрослых
    При атаке ВСУ на Брянск пострадали ребенок и 12 взрослых
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ночного удара ВСУ по Брянску ранения получили 13 человек, включая ребенка, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «Укронацисты атаковали город Брянск. Подобно фашистам ночью нанесли удар по жилым домам и мирным жителям», – заявил Богомаз в «Максе».

    Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают всю необходимую помощь. В результате происшествия повреждения получили два многоквартирных дома. Повреждены более 20 квартир и около 40 автомобилей. На месте инцидента продолжают работать оперативные и экстренные службы, осмотр территории продолжится в светлое время суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны ликвидировали два БПЛА, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения в нескольких аэропортах.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    Дроны ВСУ ранили четырех жителей Белгородской области

    Дроны ВСУ нанесли ранения четырем жителям Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины в Белгородской области были травмированы четыре мирных жителя, сообщают власти региона.

    Вооружённые силы Украины атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников, в результате чего пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В Белгородском округе один из беспилотников атаковал легковой автомобиль, в результате чего двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Им оказали необходимую помощь в городской больнице №2 Белгорода, после чего они будут проходить дальнейшее лечение амбулаторно.

    В Шебекине FPV-дрон атаковал трактор на территории одного из предприятий. В результате ранен мужчина, которого с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями руки и ноги, а также осколочным ранением грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ.

    В эту же больницу самостоятельно обратился ещё один житель, который пострадал при атаке дрона 5 мая. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги, лечение он продолжит также амбулаторно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский дрон убил тракториста в селе Лаптевка Белгородской области. Кроме того, в результате атаки украинского беспилотника в Шебекино погибла мирная жительница.

    Также во вторник два беспилотника ВСУ атаковали Белгород, ранив женщину и мальчика 11 лет.


    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 06:52 • Новости дня
    Военные сообщили о дистанционной установке ВСУ датчиков для дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие фиксируют применение боевиками ВСУ датчиков движения, используемых для наведения ударных беспилотников на добропольском направлении, сообщил заместитель командира роты группировки войск «Центр» с позывным «Касьян».

    Российские военные отмечают применение бойцами ВСУ датчиков движения для наведения ударных беспилотников на добропольском направлении, передает РИА «Новости». Заместитель командира роты группировки «Центр» с позывным «Касьян» заявил, что подобные устройства монтируются в районах с повышенной активностью, где фиксируют любое передвижение.

    «Устройство фиксирует движение и передает сигнал, после чего на точку может прилететь FPV-дрон или «Баба-яга», – сообщил Касьян. Он пояснил, что датчики используются либо совместно с минами, либо самостоятельно.

    Военнослужащий отметил, что установка этих систем происходит дистанционно, обычно с помощью сброса с дронов. По его словам, устройства втыкаются в землю и реагируют на все передвижения вблизи.

    Касьян подчеркнул, что такая тактика требует повышенной осторожности на передовой, поскольку датчики представляют дополнительную угрозу для российских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики уничтожили две украинские диверсионные группы благодаря отслеживанию маршрутов дронов «Баба-Яга».

    Вооруженные силы Украины оснастили дальнобойные FPV-дроны микрофонами и датчиками изменения положения.

    Украинские операторы применяют беспилотники для сброса специальных устройств дистанционного минирования.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 23:20 • Новости дня
    ВСУ за день около 20 раз атаковали Энергодар беспилотниками

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска за день атаковали Энергодар около 20 раз с помощью беспилотников, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    «Сегодня противник предпринял около 20 атак БПЛА на город Энергодар. Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, автомобили», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он также добавил, что пострадавших среди мирных жителей нет. Специалисты оперативных служб продолжают работу на местах происшествий и обследуют территорию. Сейчас идет оценка нанесенного городу материального ущерба. Местных жителей предупредили, что опасность повторных ударов сохраняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила о беспрецедентном росте интенсивности обстрелов Энергодара. Накануне не менее 15 украинских беспилотников атаковали здание городской администрации. Еще один дрон ВСУ попал в многоквартирный жилой дом.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 15:14 • Новости дня
    В Пермском крае дроны повредили корпус нейрохирургии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Пермском крае корпус нейрохирургии местной больницы был поврежден во время атаки беспилотников, в момент инцидента проводились хирургические операции, сообщили власти региона.

    Нейрохирургический корпус одной из больниц Пермского края был поврежден вследствие атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. По его словам, «пострадал рядом стоящий корпус нейрохирургии».

    Во время атаки в здании проходили две операции. Несмотря на сложившуюся ситуацию, обе хирургические процедуры были успешно завершены, пациенты и медицинский персонал не пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Перми в результате атаки беспилотников были повреждены многоквартирный дом и административное здание. Один человек получил ранения.

    Кроме того, прилет вражеского беспилотника был зафиксирован на одном из промышленных предприятий Пермского края. Оперативные службы прибыли на место происшествия, жертв и пострадавших в результате атаки нет.


    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 03:47 • Новости дня
    ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника
    ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны ликвидировали два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на месте падения обломков находятся профильные специалисты экстренных служб города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    @ Ксения Матвейшина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское Минобороны объявило о введении перемирия с полуночи 8 мая и до 10 мая.

    Решение принято по указу президента России Владимира Путина в связи с празднованием 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщается в канале Минобороны в Max.

    В этот период все российские группировки в зоне спецоперации на Украине полностью прекратят боевые действия. Также прекращаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным вооружением большой дальности с моря и воздуха, а также дронами по позициям ВСУ и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом Украины.

    Минобороны призывает украинскую сторону присоединиться к перемирию. При нарушении режима украинскими военными или попытках атак на российские регионы, Вооруженные силы России обещают немедленно ответить.

    В случае попыток киевских властей сорвать празднование 9 Мая в Москве, российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. Минобороны вновь предупреждает жителей Киева и сотрудников иностранных дипмиссий о необходимости своевременной эвакуации из города.

    Ранее МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы.

    Комментарии (21)
    7 мая 2026, 12:02 • Новости дня
    Беспилотник ударил по предприятию в Пермском крае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько вражеских беспилотников сбиты в Пермском крае, на месте падения их обломков работают экстренные службы, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

    Как сообщил Махонин в Max, в четверг на одном из промышленных предприятий Пермского края зафиксирован прилет вражеского беспилотника. Оперативные службы быстро прибыли на место происшествия, жертв и пострадавших в результате атаки нет.

    Глава региона уточнил, что еще несколько беспилотников были своевременно сбиты. На местах падения их обломков продолжают работать экстренные службы, ведётся оценка ситуации и устранение последствий.

    В Пермском крае сохраняется режим «Беспилотной опасности», функционирует оперативный штаб. Жителям рекомендуется при включении локальных систем оповещения немедленно отправляться в укрытия – это могут быть подвалы, цокольные этажи, подземные переходы, парковки или первые этажи подъездов.

    Местные власти напомнили о строгом запрете на публикацию в СМИ и социальных сетях фото и видео с беспилотниками и последствиями их прилётов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Дмитрий Махонин сообщил об эвакуации сотрудников с промышленной площадки Пермского края и об отсутствии пострадавших.

    Ранее украинский дрон атаковал промышленный объект в Пермском муниципальном округе.

    В марте дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в городе Губаха Пермского края.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 04:23 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Еще один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    В сообщении Собянина в «Максе» говорится, что сбит «один беспилотник, летевший на Москву». На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 05:59 • Новости дня
    МЧС объявило режим ракетной опасности в Татарстане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Режим ракетной опасности введен в Татарстане, сообщает главное управление МЧС по региону.

    В Татарстане введён режим ракетной опасности, передает МЧС по РТ в Max.

    В официальном сообщении ведомства отмечается: «На территории Республики Татарстан объявлен режим «Ракетная опасность». Необходимо принять меры безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти впервые ввели режим ракетной опасности в восьми регионах Поволжья.

    Учащихся образовательных учреждений Татарстана оперативно перевели в безопасные помещения.

    Один из очевидцев снял на видео пустые улицы Казани под звуки сирен.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 17:08 • Новости дня
    МИД ФРГ допустил возможный разговор Путина и Мерца по Украине

    Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил о возможности телефонных переговоров Путина и Мерца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел ФРГ допустил, что канцлер страны может обсудить конфликт на Украине с президентом России, если возникнет такая необходимость.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не исключил возможности проведения телефонного разговора между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. В интервью агентству Bloomberg Вадефуля спросили, может ли такой контакт состояться в будущем.

    Вадефуль заявил: «Возможно, это произойдет в какой-то момент. Мы, европейцы, объединены в так называемый формат Е3, то есть вместе с Британией и Францией мы в той или иной степени участвуем в переговорах между Россией и Украиной. Мы готовы играть более значимую роль в этом формате. И если в какой-то момент такой [телефонный] разговор окажется необходимым и целесообразным, если с российской стороны действительно будет готовность сесть за стол переговоров, то канцлер, конечно, может быть к этому готов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в феврале Мерц подчеркивал, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.

    Позже пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер Германии Фридрих Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    А в марте Фридрих Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является для Берлина поводом ослаблять санкции против России и поддержку Украины. 

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 06:25 • Новости дня
    Марочко: Военные России заняли позицию ВСУ у Кривой Луки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные России после массированного удара по опорному пункту Вооруженных сил Украины у Кривой Луки Донецкой Народной Республики дали выжившим украинским солдатам эвакуироваться, после чего заняли позицию противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что военные России после массированного удара по опорному пункту украинской армии у Кривой Луки заняли вражескую позицию, предварительно позволив украинским солдатам эвакуировать раненого, передает ТАСС.

    По словам Марочко, после интенсивного огневого воздействия «над блиндажом противника появилось белое полотнище, привязанное к деревянной палке». Он добавил, что в ходе наблюдения был замечен украинский солдат, который на садовой тачке увозил раненого сослуживца в западном направлении.

    Эксперт подчеркнул, что российские военные позволили выжившему украинскому бойцу и его раненому товарищу покинуть позицию. После этого, отметил Марочко, бойцы России заняли опорный пункт противника в районе Кривой Луки Донецкой Народной Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы продвинулись к Дружковке под Краматорском.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских войск в Константиновке.

    Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль укрепрайон противника на боровском направлении.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 07:25 • Новости дня
    Марочко сообщил о потере ВСУ контроля над северо-западом Рай-Александровки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рывок ВС РФ в Рай-Александровке Донецкой Народной Республики заставил солдат Вооруженных сил Украины передислоцироваться к центру поселка, в результате чего украинская армия потеряла контроль над северо-западом населенного пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что российские подразделения совершили рывок на территории населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. Он заявил, что в результате активных действий войскам ВС РФ удалось закрепиться на улице Подгорная.

    «В ходе рывка ВС РФ удалось закрепиться на улице Подгорная населенного пункта Рай-Александровка в ДНР. Данный факт вынудил украинских боевиков передислоцироваться ближе к центру поселка, тем самым дав тактическое преимущество нашим бойцам. Фактически вооруженные формирования Украины утратили контроль над северо-западной частью Рай-Александровки», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие начали бои за освобождение Рай-Александровки.

    В апреле бойцы заняли новые рубежи на северо-восточных окраинах населенного пункта.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о закреплении войск на востоке поселка.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 07:14 • Новости дня
    Марочко сообщил о завершении зачистки леса под Корчаковкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России завершают зачистку леса в окрестностях Корчаковки Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко заявил, что войска России завершают зачистку лесистой территории в районе Корчаковки Сумской области, передает ТАСС.

    По его словам, в северо-восточных окрестностях этого населенного пункта российские военные практически полностью установили контроль над лесистой местностью. Марочко отметил, что за последнее время российская армия значительно расширила зону контроля в данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения российской группировки «Север» установили контроль над Корчаковкой.

    Украинское командование перебросило в этот населенный пункт заградотряды для удержания позиций.

    Позже российские военные взяли под контроль село Мирополье в Сумской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы
    Двое французских водолазов без вести пропали после удара ВС России по Одессе
    Захарова заявила о нарушении Пашиняном данных России обещаний
    В Сербии объяснили отказ лидеров Евросоюза праздновать День Победы
    Парламент Молдавии одобрил самозапрет русского языка
    Россияне назвали причины для переезда в другой город
    Чемпиона России по многоборью Исаева убили в Калуге

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации