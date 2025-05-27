Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что формат публичного мероприятия не позволяет ей объективно рассуждать об адекватности лидеров Европы, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула с улыбкой, что ей хотелось бы высказаться более откровенно, но обстоятельства не позволяют этого сделать.

Захарова отметила, что, по ее словам, любой желающий может сам увидеть и услышать проявления неадекватности европейских лидеров. Она заявила, что ответ на этот вопрос можно получить в режиме онлайн, поскольку каждый сам ежедневно наблюдает подобные проявления.

Дипломат также напомнила о случае с видео, где президент Франции, премьер-министр Британии и канцлер Германии были замечены в поезде по пути в Киев. Она подчеркнула, что на кадрах были видны предметы, ассоциирующиеся с наркосборищем, и за этим столом сидели главы западноевропейских государств, в то время как общественность убеждали, что это выдуманные фейки.

Захарова добавила, что подобное поведение – «неадекватность в квадрате», поскольку неадекватным было как само событие, так и попытки оправдать его ложью.

Ранее Мария Захарова заявила, что место лидеров Европы на переговорах по Украине – «под столом».

Захарова до этого призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку». Дипломат имела в виду скандал вокруг поездки Мерца, Макрона и Кира Стармера на Украину, связанный с подозрениями в употреблении запрещенных веществ.