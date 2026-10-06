Tекст: Тимур Шайдуллин

После заявлений России, последовавших после угроз ряда членов Североатлантического альянса в адрес Калининградской области, НАТО отреагировало и опровергло высказывания своих отбившихся от рук подопечных, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Когда мы сделали очень четкое заявление в связи с угрозами со стороны балтийских и прочих членов НАТО, отбившихся от рук, напасть на Калининградскую область, когда мы сделали заявления в ответ на эти неприемлемые высказывания, тут же нас стали уверять, это делал и Марк Рютте – генеральный секретарь НАТО, и господин [Мэттью] Уитэкер – представитель США в Брюсселе при Североатлантическом альянсе, стали заверять, что никаких планов у НАТО нападать на Россию нет и быть не может. С одной стороны, хорошо, что отреагировали и опровергли своих подопечных, которые у них от рук отбились и уже начинают, как хвост вилять собакой», – заявил Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС.

При этом Лавров напомнил, что утверждения об оборонительном характере Североатлантического альянса «не спасли Югославию, Афганистан и Ливию», и сейчас натовцы пытаются распространить свое присутствие на Азию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров сообщил, что президент Владимир Путин четко разъяснил последствия при нападении на Калининград.

В этот же день итальянское издание оценило предупреждение России Западу. Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал учения НАТО у Калининградской области угрозой применения силы.