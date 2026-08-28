Politico: Партия АдГ сделала ставку на ностальгию по ГДР

Tекст: Мария Иванова

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) активно использует ностальгию по ГДР для привлечения избирателей на востоке страны, пишет Politico.

В городе Кведлинбург представитель партии Ульрих Зигмунд возглавил колонну мопедов Simson, производившихся в Восточной Германии. Мероприятие прошло в преддверии выборов в Саксонии-Анхальт, запланированных на 6 сентября, где АдГ лидирует в опросах.

«Не все было прекрасно, ради бога. Но эта культура Simson символизирует индивидуальную свободу передвижения. Она символизирует время, когда мы держались вместе в этой стране. И именно это время я хочу вернуть», – заявил Зигмунд перед началом пробега.

Историк Штефан Волле отмечает, что ранее использование «остальгии» было характерно для крайне левых, однако теперь эту тактику переняли правые. По данным опроса YouGov за прошлый год, 43% жителей бывшей ГДР видят больше различий, чем сходств между восточными и западными немцами. Это на девять процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

Американский внук основательницы компании Simson Деннис Баум выразил протест против использования бренда партией АдГ. Он приехал в Германию для участия в демонстрациях, требуя оставить имя Simson вне политики. В ответ Зигмунд назвал эти комментарии неуместным иностранным вмешательством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ прорабатывают варианты жесткой изоляции Саксонии-Анхальт из-за ожидаемой победы партии «Альтернатива для Германии».

В ближайшее окружение кандидата в премьеры этого региона Ульриха Зигмунда вошли бывшие активисты запрещенной неонацистской организации.

Консерваторы во главе с канцлером Фридрихом Мерцем пытаются остановить рост популярности ультраправых на востоке страны.