    Вадим Трухачёв Словения как «воспитатель» России

    Словения имеет разветвленную дипломатию в самых чувствительных для России регионах. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО. А сами словенцы стремятся стать «воспитателями» России.

    Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    20 марта 2026, 17:35 • В мире

    Угроза выхода Польши из ЕС стала реальностью из-за Украины

    Угроза выхода Польши из ЕС стала реальностью из-за Украины
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Идея выйти из Евросоюза и жить своей жизнью получила в Польше второе дыхание. Как о серьезной угрозе о ней говорят в правительстве и независимые эксперты, хотя большинство поляков пока еще против такого сценария. Переубедить их должны жадность и ненависть к Украине.

    «Полексит – это реальная угроза сегодня», – утверждает польский премьер Дональд Туск. Это слово – по аналогии с британским Брекситом – он придумал не сам. Оно уже давно в ходу среди тех, кто хотел бы выхода Польши из Евросоюза. Если верить Туску, их теперь много. Опасно много.

    Главное, чтобы он эту опасность не перехваливал. Развал ЕС – благое дело, но прежде всего Туск пытается решить внутриполитические проблемы.

    Та группа лиц, которая пытается перечеркнуть европейское будущее поляков, обрисована премьером следующим образом: «обе Конфедерации», партия «Право и справедливость», президент Кароль Навроцкий как общий «покровитель», кроме того, Россия, MAGA-активисты (они же трамписты) и европейские правые во главе с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

    Трех последних представлять не нужно, а польская «внутрянка» в пояснениях нуждается. «Обе Конфедерации» – это монархисты из партии «Конфедерация польской короны» и парламентское объединение партий «Конфедерация свободы и независимости». Они выступают против членства в ЕС давно и открыто, но зачастую с оговорками, что при выходе нужно сохранить Шенгенскую зону и единое экономическое пространство.

    Партии «Право и справедливость» намерение покончить с Евросоюзом Туск скорее приписывает, иначе бы давно покончила: в XXI веке именно эта партия чаще всего была в Польше правящей. Но у нее действительно отвратительные отношения с еврокомиссарами из Брюсселя как у силы консервативной, клерикальной, националистической (и русофобской, но теперь это в ЕС поощряется), где задают повестку «серый кардинал» польских правых Ярослав Качиньский и польское национальное качество – гонор.   

    Что же касается президента Навроцкого, формально он ни к одной партии не принадлежит, но оправдывает ожидания тех, кому не нравятся Украина и ЕС, уверенно внося хаос в политику Варшавы по этим вопросам. А теперь он в глазах Туска перешел «красную линию», наложив вето на законопроект о программе SAFE, содействующей оборонным инвестициям в Евросоюзе. Сделано это было, как ни крути, в интересах американцев, но в правительстве называют произошедшее «актом измены народу», а в правой оппозиции и канцелярии президента – «спасением суверенитета страны».

    Из-за срыва программы SAFE Туск уже неделю пребывает в режиме истерики и несколько раз указал на угрозу выхода из ЕС из-за действий Навроцкого и Ко. «Для Польши это будет катастрофой. Я сделаю все, чтобы остановить их», – обещает премьер.

    Список антиевропейских заговорщиков опубликован Туском не для того, чтобы Урсула фон дер Ляйен прислала ему из Брюсселя несколько бригад карателей и тем самым решила проблемы с оппозицией. Пока еще Евросоюз до такого не дошел, хотя идет в этом направлении.

    Скорее Туск запугивает собственных граждан и пытается натравить их на президента, так сказать, взывает к народу, который, согласно соцопросам, на 82% против выхода из ЕС (а против вето Навроцкого на программу SAFE – 57%). Это одновременно и перекладывание ответственности за срыв важного законопроекта, и борьба за власть с президентской канцелярией, и начало кампании по выборам в польский Сейм 2027 года, после которых Туск планирует сохранить свое кресло.

    Однако, как считают в издании Politico, угроза для «единой европейской семьи» серьезнее, чем может показаться. «Даже циничное использование темы Полексита в политической борьбе способно привести к тому, что вопрос о членстве в ЕС станет определяющим для будущих выборов и судьбы страны», – предупреждают там, подчеркивая, что тренд не в пользу еврооптимистов. Потому что евроскептики пошли злобные да настойчивые, а база их поддержки в обществе расширяется.

    Иными словами, может получиться, как с Великобританией. Сперва Брексит был своего рода политтехнологией для решения внутренних вопросов, и твердо за выход из ЕС выступали лишь небольшие партии. А потом – бац, это реальность. Затянувшаяся шутка привела к колоссальным последствиям.

    В случае с Польшей примерно понятно, когда надо ждать «бац». Да, Еврокомиссия наглеет, да, Евросоюз находится в режиме хронического кризиса, но все это может продолжаться еще долго. Реально подтолкнуть поляков к выходу могут два взаимосвязанных процесса – падение уровня жизни в Евросоюзе и вступление в него Украины.

    Строго говоря, полякам на ЕС грех жаловаться, пускай он и противоречит консерватизму их нации.

    В сочетании с более успешными, чем у соседей, либеральными реформами 1990-х годов «выравнивающие» дотации от Брюсселя породили так называемое польское экономическое чудо. Теперь это развитая (а не развивающаяся) страна по рейтингу Всемирного банка, и недалек тот день, когда медианный уровень доходов граждан стран ЕС будет ниже, чем у поляков.

    Этот день приближают два обстоятельства – экономический кризис в ЕС как следствие разрыва с Россией и евроинтеграция украинцев. Вступление в Евросоюз – это своего рода утешительный приз, который какая-то часть Украины все еще может получить после окончания боевых действий. Хочешь не хочешь, а остаточки европейцам придется подобрать и прокормить – к такому сценарию склоняются США, евробюрократы и глобалисты в целом, считая, что сопротивление отдельных стран, вроде Венгрии, можно будет сломить.

    Понятно, что после этого медианный уровень жизни в ЕС попросту рухнет: Украина – страна по европейским меркам очень большая и очень бедная. Кроме того, в одной очереди с ней стоит толпа бедняков помельче, вроде Молдавии и балканских государств.

    Для поляка это означает следующее: вместо того чтобы получать надбавку из бюджета ЕС, он, наоборот, будет отдавать туда сливки со своего торта, чтобы их разделили между украинцами с их Бандерой и албанцами с их Мухаммедом. Такой вариант вступает в нестерпимое противоречие с национализмом, консерватизмом и гонором.

    Евросоюз в Польше (и не только) недаром кличут «евросовком», который подавляет польский суверенитет и идентичность, как это в представлениях Варшавы прежде делала советская Москва. То, что к польским монархистам, националистам, либертарианцам и другим группам поддержки Полексита в перспективе присоединится народ в широком смысле, не вызывает особых сомнений. Сомнительно, что народ от этого станет счастлив.

    Распад ЕС как глобалистского проекта соответствует интересам России, которой сподручнее выстраивать отношения с национальными правительствами, чем с брюссельской бюрократией. В этом Туск прав, но по части уныния прав тоже: британцам экономический эффект от выхода из Евросоюза резко не понравился, а Польша – не Британия. Несмотря на все успехи, ее экономика не самодостаточна и выдающейся производственной базой похвастаться не может, а то, что есть, испытает сильный удар от тарифных сборов и пошлин.

    Но в случае с поляками всегда велик шанс на то, что над рациональным поведением возобладает гонор. В кои-то веки с пользой.

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Как опыт СВО изменит защиту городов

    В ходе СВО такие ключевые элементы инфраструктуры, как энергосистемы, водоснабжение и отопление, стали прямыми военными целями. Районы с умеренной плотностью застройки показали куда большую устойчивость к блэкаутам, чем спальные кварталы-муравейники. Эксперты отмечают, что российские нормативы, девелоперы и стратегии пространственного развития готовы к новым вызовам. Главное – не впадать в крайности и не превращать города в крепости в ущерб комфортной среде. Подробности

    Война с Ираном меняет устройство мировой политики

    Три недели американо-иранской войны стали потрясением не только в экономике, но и в политике. Окончательно разрушены иллюзии и о существовании «порядка, основанного на правилах», и о том, на чем основана глобализация. Какие изменения в итоге произойдут в геополитике и мировой торговле – и для Запада, и для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Ключевая ставка Банка России на сегодня, 20 марта 2026: что это такое простыми словами и на что влияет

      Ключевая ставка Центрального банка – главный инструмент денежно-кредитной политики, от которого зависят проценты по кредитам и вкладам, инфляция и курс рубля. 20 марта 2026 года совет директоров Банка России в седьмой раз подряд снизил показатель – до 15% годовых. Это решение стало ожидаемым для рынка и продолжило цикл смягчения, начатый в июне 2025 года. В материале – что такое ключевая ставка простыми словами, на что она влияет и какой уровень установлен регулятором по состоянию на конец марта 2026 года.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

