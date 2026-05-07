Беспилотник ударил по предприятию в Пермском крае
Несколько вражеских беспилотников сбиты в Пермском крае, на месте падения их обломков работают экстренные службы, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
Как сообщил Махонин в Max, в четверг на одном из промышленных предприятий Пермского края зафиксирован прилет вражеского беспилотника. Оперативные службы быстро прибыли на место происшествия, жертв и пострадавших в результате атаки нет.
Глава региона уточнил, что еще несколько беспилотников были своевременно сбиты. На местах падения их обломков продолжают работать экстренные службы, ведётся оценка ситуации и устранение последствий.
В Пермском крае сохраняется режим «Беспилотной опасности», функционирует оперативный штаб. Жителям рекомендуется при включении локальных систем оповещения немедленно отправляться в укрытия – это могут быть подвалы, цокольные этажи, подземные переходы, парковки или первые этажи подъездов.
Местные власти напомнили о строгом запрете на публикацию в СМИ и социальных сетях фото и видео с беспилотниками и последствиями их прилётов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Дмитрий Махонин сообщил об эвакуации сотрудников с промышленной площадки Пермского края и об отсутствии пострадавших.
Ранее украинский дрон атаковал промышленный объект в Пермском муниципальном округе.
В марте дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в городе Губаха Пермского края.