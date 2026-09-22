Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Разведывательный самолет НАТО пролетел вдоль границ Калининградской области
Самолет-разведчик НАТО приблизился к южным границам Калининградской области
Разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR, зарегистрированный в США, летает вдоль южной границы Калининградской области, следует из полетных данных.
Полетные данные зафиксировали перемещение воздушного судна вдоль южной границы региона, передает РИА «Новости».
Борт вылетел без пяти десять утра по московскому времени с базы восточнее польского города Мальборк. Затем самолет проследовал на восток, начав патрулирование вдоль морских и сухопутных рубежей.
Ближе к полудню разведчик изменил курс на северо-запад, находясь в нескольких километрах от российской территории. В последние годы Москва регулярно фиксирует беспрецедентную активность сил альянса у западных границ страны.
Военно-политический блок продолжает расширять свои инициативы, называя происходящее «сдерживанием спецоперации». Российские власти неоднократно выражали серьезную обеспокоенность планомерным наращиванием военного присутствия НАТО на территории Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американский самолет-разведчик пролетел над Польшей вблизи российской границы.
В августе Североатлантический альянс нарастил присутствие разведывательной авиации в польском воздушном пространстве.
В июле разведывательный борт НАТО несколько часов кружил у рубежей Калининградской области.