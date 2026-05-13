Греция выразила протест из-за украинского морского беспилотника
Афины заявили протест после обнаружения морского беспилотника ВСУ с взрывчаткой
В пещере у популярного греческого острова Лефкас рыбак обнаружил начиненный взрывчаткой ударный дрон Magura с работающими двигателями, Греция в связи с этим выразила протест.
Греция выразила протест в связи с обнаружением неразорвавшегося украинского военно-морского дрона в своих водах, передает Politico.
В Афинах опасаются, что боевые действия могут перекинуться на Средиземноморье из-за попыток Киева атаковать теневой флот, перевозящий российскую нефть.
Министр обороны Греции Никос Дендиас подтвердил украинское происхождение беспилотника. На заседании совета по обороне ЕС в Брюсселе он назвал произошедшее «крайне серьезным инцидентом».
Глава МИД Йоргос Герапетритис также выразил недовольство на встрече с европейскими коллегами, пообещав ответить дипломатическими протестами.
Греческие вооруженные силы контролируют расследование и готовят отчет. Рассматриваются две основные версии: беспилотник сбросили с коммерческого судна или запустили с украинской базы в Мисрате на западе Ливии. В Киеве заявили об отсутствии информации о дроне, но выразили готовность к сотрудничеству для выяснения обстоятельств.
Инцидент вызвал критику правительства Греции со стороны оппозиции. Лидер ультранационалистической партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос отметил, что Владимир Зеленский всегда был врагом страны. При этом он предложил забрать аппарат для реверс-инжиниринга и массового производства подобных систем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Греции официально подтвердили украинскую принадлежность найденного у острова Лефкаса безэкипажного катера.
В апреле украинские беспилотники атаковали иностранный нефтяной танкер в морской акватории Краснодарского края.
Ранее министр судоходства Греции Василис Кикилиас связал удар по греческому судну Maran Homer с частичным смягчением санкций на транспортировку российской нефти.