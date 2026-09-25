Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
У границы Калининградской области заметили самолеты НАТО и Британии
Разведсамолеты НАТО и Британии пролетели у границ Калининградской области
Британский самолет разведки Boeing RC-135W Rivet Joint и разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR ведут патрулирование на юге недалеко от Калининградской области над Польшей, следует из полетных данных.
Британский самолет разведки Boeing RC-135W Rivet Joint и разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR ведут патрулирование недалеко от Калининградской области над Польшей, передает РИА «Новости».
Британское воздушное судно вылетело с авиабазы Королевских ВВС Уоддингтон в 11:33 по московскому времени. Самолет пересек воздушное пространство Нидерландов, ФРГ и Польши. По состоянию на 13:35 мск Boeing RC-135W находился в десятках километров от российской границы, двигаясь на северо-восток.
Кроме того, зарегистрированный в США самолет с позывным HUGIN01 также патрулировал воздушное пространство у южной границы Калининградской области. Он вылетел с польской авиабазы и направился на восток. В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием спецоперации».
Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR совершил облет границ Калининградской области.
Двумя днями ранее аналогичный борт приблизился к южным рубежам этого российского региона.
В начале сентября два британских самолета-разведчика провели полет вдоль границ России.