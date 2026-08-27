Политика «Альтернативы для Германии» обвинили в связи с неонацистами

Politico: В штабе кандидата от АдГ нашли бывших членов неонацистской группировки

Tекст: Мария Иванова

Четыре человека из окружения Ульриха Зигмунда, кандидата от партии «Альтернатива для Германии» на пост премьер-министра Саксонии-Анхальт, в прошлом состояли в запрещенной организации «Верная родине немецкая молодежь» (HDJ), пишет Politico.

Эта группировка, созданная по образцу гитлерюгенда, была запрещена немецким правительством в 2009 году за стремление воспитать неонацистскую элиту.

Сам Зигмунд отказался дистанцироваться от своих сотрудников. «Это выдающиеся люди. У них безупречная репутация. Меня не интересует, что было 20 или 25 лет назад», – заявил политик изданию WELT. Он добавил, что намерен сосредоточиться на решении совершенно иных проблем в стране.

Среди бывших активистов HDJ – пресс-секретарь партии в Саксонии-Анхальт Патрик Харр и юрисконсульт Лоренс Нотдурфт. Харр участвовал в разработке предвыборного манифеста, который предлагает обучать детей беженцев в специальных классах. Нотдурфт в 1999 году избирался заместителем национального лидера HDJ, а сейчас работает в арбитражном суде партии.

Еще двое бывших членов запрещенной организации – советник по вопросам образования Эрик Каден и брат юрисконсульта Феликс Нотдурфт. Каден ранее опубликовал биографию нацистского культурного функционера, которая была внесена в список материалов, вредных для несовершеннолетних. Несмотря на запрет АдГ на прием бывших участников HDJ, все четверо продолжают работать в партии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ прорабатывают варианты жесткой изоляции Саксонии-Анхальт на случай победы партии «Альтернатива для Германии».

Консерваторы во главе с Фридрихом Мерцем пытаются остановить рост популярности этой политической силы на востоке страны.

В прошлом году немецкие спецслужбы включили данную организацию в перечень правоэкстремистских движений.