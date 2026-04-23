В Самаре и Новокуйбышевске перенесли занятия в школах

Косиняк-Камыш возмутился позицией посла Украины в Варшаве Василия Боднара, который заявил, что не считает Романа Шухевича и Степана Бандеру преступниками, передает ТАСС.
В эфире Radio Zet он подчеркнул: «Абсолютно не согласен [c украинским послом]. ОУН-УПА (ОУН – Организация украинских националистов, УПА – Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в РФ), Шухевич, Бандера – ответственные за геноцид, за преступления против польского народа, за убийства тысяч людей на Волыни – являются в Польше наиболее страшными символами уничтожения человека».
Министр отметил, что не понимает подобную позицию Боднара, напомнив, что Польша и Украина уже достигли согласия по многим вопросам и сейчас активно идет процесс эксгумаций на Волыни. Он выразил удивление, зачем украинский посол делает подобные заявления, зная, какую реакцию это вызовет в польском обществе.
Ранее, 17 апреля, Боднар в польском подкасте Bez Doktryny заявил, что не считает Шухевича и Бандеру преступниками, и обвинил поляков в одностороннем и идеологизированном подходе к истории. Организация украинских националистов в годы Второй мировой войны сотрудничала с немецкими спецслужбами и боролась против советской власти. В 1943 году была создана Украинская повстанческая армия, а под руководством Бандеры и Шухевича началась акция по уничтожению польского населения Волыни. Кульминацией стала атака около 100 польских деревень 11 июля 1943 года, жертвами которой стали около 100 тыс. человек, в основном женщины, дети и старики. Эти события известны как Волынская резня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил о невозможности вступления Украины в ЕС без решения вопроса Волынской резни.
Польский Сейм утвердил День памяти жертв устроенного украинскими националистами геноцида.
Киев категорически отвергает использование данного термина для оценки исторических событий.