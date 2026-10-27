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Суд Гамбурга отклонил просьбу о закрытии дела о подрыве «Северных потоков»
Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии на газопроводах «Северный поток».
Суд отклонил ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении Кузнецова, которого обвиняют в координации подрыва газопроводов «Северные потоки», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель прокуратуры ФРГ Штефан Шмидт отверг ходатайство защиты о прекращении уголовного дела украинца Кузнецова.
В середине месяца суд Гамбурга начал рассматривать просьбу адвокатов об остановке процесса.
В начале сентября инстанция назначила 16 заседаний по делу об организации диверсии на экспортных газопроводах.