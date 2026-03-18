Politico сообщило о борьбе Туска и Навроцкого за власть в Польше

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, президент Польши Кароль Навроцкий, поддерживаемый движением MAGA, вступил в открытую борьбу за власть с премьер-министром Дональдом Туском, ориентированным на Европейский союз.

Основным предметом спора стала программа ЕС Security Action For Europe (SAFE) на сумму 150 млрд евро, призванная обеспечить страны дешевыми кредитами на закупку вооружений. Навроцкий на прошлой неделе наложил вето на закон, который позволил бы Польше взять кредит в 44 млрд евро, но правительство Туска утверждает, что сможет получить средства и без закона.

Однако SAFE – лишь одна из точек конфликта между двумя политическими лагерями. Туск и Навроцкий расходятся по вопросам европейского регулирования соцсетей, реформы судебной системы, назначений послов и даже участия Польши в системе торговли выбросами ЕС. Оба политика преподносят свое противостояние как борьбу за само будущее страны перед ключевыми парламентскими выборами 2027 года.

Сторонники Навроцкого и партии «Право и справедливость» (PiS) считают, что кредит ЕС приведет к утрате суверенитета Польши и усилению влияния Брюсселя и Берлина, а также к ослаблению связей с США. «Нет потере суверенитета», – написал член Европарламента и советник Навроцкого Яцек Сарыуш-Вольский. В свою очередь, Туск предупреждает: попытка сорвать SAFE фактически ведет к Polexit – выходу Польши из ЕС по примеру Великобритании.

Соцопросы фиксируют глубокое разделение в обществе: по данным Ibris, 56,9% поляков выступают против вето Навроцкого, а 33,8% поддерживают его. Несмотря на популярность членства в ЕС (82% в пользу по данным CBOS в прошлом месяце), поддержка интеграции среди консервативных избирателей снижается. При этом в лагере правых активно распространяются антигерманские настроения, а PiS пытается мобилизовать свой электорат на фоне конкуренции с ультраправыми партиями.

Навроцкий и PiS настаивают, что не выступают за выход из ЕС, а лишь хотят его реформировать в союз суверенных государств, заручившись поддержкой США. Однако эксперты предупреждают: даже циничное использование темы Polexit в политической борьбе может привести к тому, что вопрос о членстве в ЕС станет определяющим для будущих выборов и судьбы страны.

Ранее Туск сообщил, что Польша получит кредиты на вооружение по программе Евросоюза SAFE, несмотря на вето президента.

Ранее президент Кароль Навроцкий заблокировал законопроект о получении военных кредитов по программе SAFE. Глава польского генштаба генерал Веслав Кукула при этом поддержал участие в данной европейской инициативе.