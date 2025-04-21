Tекст: Дмитрий Зубарев

Кабмин Украины подал в Верховную раду законопроект, меняющий правила отсрочки от мобилизации для студентов профессиональных технических училищ, передает ТАСС. Документ инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль. В пояснительной записке говорится о резком увеличении числа мужчин старше 25 лет, которые за последние полгода начали массово поступать в профтехучилища, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Так, количество таких соискателей образования достигло 17 338 человек в сфере профессионально-технического и 75 618 – в сфере профессионального предвысшего образования.

В законопроекте подчеркивается, что сложившаяся тенденция требует законодательного вмешательства для ограничения возрастных рамок, чтобы предотвратить использование обучения в качестве способа уклонения от призыва.

Особое внимание в документе уделено мужчинам старше 25 лет, которые получают образование в непоследовательном порядке или уехали на учебу за границу уже после начала проведения спецоперации на Украине. Законодатели отмечают рост числа судебных исков со стороны этой категории граждан, которые пытаются оспорить отказ в отсрочке, а также активность адвокатского сообщества по этим вопросам. В пояснительной записке указано, что необходимость изменить законодательство обусловлена стремлением устранить возможности для подобных обжалований и обеспечить выполнение мобилизационных обязательств.

По мнению авторов, смешение возрастных групп в учебных заведениях и использование образования для ухода от мобилизации негативно сказывается на морально-психологическом состоянии украинских военных и наносит вред безопасности страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за два месяца менее 500 человек в возрасте до двадцати четырех лет подписали контракт с украинскими вооруженными силами, один из пленных рассказал о принуждении восемнадцатилетних украинцев к контрактной службе, а командование ВСУ перебросило молодых бойцов на Липцовское направление.