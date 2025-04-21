Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Киев захотел лишить отсрочки от призыва студентов ПТУ старше 25 лет
Кабинет министров Украины предложил пересмотреть возраст студентов профтехучилищ, дающий право на отсрочку от призыва, на фоне роста числа мужчин старше 25 лет, поступающих в такие учебные заведения.
Кабмин Украины подал в Верховную раду законопроект, меняющий правила отсрочки от мобилизации для студентов профессиональных технических училищ, передает ТАСС. Документ инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль. В пояснительной записке говорится о резком увеличении числа мужчин старше 25 лет, которые за последние полгода начали массово поступать в профтехучилища, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Так, количество таких соискателей образования достигло 17 338 человек в сфере профессионально-технического и 75 618 – в сфере профессионального предвысшего образования.
В законопроекте подчеркивается, что сложившаяся тенденция требует законодательного вмешательства для ограничения возрастных рамок, чтобы предотвратить использование обучения в качестве способа уклонения от призыва.
Особое внимание в документе уделено мужчинам старше 25 лет, которые получают образование в непоследовательном порядке или уехали на учебу за границу уже после начала проведения спецоперации на Украине. Законодатели отмечают рост числа судебных исков со стороны этой категории граждан, которые пытаются оспорить отказ в отсрочке, а также активность адвокатского сообщества по этим вопросам. В пояснительной записке указано, что необходимость изменить законодательство обусловлена стремлением устранить возможности для подобных обжалований и обеспечить выполнение мобилизационных обязательств.
По мнению авторов, смешение возрастных групп в учебных заведениях и использование образования для ухода от мобилизации негативно сказывается на морально-психологическом состоянии украинских военных и наносит вред безопасности страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за два месяца менее 500 человек в возрасте до двадцати четырех лет подписали контракт с украинскими вооруженными силами, один из пленных рассказал о принуждении восемнадцатилетних украинцев к контрактной службе, а командование ВСУ перебросило молодых бойцов на Липцовское направление.