Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Суд Гамбурга назначил 16 слушаний по делу о теракте на «Северных потоках»
DPA: Суд Гамбурга назначил 16 слушаний по делу о теракте на «Северных потоках»
Высший земельный суд Гамбурга проведет 16 заседаний по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в организации диверсии на экспортных газопроводах, пишет агентство DPA.
Как сообщает DPA, немецкая инстанция запланировала судебные разбирательства до 17 декабря, передает РИА «Новости». «Назначено 16 заседаний до 17 декабря», – отмечается в материале. В ходе процесса суд заслушает обвинения против украинского гражданина.
Взрывы на магистралях произошли в сентябре 2022 года. Оператор Nord Stream AG заявлял о беспрецедентных разрушениях и невозможности оценки сроков ремонта. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ничего не получала. Федеральная прокуратура Германии предъявила Сергею Кузнецову обвинения в координации атаки в конце июня. Ожидается, что судебный процесс начнется 26 октября.
Напомним, компания Nord Stream 2 AG запросила статус соистца на суде против Сергея Кузнецова.
Ранее фигурант дела признался в работе на Службу безопасности Украины.
В прошлом году апелляционный суд Болоньи одобрил экстрадицию этого гражданина в Германию.