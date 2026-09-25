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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    6 комментариев
    25 сентября 2026, 14:25 • Новости дня

    У границы Калининградской области заметили самолеты НАТО и Британии

    Разведсамолеты НАТО и Британии пролетели у границ Калининградской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский самолет разведки Boeing RC-135W Rivet Joint и разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR ведут патрулирование на юге недалеко от Калининградской области над Польшей, следует из полетных данных.

    Британский самолет разведки Boeing RC-135W Rivet Joint и разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR ведут патрулирование недалеко от Калининградской области над Польшей, передает РИА «Новости».

    Британское воздушное судно вылетело с авиабазы Королевских ВВС Уоддингтон в 11:33 по московскому времени. Самолет пересек воздушное пространство Нидерландов, ФРГ и Польши. По состоянию на 13:35 мск Boeing RC-135W находился в десятках километров от российской границы, двигаясь на северо-восток.

    Кроме того, зарегистрированный в США самолет с позывным HUGIN01 также патрулировал воздушное пространство у южной границы Калининградской области. Он вылетел с польской авиабазы и направился на восток. В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием спецоперации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR совершил облет границ Калининградской области.

    Двумя днями ранее аналогичный борт приблизился к южным рубежам этого российского региона.

    В начале сентября два британских самолета-разведчика провели полет вдоль границ России.

    25 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за военнопленных КНДР
    Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за военнопленных КНДР
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль столкнулся с критикой после того, как президент Украины Владимир Зеленский с трибуны ООН сообщил о передаче в Сеул двух военнопленных из армии КНДР, о которой стороны договорились не объявлять публично.

    Правительство Южной Кореи оказалось в затруднительном положении после того, как стало известно, что двое военнопленных северокорейских военнослужащих, воевавших на стороне России на Украине, были отправлены в Сеул, а Владимир Зеленский заявил об этом в своем выступлении на Генассамблее ООН, хотя договоренность с Киевом предусматривала конфиденциальность, пишет Yonhap.

    По данным агентства, Украина и Южная Корея согласовали перевод пленных в рамках негласного «закулисного» механизма, который должен был проходить в «спокойном режиме» без широкой огласки, чтобы не обострять отношения с КНДР и не подрывать безопасность участников операции. В Сеуле подчеркивали, что речь шла о гуманитарном и правовом обеспечении статуса военнопленных, а не об обмене разведданными или военной информацией.

    Министерство по делам объединения Южной Кореи заявило, что не получало от Украины предварительных уведомлений о намерении Киева публично раскрыть детали отправки пленных северокорейцев и потому не комментирует формулировки Зеленского. В ведомстве добавили, что не запрашивали у украинской стороны дополнительные сведения о маршруте и условиях передачи, сославшись на конфиденциальный характер договоренностей.

    Депутат парламента Ю раскритиковал кабинет Юн Сок Ёля за то, что общественность узнала о переводе военнопленных КНДР из выступления украинского президента, а не от собственных властей, и увязал этот эпизод с прежними претензиями к правительству по поводу сокрытия деталей инцидента с противопехотными минами в демилитаризованной зоне. По его словам, стремление администрации к «тихому режиму» в чувствительных вопросах ставит под сомнение транспарентность принятия решений в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных северокорейских военных. Спецслужбы Южной Кореи выразили сильное сожаление из-за нарушения Киевом соглашения о неразглашении факта задержания этих солдат. Ранее Южная Корея захотела получить находящихся на Украине пленных военнослужащих КНДР для пропагандистских и военных целей.

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    24 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    @ Минобороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало карту с текущей обстановкой в районе населенного пункта Доброполье в Донецкой народной республике.

    Российские войска успешно продолжают уничтожение окруженной группировки украинской армии в городе Доброполье, одновременно развивая наступление на поселок Александровка в ДНР, отмечается в сообщении ведомства в Max. В Минобороны подчеркнули важность этого направления для полного освобождения Донбасса.

    «Соединения и воинские части группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполье Донецкой народной республики и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка», – сообщили в министерстве. Освобождение города создаст серьезную угрозу для Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, главного укрепрайона ВСУ в регионе.

    Доброполье служит мощным укрепленным районом и важным транспортным узлом для снабжения украинской армии со стороны Днепропетровской области. Установление контроля над городом позволит нарушить всю логистическую цепочку ВСУ в Донбассе и ускорить выход российских войск к границе ДНР.

    Украинское командование пытается деблокировать окруженную группировку, однако все атаки пресекаются. По данным министерства, противник ежедневно теряет от 30 до 50 военнослужащих в попытках прорвать кольцо.

    Напомним, российская армия блокировала крупную группировку украинских сил в Доброполье.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении российских войск на этот город с двух направлений.

    Вооруженные формирования Украины оставили несколько хорошо укрепленных ключевых позиций.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 19:57 • Новости дня
    Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади

    BFMTV: Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади

    Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади
    @ Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская артистка и последняя супруга поэта Владимира Высоцкого Марина Влади ушла из жизни в возрасте 88 лет, сообщил телеканал BFMTV.

    «Франко-русская актриса, певица и писательница Марина Влади умерла в этот четверг, 24 сентября. Ей было 88 лет», – приводит РИА «Новости» сообщение BFMTV.

    Знаменитость родилась в пригороде Парижа в семье русских эмигрантов.

    За свою карьеру артистка исполнила более 100 ролей в кино. Всемирную известность ей принесла главная роль в картине «Колдунья», снятой по повести Александра Куприна. За работу в фильме «Современная история» она получила награду Каннского кинофестиваля.

    В 1970 году знаменитость официально зарегистрировала брак с советским поэтом и актером Владимиром Высоцким. Позже она выпустила мемуары об их отношениях, а также передала архивы мужа в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Марина Влади передала любовную переписку с Владимиром Высоцким в Росархив.

    Осенью прошлого года аукционный дом Hermitage Fine Art выставил на торги посмертную маску поэта из поместья актрисы.

    Летом того же года сын легендарного артиста Никита Высоцкий назвал этичным создание цифрового аватара своего отца.


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    25 сентября 2026, 09:54 • Новости дня
    Си Цзиньпин и Трамп определили новые правила мировой политики

    Си Цзиньпин и Дональд Трамп достигли новых договоренностей в Вашингтоне

    Си Цзиньпин и Трамп определили новые правила мировой политики
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу в Вашингтоне, определив новые стратегические ориентиры для развития двусторонних отношений.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу в Белом доме, достигнув новых договоренностей для стратегического развития двусторонних отношений, передает Xinhua.

    Китайский лидер призвал перевести видение конструктивных отношений в реальные действия и найти правильный путь для взаимодействия двух крупных держав. Для Пекина и Вашингтона это означает работу в направлении сотрудничества, умеренной конкуренции и мирного сосуществования.

    Экономические и торговые команды двух стран недавно провели новый раунд консультаций и достигли совместных договоренностей. Это стало хорошей новостью как для экономик обоих государств, так и для мировой экономики в целом.

    Подобный подход может быть применен и к развивающимся сферам, таким как искусственный интеллект. Китай и США, будучи ведущими странами в этой области, должны использовать свои сильные стороны для сотрудничества, обмениваться мнениями о рисках и предотвращать злоупотребления технологиями ИИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин направился в США с первым за 11 лет государственным визитом.

    В ходе поездки китайский лидер обсудил с Дональдом Трампом развитие торговых отношений и сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

    Ранее весной главы двух государств договорились выстраивать конструктивные и стабильные связи.

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    24 сентября 2026, 19:42 • Новости дня
    Ученые Стэнфорда: Мозг человека появился после слияния двух отдельных систем
    Ученые Стэнфорда: Мозг человека появился после слияния двух отдельных систем
    @ IMAGO/Science Photo Library/ТАСС

    Мозг человека мог сформироваться в результате объединения двух самостоятельных нервных систем сотни миллионов лет назад. К такому предположению пришли исследователи Стэнфордского университета (внесен в реестр нежелательных организаций в РФ), обнаружившие, что его передние и задние отделы развиваются из разных типов клеток-предшественников.

    Команда под руководством Кайла Ло изучила ранние стадии развития эмбрионов мышей. Выяснилось, что клетки, в которых активен ген OTX2, дают начало нейронам переднего и среднего мозга. Задний мозг формируется из другой группы клеток-предшественников, экспрессирующих ген GBX2, сообщает New Scientist. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

    Эксперименты с человеческими клетками в лаборатории показали аналогичное разделение. По словам Ло, исследователям впервые удалось продемонстрировать, что передние и задние отделы мозга имеют разные клеточные источники развития.

    Открытие помогло объяснить трудности, с которыми ученые сталкивались при выращивании ткани человеческого заднего мозга. Как рассказал руководитель исследования, отправной точкой работы стал неудачный эксперимент студента, проходившего летнюю практику. Выяснилось, что специалисты пытались получить нейроны заднего мозга из клеток, предназначенных для формирования переднего и среднего отделов.

    Выбрав подходящий тип клеток-предшественников, команда впервые смогла вырастить в лаборатории функциональные двигательные нейроны человеческого заднего мозга. Этот отдел участвует в координации жизненно важных процессов, включая дыхание, сон, прием пищи и сердцебиение. Передний мозг, в свою очередь, связан с высшими мыслительными функциями.

    По оценке Ло, возможность выращивать такие нейроны поможет исследованию бокового амиотрофического склероза и спинальной мышечной атрофии. При этих заболеваниях поражение заднего мозга может приводить к нарушениям речи и глотания. 

    Исследователи проверили развитие нервной системы у эмбрионов кур, рыб данио-рерио и кишечнодышащих червей. У них также обнаружились два разных типа клеток-предшественников. Это позволяет предположить, что подобный механизм возник у общих предков этих организмов не менее 550 млн лет назад.

    У медуз, эволюционные пути которых разошлись с нашей линией примерно 600–700 млн лет назад, существуют две отдельные нервные системы. Ло допускает, что у далеких предков человека они объединились, поскольку сближение нервных структур сделало обмен информацией более эффективным.

    Раздельное развитие отделов мозга могло также способствовать появлению сложного мышления, считает ученый. Пока задний мозг обеспечивал основные функции выживания, передний получал возможность эволюционировать, формируя способности к памяти и творчеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, память млекопитающих сохраняется даже после потери половины нейронных связей. Формирование отделов человеческого мозга продолжается на протяжении нескольких десятилетий. Британские и шведские исследователи назвали шишковидную железу ушедшим вглубь черепа древним срединным глазом.

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    25 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от Гутерреша исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и передал ему доклад о фальсификациях в Буче.

    В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Стороны обсудили актуальные вопросы работы ООН и итоги деятельности Гутерреша на его посту, передает пресс-служба МИД.

    Лавров передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», подготовленный Международным общественным трибуналом во главе с его председателем, членом Общественной палаты России М.С. Григорьевым, посвящённый разоблачению распространяемых киевским режимом фейков о якобы имевшей место в Буче резне.

    «Он потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов совершенной Киевом и его натовскими спонсорами инсценировки», – уточнили в МИД.

    Лавров в беседе с Гутеррешем также подчеркнул необходимость реформирования ООН для адаптации к многополярному миру. Он отметил важность расширения представительства стран Мирового большинства в Секретариате и беспристрастной работы сотрудников организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров также передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

    Захарова ранее обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче, а Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче.

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    24 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки

    Минфин сообщил об изменении условий семейной ипотеки

    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов России объявило об обновлении программы льготной «Семейной ипотеки» с 1 октября.

    «Утверждены изменения программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека». Ключевые изменения – дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья. Они будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи», – говорится в материалах ведомства, передает РИА «Новости». Также подчеркивается, что программа станет более адресной и демографически ориентированной.

    По данным Минфина, ставки по семейной ипотеке составят от 2% до 12% в зависимости от количества детей и региона. Для большинства регионов предусмотрены условия: для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок младше семи лет, ставка составит 2% при максимальной сумме кредита 10 млн рублей. Семьи с четырьмя детьми смогут оформить кредит под 4% до 10 млн рублей, с тремя детьми – под 6% до 10 млн рублей.

    Для семей с двумя детьми в этих регионах ставка составит 8% при лимите 8 млн рублей, для семей с одним ребенком младше семи лет – 10% и до 6 млн рублей.

    В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях условия отличаются: для семей с пятью и более детьми при наличии хотя бы одного ребенка младше семи лет действует ставка 4% и лимит 18 млн рублей, для семей с четырьмя детьми – 6% и 18 млн рублей, с тремя детьми – 8% и 18 млн рублей.

    Семьи с двумя детьми в столичных регионах смогут рассчитывать на ставку 10% при максимальной сумме кредита 15 млн рублей, с одним ребенком младше семи лет – на 12% и до 12 млн рублей.

    В сообщении Минфина уточняется, что вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита, который составит до 15 лет. Изменения в программу ранее в четверг утвердило правительство России, они начнут действовать с 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 1 июля подготовить предложения по дифференциации ставок семейной ипотеки в зависимости от количества детей.

    Позднее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах повысить лимит по семейной ипотеке и ввести принцип «чем больше детей – тем ниже ставка».

    Замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил о планах объявить обновленные правила семейной ипотеки после 1 июля с акцентом на поддержку рождаемости.

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    24 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Минтруд сообщил о двух индексациях страховых пенсий в 2027 году

    Минтруд: Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

    Минтруд сообщил о двух индексациях страховых пенсий в 2027 году
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство труда и социальной защиты сообщило о планах дважды проиндексировать страховые пенсии в России в 2027 году.

    Около 20 трлн рублей будет направлено на обеспечение пенсий, страховых пособий и мер социальной поддержки в 2027 году через Социальный фонд. «В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в 2027 году будет направлено через Социальный фонд порядка 20 трлн рублей», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

    Страховые пенсии в 2027 году планируется проиндексировать дважды: с 1 февраля и с 1 апреля. Первая индексация пройдет по уровню фактической инфляции. В среднем страховые пенсии по старости за год вырастут суммарно примерно на 2,6 тыс. рублей.

    Бюджет Социального фонда на 2027 год предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме и в срок, а также комплексную поддержку семей с детьми, подчеркнули в Минтруда.

    Ранее Министерство финансов спрогнозировало средний размер пенсии по старости в 2027 году на уровне 29,9 тыс. рублей. А Министерство труда подготовило переход к автоматическому назначению таких выплат без заявлений граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года социальные пенсии россиян выросли на 6,8%.


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    24 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы

    Медведев предложил кандидатуры на должности председателей комитетов Госдумы

    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Государственной думы.

    Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета озвучил список кандидатов на посты председателей профильных комитетов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    На должность главы комитета по бюджету и налогам предложен Андрей Макаров. Комитет по энергетике может возглавить Николай Шульгинов, а комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников. Комитетом по обороне предложено руководить Владимиру Касатонову, а комитетом по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову.

    Партия также выдвинула Ирину Белых на пост главы комитета по просвещению, Владислава Головина – по молодежной политике, Олега Морозова – по контролю. Сергей Боярский стал кандидатом на должность руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Максим Топилин предложен на пост главы комитета по экономической политике, Ольга Казакова – по культуре, Евгений Москвичев – по транспорту.

    Владимир Гутенев может возглавить комитет по промышленности и торговле, Сергей Пахомов – по строительству и ЖКХ, Владимир Иванов – по делам национальностей. Олег Матыцин выдвинут на пост председателя комитета по физической культуре и спорту, Василий Пискарев – по безопасности и противодействию коррупции, Петр Толстой – по международным делам.

    «Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», – заявил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев анонсировал создание нового комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Председатель партии «Единая Россия» спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    24 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20

    Каллас возмутило приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство в связи с возможным участием президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20).

    Приглашение Путина на предстоящий саммит G20 вызвало резкую реакцию у Каллас, передает РИА «Новости». Главный аналитик по вопросам национальной безопасности CNN Джим Шутто опубликовал в соцсетях высказывание дипломата, которое прозвучало в эфире американского телеканала.

    «Это было очень неприятно услышать», – процитировал журналист слова Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил проработку приглашения Владимира Путина на саммит G20 по дипломатическим каналам.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие российского лидера на декабрьской встрече в Майами. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также поддержал идею участия президента России в грядущем мероприятии.

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    24 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия России нанесла массированные удары по логистическим центрам в Одесской области и уничтожила морской транспорт с предназначенными для украинских войск западными военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали терминалы хранения и распределения военного назначения для ВСУ. Основными целями стали объекты, используемые для обеспечения деятельности украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    В Одесской области был поражен крупный логистический центр. Там хранились и распределялись грузы, поступающие на Украину из Европы. Кроме того, в населенном пункте Новые Беляры ликвидирован склад БПЛА.

    Также российские силы нанесли удар по сухогрузу. Он доставлял военное имущество в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Вооруженные силы России поразили груженный военным имуществом сухогруз в порту Одессы. В ходе этой же атаки российские беспилотники уничтожили логистический центр севернее города.

    Днем ранее армия нанесла удары по таможенно-логистическому терминалу в Киевской области.

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    25 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных

    Спецслужбы Южной Кореи выразили недовольство действиями Киева, раскрывшего информацию о задержании двух северокорейских военнослужащих вопреки договоренностям.

    Украинская сторона нарушила соглашение о неразглашении, раскрыв информацию о задержании двух северокорейских солдат, передает The Korea Times. Южнокорейский депутат от правящей партии Ли Сон Квон заявил о недовольстве спецслужб Южной Кореи действиями Киева.

    «Национальная разведывательная служба выразила сильное сожаление по поводу того, что Украина нарушила соглашение о неразглашении», – подчеркнул парламентарий. По его словам, разведка планировала провести тщательный допрос задержанных для получения ценной информации о северокорейских войсках, участвующих в конфликте.

    Однако преждевременное раскрытие факта задержания украинскими властями сорвало эти планы. Разведка Южной Кореи считает, что действия Киева нанесли ущерб совместным усилиям по сбору разведданных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных северокорейских военных.

    Ранее южнокорейская разведка сообщила о вероятной отправке солдат КНДР в Россию.

    В ответ Сеул запланировал нарастить объемы военной помощи Киеву.

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    25 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист РСФСР и режиссер Никита Михалков назвал оскорбительным для Петербурга возможное выступление американского рэпера Канье Уэста из-за его скандальных высказываний.

    «В Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, блокадном, выступление человека, который пропагандирует нацизм и заработал на этом более 40 млн долларов, для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости, это унижение», – передает его слова на полях Форума объединенных культур ТАСС.

    Михалков добавил, что люди, пережившие блокаду, не смогут посетить такое мероприятие. При этом режиссер отметил серьезность того факта, что музыка рэпера будет звучать в Петербурге, а десятки тысяч зрителей будут ему аплодировать.

    Михалков также назвал Россию и русский язык своим местом силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Say Agency анонсировало два концерта Канье Уэста на «Газпром арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Однако в пресс-службе стадиона уточнили, что договор аренды с организаторами пока не заключен, а без него проведение мероприятия невозможно.

    Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам шоу из-за жалоб покупателей билетов, а российские фанаты рэпера подали в суды шесть исков с требованием возврата денег.

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    25 сентября 2026, 11:53 • Новости дня
    ФСБ раскрыла схему получения «откатов» при закупках в структуре РЖД

    ФСБ: В РЖД существовала схема с незаконными вознаграждениями за покровительство

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ФСБ пресекла схему получения незаконных вознаграждений при заключении контрактов в административно-хозяйственном управлении РЖД, взятки достигали 10% от каждого платежа и 7% от общей суммы договора, указали в ведомстве.

    Схема связана с получением должностными лицами от представителей подрядных организаций незаконного денежного вознаграждения за обеспечение заключения договоров на выгодных для последних условиях, указали в ФСБ, передает ТАСС.

    Также деньги получали за лояльную приемку работ, увеличение объемов финансирования и общее покровительство.

    Договоры с подрядчиками заключались через процедуру «конкурентные переговоры». Она предусматривала упрощенный порядок закупки и требовала согласования с Центральной дирекцией закупок и снабжения госкомпании.

    Ранее Мосгорсуд утвердил приговор Басманного суда Москвы четверым бывшим менеджерам РЖД. Олег Кириллов, Алексей Савченко, Денис Стрельцов и Денис Андреев признаны виновными в получении взяток на сумму более 7 млн рублей.

    Они приговорены к срокам от восьми с половиной до 12 с половиной лет колонии строгого режима и штрафам от 36,8 до 73,6 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Басманный суд Москвы приговорил четверых бывших руководителей подразделений РЖД к длительным срокам лишения свободы.

    Бывший начальник транспортного отдела Денис Андреев получил 12,5 лет колонии строгого режима.

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    24 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Солист ВИА «Ариэль» Ярушин раскрыл размер своей пенсии

    Солист ВИА «Ариэль» Ярушин получает пенсию в размере 22 тыс. рублей

    Солист ВИА «Ариэль» Ярушин раскрыл размер своей пенсии
    @ Andrei Ladygin/Russian Look/Global Look Press

    Певец и солист ВИА «Ариэль» Валерий Ярушин сообщил, что получает пенсию в размере 22 тыс. рублей и поэтому продолжает зарабатывать концертными выступлениями.

    О размере выплаты музыкант рассказал на мероприятии «40 дней песне… Живем дальше», передает NEWS.ru. Артист признался, что ему неловко называть сумму своей пенсии.

    «Мне стыдно говорить об этом. 22 тысячи рублей, вы представляете. Поэтому приходится ишачить, как мы говорим, на концертах. Безобразие! Мне на звание народного артиста подали 26 лет назад. До сих пор торчит эта заявка», – заявил Ярушин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средний размер пенсии в России в августе 2026 года превысил 25,4 тыс. рублей. Абсолютным лидером по уровню пенсионного обеспечения стала Чукотка с выплатами более 42 тыс. рублей. К весне средний размер начислений для трудоустроенных граждан достиг 23,4 тыс. рублей.

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