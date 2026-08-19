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    19 августа 2026, 13:46 • В мире

    Поляки перевоспитывают украинцев кулаками

    Поляки перевоспитывают украинцев кулаками
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    «Конец солидарности». Так польские СМИ описывают всплеск насилия в отношении украинцев на территории Польши. Их оскорбляют, бьют, требуют уезжать домой. Полиция говорит о резком росте числа пострадавших, включая женщин и детей. У такого положения дел несколько причин, включая страх поляков за свое будущее.

    За первую половину года украинцы подали в польское МВД 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти – на 30% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Однако СМИ Польши считают, что такого рода случаев в сотни раз больше – 30-40 тысяч в год. И это без учета бытового расизма, когда людям отказывают в услугах или хамят из-за того, что они говорят по-украински или носят жовто-блакитные символы.

    В отношении некоторых нападавших возбудили дела. Согласно польскому УК, принуждение к определенному поведению с помощью насилия или незаконной угрозы карается тюремным сроком до трех лет, а насилие в отношении лица по национальному или этническому признаку – до пяти лет.

    Периодическое насилие на улицах стабильно одобряется в интернете. По подсчетам польских институтов, в период с 30 июня по 2 августа поляки опубликовали около 1,3 млн постов об Украине и украинцах с 17,8 млн реакций и комментариев. Темой этих постов в массе своей были не боевые действия, а польско-украинские отношения. Почти половина из них носили враждебный характер.

    Правительство обвиняет в создании такой «атмосферы ненависти» националистическую оппозицию и президента Кароля Навроцкого. Действительно, в основном против «украинского засилья» выступает правый электорат, подогреваемый заявлениями правых же партий – «Права и справедливости», «Конфедерации» и прочих. «Правые выпустили джинна из бутылки, и мы видим последствия этого на улицах», – заявил представитель польского правительства Адам Шлапка.

    «Мы прекрасно знаем, какие политические силы стоят за этими группами людей, которые притворяются великими патриотами, портя нашу репутацию в мире», – говорит премьер-министр Дональд Туск.

    Сами правые упирают на то, что правящая левоцентристская коалиция попросту не способна навести порядок в стране. «Дональд Туск не может обеспечить безопасность на польских улицах, где всего несколько лет назад не было подобных событий», – говорит пресс-секретарь президента Рафал Лешкевич.

    В то же время, указывают социологи, защитники украинцев (а они есть, и проводят массовые демонстрации против насилия, например, марш, прошедший в августе в 22 городах страны под лозунгом «не будьте равнодушными») – это в основном пожилые люди старше 45-50 лет с проевропейскими и либеральными взглядами.

    Однако первопричина волны насилия не только в том, что правые политики накручивают свой электорат, а киевский режим героизирует группировку УПА*, убивавшую поляков в первой половине XX века. Но и не в том, что агрессивные к украинцам поляки являются, по мнению премьер-министра Польши Дональда Туска, «бандитами, футбольными болельщиками и обычными преступниками».

    «Главная причина роста неприятия украинцев в Польше – бытовое хамство и наглость приехавших. Интернет почти каждый день наполняют кадры, как украинцы орут, хамят и ведут себя, будто зэки, вернувшиеся с зоны на родной хутор. А женщины часто одеваются и ведут себя как "девочки по вызову"», – считает политолог-европеист Вадим Трухачев.

    Кроме того, по его словам, украинцы постоянно требуют особого отношения к себе, подарков и пособий. «Вести себя так не принято не только в Польше, но и в Европе в целом.

    У нас порой недооценивают сторону, связанную с бытовым хамством.

    Между тем именно ее рядовые поляки, далекие от большой политики, видят каждый день», – заявил Трухачев газете ВЗГЛЯД.

    Польша – вторая (после Германии) страна ЕС по числу принятых украинских беженцев. В ней проживает чуть меньше миллиона, то есть примерно 20% от всего количества украинцев, которые имеют такой статус в Европе. А общее число граждан Украины в Польше может достигать двух миллионов.

    Таким образом, украинцы сейчас составляют порядка 5% населения страны. Опросы 2025 года показали, что четверть беженцев, находящихся на территории Польши, планируют остаться там навсегда. Значительная часть из них считает, что поляки им должны просто потому, что должны.

    Именно поэтому отношение поляков к украинцам меняется. В июле, согласно опросам, большинство (52%) впервые высказалось против приема украинских беженцев. После начала СВО таких было всего 3%.

    Социологи описывают ситуацию так: поляки за Украину, но против украинцев.

    «Большинство все равно готово поддержать вооружение Украины и борьбу с Россией. Просто ему не хочется видеть «ухилянтов» на своих улицах, сидящих на польской социалке»

    – говорит Вадим Трухачев.

    Когда правая оппозиция предлагает депортировать украинских мужчин в возрасте 25-60 лет, которые официально не трудоустроены в Польше, эту идею поддерживают не только «бандиты и маргиналы», но и более половины сторонников правящей коалиции Дональда Туска.

    Однако есть и другая версия, объясняющая серию нападений на украинцев. «По сути, поляки сейчас проверяют то субкультурное украинское образование, которое возникло в Польше, на предмет возможного сопротивления в будущем», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Дело в том, что Польша попала в зависимость от украинских мигрантов. «У поляков очень серьезные экономические амбиции, но при этом самая низкая рождаемость за всю новейшую историю страны», – напоминает эксперт. Коэффициент рождаемости упал до 1,068 ребенка на одну женщину, на каждую тысячу человек сейчас приходится шесть рождений и 11 смертей.

    В такой ситуации украинцы стали своего рода решением демографической и экономической проблем. Доля работающих среди них в среднем даже выше, чем среди польских граждан.

    «Если бы все украинцы одновременно не вышли бы на работу, польская экономика остановилась бы в один день», – считает замминистра внутренних дел страны Мацей Душчик.

    «Количество юридических лиц, созданных украинцами в Польше, уже приближается к 60 тысячам», – подтверждает Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Некоторые экономисты полагают, что за счет притока беженцев, увеличившего количество рабочей силы, а также объемы спроса и потребления, ВВП Польши получает два дополнительных процента ежегодного роста.

    Казалось бы, украинцев при таких раскладах нужно беречь и не допускать их исхода из Польши (а только за июнь на фоне ксенофобской атмосферы страну покинуло более 6000 украинских беженцев). Однако полякам нужны украинские мигранты без националистической идеологии, являющейся в своей бандеровской ипостаси антипольской. Поэтому нуждаясь в холопах, они «воспитывают» их, указывают им на их место в пищевой цепи.

    То есть, по сути, занимаются тем же, чем занимались в период Речи Посполитой, когда украинцев называли «быдлом» и эксплуатировали в своих интересах.

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