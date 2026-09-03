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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как в японском языке появилось слово «капитуляция»

    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

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    3 сентября 2026, 16:05 • Новости дня

    Суд Гамбурга назначил 16 слушаний по делу о теракте на «Северных потоках»

    DPA: Суд Гамбурга назначил 16 слушаний по делу о теракте на «Северных потоках»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высший земельный суд Гамбурга проведет 16 заседаний по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в организации диверсии на экспортных газопроводах, пишет агентство DPA.

    Как сообщает DPA, немецкая инстанция запланировала судебные разбирательства до 17 декабря, передает РИА «Новости». «Назначено 16 заседаний до 17 декабря», – отмечается в материале. В ходе процесса суд заслушает обвинения против украинского гражданина.

    Взрывы на магистралях произошли в сентябре 2022 года. Оператор Nord Stream AG заявлял о беспрецедентных разрушениях и невозможности оценки сроков ремонта. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ничего не получала. Федеральная прокуратура Германии предъявила Сергею Кузнецову обвинения в координации атаки в конце июня. Ожидается, что судебный процесс начнется 26 октября.

    Напомним, компания Nord Stream 2 AG запросила статус соистца на суде против Сергея Кузнецова.

    Ранее фигурант дела признался в работе на Службу безопасности Украины.

    В прошлом году апелляционный суд Болоньи одобрил экстрадицию этого гражданина в Германию.

    3 сентября 2026, 08:29 • Новости дня
    Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России
    Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Германия, закрывая российское консульство в Бонне и Русский дом, сознательно идет на шаг, который означает прекращение культурного присутствия ФРГ в России.

    Решение Берлина расторгнуть договор о деятельности Русского дома и закрыть генеральное консульство в Бонне отразится на двусторонних отношениях, передает РИА «Новости».

    Выступая на Восточном экономическом форуме, глава российского дипломатического ведомства прокомментировал действия немецких властей.

    «Они сознательно идут на шаг, который, они не могли этого не понимать, однозначно означает прекращение их культурного присутствия в Российской Федерации», – подчеркнул Сергей Лавров.

    Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие российских представительств. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

    Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент РФ Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Министерство иностранных дел России оценило действия Берлина как деструктивные.

    Россия в ответ закроет отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

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    3 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок

    Политолог Рар допустил полный разрыв двусторонних связей России и ФРГ

    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Закрытие Русского дома в Берлине грозит стать точкой невозврата в культурных отношениях России и Германии. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предупредил, что на восстановление связей могут уйти десятилетия. Впрочем, по его оценкам, есть признаки того, что не все потеряно: в ФРГ набирают обороты общественные инициативы в поддержку российского культурного центра.

    «Сергей Лавров справедливо отметил, что, закрывая Русский дом, официальный Берлин сознательно идет на подрыв культурных связей между Германией и Россией. Возникает вопрос: осознают ли немецкие элиты, что восстановить отношения после этого будет весьма сложно и на это могут уйти десятилетия?» – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом, по словам собеседника, уровень отторжения России – политики, культуры, а вскоре, возможно, и православной религии – в политических кругах ФРГ настолько высок, что нельзя исключать дальнейшей эскалации и даже полного разрыва двусторонних связей. «Это тревожная перспектива», – добавил эксперт.

    Вместе с тем, как полагает Рар, России не стоит идти на зеркальный шаг и закрывать отделения Института Гете. Он допустил, что в Берлине ждут именно этого ответного шага. По мнению политолога, у России есть возможность подчеркнуть «свое превосходство в уважении культурных, языковых и литературных традиций».

    «Тех россиян, которые тянутся к немецкой культуре, не надо наказывать, как это делают немецкие власти, ограничивая возможности собственных граждан, стремящихся к сближению с Россией», – высказал свое мнение аналитик.

    На этом фоне он напомнил, что в пятницу основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт организует в Берлине демонстрацию в защиту Русского дома. Как ожидается, мероприятие соберет много участников. Кроме того, общественный деятель Александр фон Бисмарк собирает подписи по всей Европе для петиции в защиту этого российского культурного заведения. «Еще не все потеряно», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров сообщил, что отделения Института Гете в России будут закрыты после решения властей Германии о ликвидации Русского дома в Берлине. «Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы себя не будем уважать», – сказал глава МИД. Министр подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России.

    Напомним, 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие генерального консульства России в Бонне с 18 сентября, а также «Русского дома» в Берлине. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

    Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии. Газета ВЗГЛЯД писала, что новая антироссийская кампания явно увязана с проходящими в ФРГ выборами.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    @ Thomas Imo/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответного решения России закрыть отделения института Гете после прекращения работы Русского дома в Берлине.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответа Москвы на действия Берлина, передает РИА «Новости».

    «Я сожалею, что Россия пошла на этот шаг и закроет институт Гете», – сказал он во время пресс-конференции.

    Ранее Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о работе Русского дома в Берлине. Это произошло после того, как глава МВД Германии Александр Добриндт обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Российская сторона назвала эти заявления провокацией.

    В ответ на действия ФРГ министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что отделения института Гете в России прекратят свою работу. Президент России Владимир Путин связал обвинения Берлина с тяжелой внутриполитической ситуацией в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал закрытие отделений института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

    Перед этим правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Президент России Владимир Путин объяснил данные обвинения тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ.

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    2 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Власти ФРГ установили подозреваемых по делу о дроне в аэропорту Лейпцига

    Suddeutsche Zeitung: Установлены подозреваемые по делу о дроне в аэропорту ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Германии смогли установить личности двоих подозреваемых по делу об инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, пишет газета Suddeutsche Zeitung.

    По данным Suddeutsche Zeitung, речь идет о гражданине Латвии родом из России и жителе Белоруссии с российским паспортом, передает ТАСС. Следствие полагает, что первый подозреваемый прилетел в Берлин в конце июля. Затем на арендованном автомобиле он отправился в Лейпциг, а за два дня до происшествия покинул ФРГ на самолете.

    На одном из обнаруженных дронов следователи выявили следы ДНК. Эти данные помогли выйти на след второго возможного злоумышленника, который въехал на территорию Евросоюза по итальянской туристической визе.

    Напомним, правительство Германии возложило ответственность за инцидент с беспилотниками на Россию.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов диверсии.

    Немецкие правоохранители обнаружили генетические следы на найденном в аэропорту аппарате.

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    2 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    МИД: Закрытие генконсульства в Бонне приблизило разрыв отношений России и ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Закрытие российских представительств в Германии является очередным шагом к окончательному разрушению двусторонних отношений между странами, заявил МИД России.

    Министерство иностранных дел России оценило действия Берлина по закрытию дипломатических и культурных представительств как деструктивные. В ведомстве подчеркнули, что подобные шаги наносят серьезный ущерб двусторонним связям.

    «Указано, что решение правительства ФРГ о закрытии под этим мнимым предлогом генерального консульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине расценивается нами как очередной шаг на пути окончательного разрушения создававшегося многими поколениями российских и германских политиков и дипломатов потенциала двусторонних отношений», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    Напомним, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Берлин потребовал от сотрудников дипмиссии срочно покинуть страну.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на действия ФРГ.

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    3 сентября 2026, 05:48 • Новости дня
    Лавров: Институты Гете в России будут закрыты

    Tекст: Антон Антонов

    Отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге закроют после решения Германии прекратить работу Русского дома в Берлине, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума.

    «Нашли в Германии, в Лейпциге, какой-то упавший дрон в аэропорту, решили, что дрон похож – они не могут подтвердить, что это однозначный вывод – на те, которые использует РФ, и на основании вот этого допущения, предположения, догадки они решили закрыть последнее оставшееся генеральное консульство в Бонне и наш Русский дом в Берлине», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    По словам министра, Русский дом в Берлине является символом отношений России с послевоенной Германией, и власти ФРГ, принимая такое решение, сознательно шли на прекращение культурного присутствия Германии в России. Лавров подчеркнул, что в ответ на закрытие Русского дома отделения института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге также будут закрыты, передает РИА «Новости».

    Глава МИД России отметил, что Германия сделала выбор в пользу влияния на Россию через поддержку так называемых «беглых», признанных иноагентами, вместо открытых и честных культурных связей. По его словам, эти люди покинули Россию, не согласившись с защитой русских на Украине от нацистского режима, и продолжают подрывную деятельность из-за границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали от сотрудников российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине покинуть страну.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала Берлину скорый и жесткий ответ на эти действия.

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    2 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    МИД Германии исключил возможность оспорить закрытие Русского дома

    МИД Германии: Россия не сможет оспорить в суде закрытие Русского дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона лишена правовых механизмов для оспаривания решения о прекращении работы культурно-образовательного центра в Берлине, сообщил представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Гизе.

    «Это расторжение в обычном порядке. Это как с любым договором, который можно расторгнуть», – пояснил дипломат на брифинге в Берлине, передает ТАСС. По словам Гизе, правовых механизмов оспорить закрытие не существует, поскольку решение находится исключительно в компетенции немецких властей.

    Согласно двустороннему соглашению от 2011 года, расторжение договора возможно к концу текущего года, после чего оно вступит в силу в середине следующего года. Гизе добавил, что Берлин планирует дополнительно усложнить деятельность центра, потребовав от командированных из России сотрудников покинуть страну вместе с коллегами из Бонна.

    Судьба земельного участка, на котором расположено здание, регулируется отдельным соглашением от 2013 года, рассчитанным на 99 лет. Дипломат отметил, что власти Германии сейчас изучают варианты расторжения и этого документа, хотя признал, что процесс будет более сложным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ изучали правовые основания для прекращения работы культурно-информационного центра России в Берлине.

    Накануне правительство Германии потребовало от сотрудников Русского дома срочно покинуть страну.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала дать достойный ответ на данные антироссийские решения.

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    3 сентября 2026, 00:55 • Новости дня
    МИД Португалии вызвал посла России в Лиссабоне Камынина

    Tекст: Антон Антонов

    Посла России в Лиссабоне Михаила Камынина вызвали в четверг в МИД Португалии, сообщили в российском посольстве.

    «Завтра посла вызывают в МИД Португалии, по Лиссабону встреча на 11:30 (13:30 мск) назначена», – сказали в дипмиссии.

    Накануне глава МИД Португалии Паулу Ранжел заявил, что посла вызовут в ведомство. Причиной стало то, что власти Германии бездоказательно возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в районе аэропорта Лейпцига, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРГ ввела новые санкции против России.

    Власти Нидерландов бездоказательно обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге и вызвали во внешнеполитическое ведомство временного поверенного в делах Антона Бузанакова.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево распорядился вызвать российского посла из-за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала попытку атаки дрона на аэропорт Лейпцига «актом государственного терроризма» со стороны России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что недавние антироссийские демарши властей Германии вызваны страхом перед растущей популярностью оппозиции накануне выборов.

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    2 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    Генконсульство в Бонне объявило о прекращении выдачи паспортов России

    Генконсульство в Бонне решило прекратить выдачу паспортов России с 11 сентября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российское генеральное консульство в Бонне прекратит выдачу паспортов из-за предстоящего закрытия дипломатического представительства по требованию немецких властей.

    Генеральное консульство России в Бонне перестанет выдавать российские паспорта после 11 сентября, передает РИА «Новости».

    «В связи с закрытием генерального консульства в Бонне сообщаем, что в случае, если ваш паспорт готов, Вы можете получить его в генеральном консульстве в Бонне до 11 сентября включительно без записи», – говорится в официальном заявлении дипмиссии.

    Документы, которые останутся невостребованными, будут перенаправлены в посольство России в Берлине. Туда же передадут все заявления на оформление паспортов, находящиеся в процессе обработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Немецкое руководство потребовало от сотрудников дипмиссии срочно покинуть страну.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на эти действия.

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    3 сентября 2026, 06:45 • Новости дня
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытке узурпировать полномочия, которые страны ЕС оставили за национальными правительствами.

    Заявление глава МИД России сделал в рамках лектория общества «Знание» на площадке Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Урсула фон дер Ляйен, мы ее называем фюрер Урсула, которая пытается в Еврокомиссию стянуть те компетенции и полномочия, которые по решениям всего ЕС не передавались в Брюссель, а остаются за национальными правительствами. И у нее эта тенденция очень сильно проявляется», – заявил он.

    Министр напомнил, что несколько лет назад фон дер Ляйен, комментируя подрыв «Северных потоков», заявила: европейские избиратели будут страдать из-за роста цен на энергию, но обязаны терпеть это ради того, чтобы украинский народ отстаивал европейские ценности.

    Лавров обратил внимание, что никто тогда не уточнил, о каких именно ценностях идет речь. Он подчеркнул, что законодательный запрет русского языка в образовании, культуре, быту и средствах массовой информации, если это и есть европейские ценности, означает возврат Европы к нацизму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал крайне тревожными слова канцлера Германии Фридриха Мерца о планах «снова» сделать Германию главной военной силой Европы.

    Глава МИД России отметил, что Германия сделала выбор в пользу влияния на Россию через поддержку так называемых «беглых», признанных иноагентами, вместо открытых и честных культурных связей.

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    3 сентября 2026, 04:26 • Новости дня
    Грушко: Оценка действий Германии не изменится от числа вызовов послов в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    Вызов российских послов европейскими странами из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге не отразится на позиции Москвы, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Мы все принципиальные оценки действий германской стороны дали. Они никак не изменятся от того количества послов, которых они решат вызвать в европейских столицах», – приводит слова Грушко РИА «Новости».

    Грушко указал на нулевое содержание вызовов послов, назвав их «проявлением так называемой блоковой солидарности» и «дипломатическим body language».

    Отвечая на вопрос о том, не рассматривается ли возможность понижения дипотношений с евротройкой (ФРГ, Францией, Британией), он заявил: «В нынешних условиях это достаточно глупо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецких властей в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига.

    Российский МИД пригласил для беседы временного поверенного в делах Германии Бернда Финке на фоне антироссийских действий Берлина.

    Власти Нидерландов бездоказательно обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге и вызвали во внешнеполитическое ведомство временного поверенного в делах Антона Бузанакова.

    МИД Португалии вызвал посла России в Лиссабоне.

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    3 сентября 2026, 06:42 • Новости дня
    Захарова сравнила заявления Германии о БПЛА в Лейпциге с «делом Скрипалей»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления Германии о якобы причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига такие же бездоказательные, как в «деле Скрипалей», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Это такая же история, которая имела место, я думаю, все знают и помнят, со Скрипалями, которые вроде как пострадали, только непонятно от кого», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Она напомнила, что никто точно не знает, где сейчас находятся сами Скрипали. При этом, отметила Захарова, никаких попыток найти их не предпринимается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРГ ввела новые санкции против России.

    Полиция Лейпцига сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта города обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок.

    При этом никаких доказательств для таких обвинений у Берлина нет.

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    3 сентября 2026, 06:12 • Новости дня
    Лавров осудил планы Мерца «снова» сделать Германию главной военной силой Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал крайне тревожными слова канцлера Германии Фридриха Мерца о планах «снова» сделать Германию главной военной силой Европы.

    «Когда канцлер Мерц заявил, что он сделает Германию главной военной силой в Европе снова, я просто был ошарашен, потому что если этот человек не понимает, что означает слово «снова» в этом контексте, то это, конечно, очень печально для Европы и крайне опасно для Европы, которая вновь оказывается источником этих идей превосходства национального, расового», – сказал Лавров.

    Глава российского МИД добавил, что Германия вновь стремится доминировать над другими странами Европы и подавлять любые попытки нормализации отношений с Россией. По его словам, такие тенденции сохраняются лишь у отдельных государств Евросоюза, число которых крайне ограничено, передает РИА «Новости».

    Заявление было сделано в рамках лектория Российского общества «Знание» на полях Восточного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр заявил, что НАТО должно было самораспуститься, как Варшавский договор.

    Лавров заявил о живучести неоимперского и неонацистского духа в Европе.

    Он подчеркнул, что Москва не намерена просить у Европы отмены санкций и не собирается зависеть от ее доброго расположения.

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    3 сентября 2026, 11:07 • Новости дня
    Politico: «Альтернатива для Германии» возглавит правительство Саксонии-Анхальт

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат Ульрих Зигмунд имеет все шансы возглавить правительство Саксонии-Анхальт, что станет первым случаем прихода к власти крайне правых с 1945 года, пишут СМИ.

    В предстоящее воскресенье оппозиционная партия может впервые за многие десятилетия возглавить немецкий регион, пишет Politico.

    Выступая перед избирателями, кандидат Ульрих Зигмунд заявил: «Даже если мы не получим абсолютного большинства, мы никуда не уйдем».

    Популярность политической силы на востоке страны обусловлена глубоким недовольством политическим курсом бывших канцлеров Ангелы Меркель и Фридриха Мерца. Местные жители жалуются на экономическое отставание от западных регионов и отправку налогов на поддержку других государств.

    Эксперты отмечают, что восточные немцы сохраняют сильный скептицизм по отношению к западному капитализму и выступают за возобновление поставок энергоносителей из России. Представители правящих кругов Германии опасаются, что успех оппозиции серьезно отпугнет иностранных инвесторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на предстоящих выборах в Саксонии-Анхальт правая партия «Альтернатива для Германии» может получить около 42% голосов избирателей.

    Для привлечения электората на востоке страны политическая сила активно использует ностальгию по временам ГДР.

    Власти ФРГ заранее начали прорабатывать варианты жесткой изоляции региона на случай победы правых.

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    3 сентября 2026, 11:22 • Новости дня
    Стало известно о решении Volkswagen закрыть марку Seat к 2029 году

    WiWo: Автогигант Volkswagen навсегда закроет марку Seat

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий концерн Volkswagen полностью ликвидирует автомобильный бренд Seat до конца 2029 года ради масштабного снижения корпоративных издержек.

    Руководство компании подготовило специальный документ для наблюдательного совета о будущем марки, передает РИА «Новости».

    «Бренд Seat будет свернут планомерно и с минимальными затратами не позднее конца 2029 года», – приводит выдержку из текста немецкое издание WirtschaftsWoche. Владельцам уже выпущенных машин гарантируют полноценное сервисное обслуживание.

    Решение концерна носит окончательный характер, марка отсутствует в стратегических планах автогиганта на 2030 год. Данный шаг позволит существенно снизить расходы группы Core, объединяющей марки Volkswagen, Skoda и Cupra.

    Ранее Bloomberg сообщало о грядущих масштабных увольнениях, способных затронуть до 140 тыс. рабочих мест. Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме отмечал необходимость сокращения европейских производственных мощностей более чем на 500 тыс. автомобилей ежегодно.

    Топ-менеджер подчеркивал чрезмерную дороговизну содержания заводов внутри страны по сравнению с конкурентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство немецкого автоконцерна утвердило сроки закрытия четырех заводов в Германии.

    Массовые сокращения персонала затронут до 140 тыс. человек. Г

    лава компании Оливер Блуме представил правлению план полной реструктуризации группы.

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