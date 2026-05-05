МИД подтвердил приверженность избавлению мира от ядерной угрозы

МИД заявил о неизменной поддержке идеи ликвидации мировой ядерной угрозы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия полностью поддерживает идею поэтапного избавления мира от ядерной угрозы. Об этом на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

«Россия неизменно привержена идее избавления международного сообщества от ядерной угрозы в качестве конечной цели поступательного процесса ядерного разоружения», – сказал представитель МИД РФ.

Дипломат отметил, что сейчас отношения между ядерными государствами находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. По словам Белоусова, опасения, связанные с ростом стратегических рисков и повышением уровня ядерной опасности, полностью обоснованы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает невозможным заключение новых ядерных соглашений без учета арсеналов Лондона и Парижа.

Ранее российские власти высказывали обеспокоенность планами Франции по расширению ядерного потенциала и совместными учениями европейских стран.

До этого Белоусов заявил, что мирное разрешение украинского кризиса возможно только после отказа НАТО от попыток нанести стратегический урон Москве.



