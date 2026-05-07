Преподаватель университета ЛНР погибла при атаке ВСУ на частный сектор Луганска

Tекст: Тимур Шайдуллин

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на частный сектор в Луганске погибла 73-летняя Ольга Даник, преподаватель Луганского государственного университета имени Даля. Как уточнили ТАСС в Луганском региональном отделении Общероссийского народного фронта, дом, где проживала женщина, получил серьезные повреждения.

В ОНФ выразили соболезнования родным и близким погибшей, подчеркнув: «В результате атаки погибла 73-летняя Ольга Даник – преподаватель Далевского университета. Выражаем искренние соболезнования родным и близким».

Сразу после атаки представители Народного фронта прибыли на место трагедии и оказали помощь пострадавшим. Для временного восстановления теплового контура разрушенных домов была доставлена специальная пленка. В ближайшее время к ликвидации последствий подключатся волонтеры Молодежки Народного фронта, которые помогут жителям очистить территорию и разобраться с завалами.

Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА на Луганск вечером 6 мая погибла женщина, а ее дом серьезно поврежден.

Ранее в селе Булгаковка Кременского муниципального округа ЛНР в результате атаки украинского дрона погибли три человека, еще трое получили ранения. Также три человека погибли в результате удара украинских беспилотников по жилым домам села Солонцы в ЛНР, еще двое получили ранения.



