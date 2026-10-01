Tекст: Денис Тельманов

Полянский заявил, что маневры НАТО вблизи Калининграда представляют собой прямую угрозу применения силы, а не оборонительные действия, передает РИА «Новости». Дипломат напомнил, что Североатлантический альянс проводит воздушные учения с целью контроля над российским эксклавом.

Минобороны Польши называет это демонстрацией возможностей быстрого реагирования, а глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявлял о наличии у НАТО средств для уничтожения военных объектов в Калининграде, указал Полянский.

«Только безнадежный циник и слепец сможет после подобных высказываний утверждать, что действия НАТО носят оборонительный характер – это не что иное, как прямая, даже не завуалированная, угроза применения силы», – подчеркнул постпред России при ОБСЕ на закрытом заседании постсовета организации в четверг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о принятии необходимых мер для защиты Калининградской области.

Летом польские вооруженные силы начали масштабные маневры у границ российского региона.

Весной глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал продемонстрировать военные возможности западного блока путем нанесения ударов по эксклаву.