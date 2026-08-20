Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Минобороны Литвы сообщило о строительстве лагеря для военных НАТО
Минобороны Литвы сообщило о возведении базы для тысячи солдат НАТО
На полигоне Руднинкай вблизи границы с Белоруссией появится новая военная инфраструктура стоимостью 40 млн евро для размещения солдат Североатлантического альянса.
Военное ведомство балтийской республики планирует возвести базу для тысячи военнослужащих государств-союзников, передает ТАСС.
На этом этапе стоимость работ составит около 40 млн евро, а завершить их предполагается в первой половине 2028 года. К этому времени на объекте появятся новые жилые постройки и инженерные сооружения.
«Наши инвестиции в военную инфраструктуру осуществляются стратегически и комплексно, поэтому нам понятно, что необходимо сделать для того, чтобы бригада Бундесвера и другие союзники были обеспечены качественными условиями для тренировок и пребывания в Литве», – заявил министр обороны республики Робертас Каунас.
Лагерь разместится на полигоне Руднинкай в Шальчининкском районе, который граничит с Белоруссией. Здесь будет находиться 80% личного состава немецкой бригады, насчитывающей 4,8 тыс. военнослужащих и 200 сотрудников вспомогательных служб.
Согласно договоренностям, переброска подразделений ФРГ в Литву для постоянной дислокации должна завершиться в 2027 году. Основу этой группировки составят танковый и механизированный пехотный батальоны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску пяти тысяч военнослужащих в Литву.
Новая бронетанковая бригада ВС ФРГ провела масштабные учения недалеко от границы Белоруссии.
При формировании этого военного контингента немецкая армия столкнулась с нехваткой двух тысяч добровольцев.