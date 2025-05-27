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    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    11 комментариев
    27 мая 2025, 14:31 • Новости дня

    Захарова пошутила о невозможности обсуждать адекватность лидеров Европы публично

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией высказалась о невозможности открыто обсуждать поведение европейских лидеров.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что формат публичного мероприятия не позволяет ей объективно рассуждать об адекватности лидеров Европы, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула с улыбкой, что ей хотелось бы высказаться более откровенно, но обстоятельства не позволяют этого сделать.

    Захарова отметила, что, по ее словам, любой желающий может сам увидеть и услышать проявления неадекватности европейских лидеров. Она заявила, что ответ на этот вопрос можно получить в режиме онлайн, поскольку каждый сам ежедневно наблюдает подобные проявления.

    Дипломат также напомнила о случае с видео, где президент Франции, премьер-министр Британии и канцлер Германии были замечены в поезде по пути в Киев. Она подчеркнула, что на кадрах были видны предметы, ассоциирующиеся с наркосборищем, и за этим столом сидели главы западноевропейских государств, в то время как общественность убеждали, что это выдуманные фейки.

    Захарова добавила, что подобное поведение – «неадекватность в квадрате», поскольку неадекватным было как само событие, так и попытки оправдать его ложью.

    Ранее Мария Захарова заявила, что место лидеров Европы на переговорах по Украине – «под столом».

    Захарова до этого  призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку». Дипломат имела в виду скандал вокруг поездки Мерца, Макрона и Кира Стармера на Украину, связанный с подозрениями в употреблении запрещенных веществ.

    26 мая 2025, 09:05 • Новости дня
    Стало известно о работе ЕС по налаживанию контактов с Россией

    Президент Словении сообщила о работе ЕС по восстановлению контактов с Россией

    Стало известно о работе ЕС по налаживанию контактов с Россией
    @ Michael Probst/Pool AP/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия прилагает усилия по налаживанию контактов с Россией, сообщила президент Словении Наташа Пирц-Мусар.

    Евросоюз ведет работу по возобновлению контактов с Россией, заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар, передает ТАСС.

    По ее словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила ей, что «они работают над этим».

    Ранее страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что практически вся Европа ведет войну против России и вновь сплотилась под знаменами нацизма, поддерживая режим Владимира Зеленского на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, так как европейские страны предпочитают войну переговорам.

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    27 мая 2025, 08:17 • Новости дня
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры Европейского союза и США по скоординированным мерам против обхода антироссийских санкций завершились неудачей, сообщает газета Suddeutsche Zeitung и телерадиокомпании WDR и NDR.

    Согласно данным внутреннего доклада МИД ФРГ, прекратились согласования действий между ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Внутренний доклад МИД ФРГ ссылается на заседание Совета ЕС по иностранным делам, состоявшееся в Брюсселе 20 мая. Отмечается, что специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан выразил недовольство из-за полного прекращения трансатлантического согласования по вопросам борьбы с обходом санкций против России. Он обратил внимание, что совместная работа по этим вопросам между ЕС и США не ведется.

    Также в докладе отмечается, что кооперация в рамках Группы семи по этому направлению, по словам О'Салливана, утратила динамику.

    Накануне американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

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    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

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    26 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Рар оценил заявление о работе ЕС над восстановлением контактов с Россией

    Политолог Рар: Партия войны не позволит Европе сблизиться с Россией

    Рар оценил заявление о работе ЕС над восстановлением контактов с Россией
    @ Wiktor Dabkowski/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Разговоры о попытках налаживания Брюсселем отношений с Москвой стали следствием ослабления поддержки США Киева и усиления правых в Европе. Но пока дискурс не имеет реальных перспектив, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила о сигнале главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на восстановление связей с российской стороной.

    «В Брюсселе начинают понимать, что Трамп перестает поддерживать Украину и передает эту проблему Европе, ограниченной в средствах для полномасштабной помощи Киеву. К тому же, западное вооружение оказалось неэффективным: российские силы продвигаются на фронте, а об украинском прорыве говорить не приходится», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Тем временем внутри стран ЕС появляются силы, которые говорят, что Брюссель, Берлин, Лондон и Париж также должны взять на себя роль миротворцев, искать дипломатический путь решения, что прямая война с ядерной державой Россией будет для всех губительная», – продолжил он.

    «Более того, санкции против России не работают и больно бьют по благосостоянию самого Евросоюза. Усиливается и роль правых партий в Европе, которые смотрят на мир более реалистично, а не с позиции либеральных ценностей», – подчеркнул собеседник.

    «Впрочем, не думаю, что ЕС действительно пытается восстановить диалог с Москвой. В Брюсселе идут отдельные, закулисные обсуждения, но так называемая партия войны пока преобладает в Европе. «Ястребы» проиграют лишь тогда, когда Путин и Трамп договорятся о прекращении боевых действий», – детализировал аналитик.

    Ранее президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила о полученном от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сигнале о том, что Брюссель работает над восстановлением связей с Москвой. «Одной из ошибок Евросоюза было то, что мы перестали вести диалог с Россией», – сказала она в интервью Politico. По мнению Пирц-Мусар, ЕС следует собрать группу «мудрых мужчин и женщин» для осуществления «тихой дипломатии», что станет первым шагом к восстановлению диалога.

    Отказ от взаимодействия с Москвой – одна из причин, по которой ЕС не считается политически мощной группой, добавила президент Словении. Европе следует приложить усилия, чтобы получить приглашение за стол переговоров, за которым уже сидят Россия, США и Украина, подчеркнула Пирц-Мусар.

    При этом, несколькими днями ранее Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о введении пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России, что грозит ростом цен на продукты в Европе и закрытием ферм. Более того, ЕС намеревается жестко ударить по российским нефти, газу и финансовому сектору и даже рассматривает вариант полного торгового эмбарго. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в перспективах такого сценария.

    Брюссель отказывается от миротворческого сценария и в части украинского кризиса. Так, по данным Bloomberg, сейчас европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева.

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    24 мая 2025, 20:38 • Новости дня
    Стало известно о планах Европы купить вооружения у США для Украины

    Bloomberg: Европа не может обеспечить поставки вооружений Киеву без США

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева в условиях истощения собственных запасов и производственных ограничений, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, европейские страны заинтересованы в закупке вооружений у США для дальнейшей передачи их Украине, передает ТАСС.

    Эксперты заявляют, что у Европы нет ни достаточных арсеналов, ни возможностей для масштабного производства оружия, чтобы самостоятельно продолжать снабжать Киев.

    Рассматривается вариант закупки американских систем вооружений европейскими государствами, после чего эти вооружения будут направляться на Украину. Такой шаг обсуждается на случай, если администрация Дональда Трампа откажется напрямую поддерживать Киев.

    По оценкам экспертов, военная помощь, выделенная предыдущим президентом Джо Байденом, может закончиться уже летом этого года, и восполнить этот дефицит Западу будет непросто.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил французскому журналу Le Point, что в Киеве обеспокоены возможным прекращением американской поддержки.

    Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    До этого Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поставки вооружения Киеву не были прекращены, но решения о новых пакетах помощи пока не принято.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае временного прекращения огня на Украине поставки вооружений Киеву должны прекратиться.

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    27 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    @ Messyasz Nicolas/Pool/ABACA/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    План ряда стран Европы по отправке войск на Украину фактически признан «мертвым» из-за отсутствия поддержки со стороны США, без которой реализация невозможна, сообщает The Financial Times.

    Издание пишет, что план по отправке войск на Украину, предложенный рядом европейских стран, начали называть «мертвым», передает РИА «Новости».

    Газета ссылается на неназванного европейского чиновника, который отметил, что этот проект не может быть реализован без помощи США, а Вашингтон не намерен ее предоставлять.

    В то же время неназванный французский дипломат опроверг позицию коллеги, заявив, что такие заявления «сильно преувеличены» и не соответствуют действительности. Дипломат также подчеркнул, что ряд европейских стран по-прежнему продолжают работу над соответствующими планами, действуя «в обычном темпе».

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что отправка немецких военных на Украину возможна только при наличии международного мандата.

    Премьер-министр Польши Туск подтвердил отказ направлять польские войска на Украину.

    Президент Франции Макрон допустил возможность военного ответа для потенциальных миротворцев на Украине в случае их нападения.

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    26 мая 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС
    Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС
    @ Shealah Craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США согласны отложить введение пошлин в 50% на товары из ЕС до 9 июля, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что ему позвонила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и «попросила продлить срок, установленный на 1 июня». «Я согласился на продление до 9 июля 2025 года», – сообщил президент США.По словам Трампа, Фон дер Ляйен заверила его, что «переговоры начнутся быстро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии заявила, что для решения вопроса с пошлинами США на европейские товары потребуется время. Президент США угрожал с начала июня ввести пошлины в 50% на продукцию из Европейского союза из-за неудачных переговоров.

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    27 мая 2025, 13:15 • Новости дня
    Захарова указала Европе место на переговорах по Украине

    Захарова: Место лидеров Европы на переговорах по Украине «под столом»

    Захарова указала Европе место на переговорах по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Мария Захарова на брифинге усомнилась в способности лидеров Европы участвовать в переговорах по Украине, передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что западные страны заявляют о желании быть посредниками, однако их действия, по ее мнению, говорят об обратном.

    По ее словам, судя по последним действиям европейских лидеров «в вагоне поезда из Киева», они за столом сидеть не могут.

    «Может, им уже бронировать место под столом?» – заявила Захарова.

    Она также отметила, что европейским лидерам стоит более реалистично оценивать свои возможности и смотреть на себя со стороны.

    Мария Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку».

    Захарова имела в виду скандал вокруг поездки Мерца, Макрона и премьера Британии Кира Стармера на Украину, связанный с якобы употреблением ими запрещенных веществ.

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    27 мая 2025, 05:51 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях в ЕС по вопросу лишения Венгрии права голоса

    Страны ЕС разошлись во мнении по вопросу лишения Венгрии права голоса

    Стало известно о разногласиях в ЕС по вопросу лишения Венгрии права голоса
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Между странами ЕС нет единогласия по вопросу возможного лишения Венгрии права голоса, сообщили европейские источники.

    Вероятно, соответствующее решение принято не будет. Венгрию обвиняют в нарушении принципов верховенства права, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, восьмое слушание по процедуре ограничения прав Венгрии в Евросоюзе состоится 27 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заседание является проявлением внутренних противоречий в Евросоюзе.

    В 2018 году Европарламент обвинил Венгрию в нарушениях в области правосудия и свободы СМИ. В 2022 году по предложению Еврокомиссии впервые использовали специальный механизм, из-за которого Венгрия перестала получать часть средств из общих фондов ЕС. В 2024 году Венгрии пригрозили приостановкой прав в ЕС.


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    24 мая 2025, 17:15 • Новости дня
    Орбан пообещал не допустить отказа ЕС от энергоресурсов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах заблокировать введение полного эмбарго на поставки нефти и газа из России в Европу.

    Правительство Венгрии не допустит введения полного запрета на поставки российских энергоносителей в Европу, заявил Виктор Орбан после экстренного заседания по энергетике, передает ТАСС. Он отметил, что Еврокомиссия намерена перекрыть импорт нефти и газа из России в интересах Украины, что приведет к дополнительным расходам в размере 800 млрд форинтов, или около 2 млрд евро, для Венгрии.

    Эта сумма эквивалентна ежегодным бюджетным расходам на снижение коммунальных платежей и поддержку венгерских семей. Орбан подчеркнул: «Это можно будет предотвратить только в том случае, если правительство не допустит принятия решения Европейским союзом в Брюсселе». Он также предупредил, что в случае реализации плана Еврокомиссии счета за газ и электричество для населения вырастут в несколько раз.

    Премьер призвал граждан страны принять участие в референдуме о вступлении Украины в ЕС, напомнив, что венгерские власти считают поспешное принятие Украины опасным для экономики, безопасности Венгрии и других стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сделали исключение для Венгрии из санкций против России. Венгрия заявила, что обеспечила нефтепроводу «Дружба» защиту от ограничений. Премьер-министр Виктор Орбан призвал Евросоюз отменить энергетические санкции против России.

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    26 мая 2025, 01:20 • Новости дня
    Фон дер Ляйен и Трамп обсудили тему пошлин США на европейские товары

    Tекст: Антон Антонов

    Для урегулирования вопроса пошлин США на европейские товары необходимо время, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    «Хороший разговор (с президентом США)», – заявила фон дер Ляйен в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    По ее словам, ЕС и США связывают «самые значимые и тесные торговые отношения в мире». Как заверила фон дер Ляйен, европейская сторона «готова к быстрому и решительному продвижению переговоров». Она считает, что для «хорошей сделки» ЕС и США «потребуется время до 9 июля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал остановить обострение торгового противостояния между Евросоюзом и США, отметив опасность для обеих экономик. Американский лидер объявил о намерении с начала июня ввести пошлины 50% на товары из Европейского союза из-за неудачных переговоров.


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    27 мая 2025, 13:07 • Новости дня
    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС
    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС
    @ Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросовет на уровне министров по европейским делам дал добро на создание фонда милитаризации ЕС (SAFE), на этот фонд планируется выделить 150 млрд евро, сообщило польское председательство Совета.

    Программа включает в себя широкомасштабные военные инвестиции, на эти цели отводится 150 млрд евро, заявило председательство, передает ТАСС.

    Ранее создание фонда поддержали дипломаты Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе рассматривают возможность создания нового оборонного фонда с участием стран, не входящих в сообщество.

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    26 мая 2025, 09:31 • Новости дня
    Депутата из Люксембурга пригрозили исключить из партии за поездку в Россию

    Депутату из Люксембурга Картхайзеру пригрозили исключением из фракции ECR из-за визита в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Евродепутата Фернана Картхайзера из Люксембурга требуют отказаться от поездки в Москву под угрозой исключения из фракции, на раздумья ему дали срок до 25 мая, сообщает Politico.

    Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер может быть исключен из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) из-за намерения посетить Москву, передает ТАСС.

    По информации издания Politico, глава шведской делегации Чарли Веймерс отправил письмо с требованием отказаться от поездки, подчеркнув, что визит нанесет партии серьезный репутационный ущерб, и вынудит глав делегаций исключить Картхайзера из фракции.

    Партийные коллеги Картхайзера дали ему время до 25 мая для отказа от визита, однако помощник евродепутата заверил, что Картхайзер по-прежнему планирует поездку в Москву.

    Ранее Картхайзер анонсировал визит по приглашению Госдумы и сообщил, что поездка состоится в ближайшее время.

    До этого евродепутат из Кипра Фидиас Панайоту сообщил, что против пяти депутатов Европарламента начато внутреннее расследование после их поездки в Москву на празднование 80-летия Победы.

    В Госдуме осудили это расследование, назвав его проявлением недемократичности.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал Евросоюз как «тюрьму народов» из-за ограничений, вводимых для европарламентариев.

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    27 мая 2025, 09:37 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях в ЕС по снижению потолка цен на нефть

    FT: Страны ЕС не одобрили предложение ЕК снизить потолок цен на нефть из России

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия предлагает снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель, однако единогласие среди стран Евросоюза пока отсутствует, сообщает Financial Times.

    Европейская комиссия при поддержке Франции, Германии и Италии предлагает снизить потолок цен на российскую нефть с шестидесяти до сорока пяти долларов за баррель, передает ТАСС. Обсуждение этого шага ведется в рамках 18-го санкционного пакета ЕС против России.

    Газета Financial Times сообщает, что инициатива не получила единогласной поддержки всех 27 стран – членов Евросоюза и стран G7. На последней встрече финансовых министров G7 в Канаде рассматривался вопрос о включении призыва к снижению потолка в итоговое заявление, однако по просьбе министра финансов США Скотта Бессента этот пункт в итоговый документ не вошел.

    Источники отмечают, что инициативу поддержали Евросоюз и Британия, но ряд государств ЕС, в том числе Венгрия и Греция, продолжают анализировать возможные последствия.

    Ранее Британия призвала страны G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть.

    Евросоюз начал подготовку восемнадцатого пакета антироссийских санкций для усиления давления на Москву.

    Россия в лице вице-премьера Александра Новака выступила против любых нерыночных мер и признала неприемлемым обсуждение потолка цен на российскую нефть.

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    27 мая 2025, 12:24 • Новости дня
    Экс-министр Германии рассказала о спорах на Западе из-за российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Европы и США обсуждают возможность не возвращать замороженные российские активы и искать законные варианты их применения для поддержки Украины, сообщила экс-министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

    По ее словам, в данный момент обсуждается, как законно использовать эти средства, не прибегая к конфискации, чтобы избежать юридических проблем, передает ТАСС.

    Крамп-Карренбауэр заявила, что переговоры ведутся в разных кругах Европы и Америки, а также среди правящих партий Германии и в структурах безопасности страны.

    Также, по ее словам, решения по использованию активов зависят от позиции Бельгии, Франции, Европейского центрального банка и стран Группы семи. Она подчеркнула, что такие идеи активно обсуждаются и окончательное решение будет зависеть от согласованной позиции партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не отказывается от своих прав на замороженные активы в Евросоюзе и продолжит их защищать.

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    27 мая 2025, 12:51 • Новости дня
    Захарова заявила о зеркальном ответе России на санкции ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия предпринимает необходимые ответные действия на новые санкции Европейского Союза, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

    Она отметила, что власти ЕС принимают ограничительные меры, осознавая их контрпродуктивность для собственных стран, и назвала действия Брюсселя фанатичным уничтожением своей экономики, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что российская сторона усиливает производство и экономику, а реагировать на санкции будет зеркально, ответно и в наиболее выгодной для себя форме. Она также обратила внимание, что после 2022 года ситуация переросла из стадии антироссийских санкций в полноценную торговую войну, являющуюся частью гибридной войны против России.

    По мнению Захаровой, санкции направлены не только против России, но и против всего мирового сообщества, поскольку затрагивают международную логистику, закрывают воздушные коридоры для российских перевозок, блокируют финансовые операции и распространяются на третьи страны.

    Дипломат добавила, что Россия отвечает масштабно, поднимая экономику на новый уровень, а действия Запада оценила как предательство не только России, но и большинства мирового сообщества.

    Ранее Британия призвала страны G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть. Евросоюз начал подготовку восемнадцатого пакета антироссийских санкций для усиления давления на Москву. Глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России.

    Американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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    Почему российская экономика оказалась на грани заморозки

    В экономике России наблюдаются признаки переохлаждения, отмечает Минэкономразвития. Пора бы Центробанку снижать ставку, чтобы не довести ситуацию до непоправимой. Тем более что в последние недели инфляция держится довольно низко – на уровне 3-4%. Однако пойдет ли регулятор на это? Где баланс между сдерживанием инфляции и замедлением экономики? Подробности

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    Российские удары перегрузили ПВО Украины и Трампа

    Массированные удары по военным объектам и инфраструктуре на Украине в ответ на недавние атаки беспилотников ВСУ, показали готовность и возможность России отстаивать свои интересны и защищать своих граждан. При этом в Кремле критику из Белого дома по поводу российских действий связали с «эмоциональной перегрузкой» на фоне переговорного процесса. Подробности

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    Российские учебники вернут к единству по примеру СССР

    В России намерены унифицировать школьные учебники по всем предметам. Данная мера призвана сформировать в стране единое образовательное пространство. По мнению экспертов, введение общих программ на территории страны гарантирует детям получение необходимых знаний в полном объеме. Как инициатива скажется на системе образования и останется ли в ней место для уникальных авторских методик? Подробности

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    Украина надоела всей Европе

    Из Европы приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем и головной боли. Это показывают и социологические опросы и, главное, заявления и действия европейских политиков, прежде всего тех стран, которые являются непосредственными соседями Украины. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    • Обама спас США от войны с Россией

      Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

    • Павел Дуров против Франции

      Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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