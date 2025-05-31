Tекст: Александра Юдина

Он отметил, что Франция продолжает надеяться добиться изменений от России посредством давления. Песков подчеркнул, что подобная позиция свидетельствует о полном непонимании сути России французским руководством, передает ТАСС.

Песков также выразил сожаление в связи с тем, что глава Франции, по его мнению, не осознает реальное положение дел. По его словам, позиция Парижа указывает на категорическое непонимание происходящего со стороны французского государства.



Министр иностранных дел России обвинил Францию в военной поддержке Киева, подчеркнув использование французских ракет для атак по территории России.

Напомним, Франция сформулировала около половины всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России.