На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.2 комментария
В Раде подготовили законопроект об ускоренном запрете УПЦ
Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил о подготовке нового законопроекта, направленного на ускоренное прекращение деятельности канонической Украинской православной церкви.
В Верховной раде разрабатывают новый законопроект для ускорения прекращения деятельности канонической Украинской православной церкви, передает RT.
О подготовке этой инициативы рассказал депутат украинского парламента Никита Потураев. Политик заверил, что сможет преодолеть сопротивление коллег ради максимально быстрого утверждения документа.
Планы законодателей вызвали недовольство среди украинских пользователей. Граждане посоветовали властям сосредоточиться на улучшении жизни людей и обеспечении их всем необходимым для выживания. Кроме того, комментаторы обвинили депутатов в разжигании вражды в обществе и возмутились тем, что политики пытаются указывать верующим, в какую церковь им ходить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сербский режиссер Эмир Кустурица призвал бороться за православие на фоне гонений на УПЦ.
Украинская полиция воспрепятствовала проходу адвокатов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территорию Киево-Печерской лавры.
В прошлом месяце глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко назвал преследование канонической церкви настоящей трагедией для верующих.