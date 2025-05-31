Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Кремль заявил о выборе Францией курса на усиление давления на Россию
Франция не выбирает путь мирного урегулирования, а напротив, усиливает давление на Россию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что Франция продолжает надеяться добиться изменений от России посредством давления. Песков подчеркнул, что подобная позиция свидетельствует о полном непонимании сути России французским руководством, передает ТАСС.
Песков также выразил сожаление в связи с тем, что глава Франции, по его мнению, не осознает реальное положение дел. По его словам, позиция Парижа указывает на категорическое непонимание происходящего со стороны французского государства.
Министр иностранных дел России обвинил Францию в военной поддержке Киева, подчеркнув использование французских ракет для атак по территории России.
Напомним, Франция сформулировала около половины всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России.