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    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    50 комментариев
    31 мая 2025, 14:57 • Новости дня

    Кремль заявил о выборе Францией курса на усиление давления на Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Франция не выбирает путь мирного урегулирования, а напротив, усиливает давление на Россию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Франция продолжает надеяться добиться изменений от России посредством давления. Песков подчеркнул, что подобная позиция свидетельствует о полном непонимании сути России французским руководством, передает ТАСС.

    Песков также выразил сожаление в связи с тем, что глава Франции, по его мнению, не осознает реальное положение дел. По его словам, позиция Парижа указывает на категорическое непонимание происходящего со стороны французского государства.

    Министр иностранных дел России обвинил Францию в военной поддержке Киева, подчеркнув использование французских ракет для атак по территории России.

    Напомним, Франция сформулировала около половины всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России.

    30 мая 2025, 17:30 • Новости дня
    Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине
    Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине
    @ Eduardo Munoz Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия принципиально готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, если с другой стороны будут предприняты встречные шаги, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя отметил, что для перемирия страны Запада должны прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина обязана остановить мобилизацию, передает ТАСС. По его словам, европейские спонсоры Киева фактически приказывают Владимиру Зеленскому продолжать боевые действия до последнего украинца.

    Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц сообщила, что украинская сторона подготовила меморандум, в котором содержатся положения об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о подготовке документа для обсуждения прекращения огня на Украине.

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    30 мая 2025, 21:06 • Новости дня
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки ракет Taurus на Украину приведут к более глубокому вовлечению Германии в конфликт с Россией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «И отверточная сборка "Таурусов", как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», – заявил Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что действия Германии связаны с «развернутой Европой кампанией по саботажу мирного процесса» и попыткой спровоцировать Россию на ответные меры, чтобы затем представить их американским властям как доказательство неготовности Москвы к переговорам.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus, отметив, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей». До этого он заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России.

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    31 мая 2025, 15:55 • Видео
    Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

    Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    30 мая 2025, 19:37 • Новости дня
    В Британии сравнили доходы России за время СВО с полученной Киевом помощью

    СМИ: Доходы России от энергоресурсов с начала СВО втрое превысили полученную Киевом помощь

    В Британии сравнили доходы России за время СВО с полученной Киевом помощью
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заработала на экспорте углеводородов более 883 млрд евро с начала специальной военной операции на Украине, что почти втрое больше, чем Киев получил помощи от союзников, пишет BBC.

    По данным BBC (российская служба ВВС признана иноагентом в РФ), из этой суммы 228 млрд поступили от государств, которые ввели против России санкции, причем 209 млрд евро пришлись на Европейский союз. Украина за тот же период получила 309 млрд евро в виде помощи, включая 73 млрд от Евросоюза.

    Китай стал крупнейшим покупателем российских нефти и газа с показателем 252 млрд евро, а ЕС занял второе место. Частично российская нефть перерабатывается в Турции и Индии и впоследствии возвращается на западные рынки через реэкспорт.

    Отмечается, что поставки трубопроводного газа из России напрямую в Евросоюз продолжались вплоть до прекращения транзита через Украину в январе текущего года. Поставки российского газа в Европу через Турцию увеличились на 26,77% в этом году, а Венгрия и Словакия продолжают закупки сырой нефти по трубопроводам, говорится в материале.

    Несмотря на западные ограничения, с начала 2024 года доходы России от экспорта ископаемого топлива сократились лишь на 5% по сравнению с прошлым годом, объемы экспорта снизились на 6%, следует из статьи, а доходы от трубопроводного газа выросли на 9% в годовом выражении.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия, несмотря на санкции, продолжает оставаться лидером на мировых энергетических рынках и активно развивает логистику.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

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    30 мая 2025, 20:07 • Новости дня
    Алиханов сообщил о планах нарастить выпуск Ил-76

    Tекст: Валерия Городецкая

    В этом году Россия произвела семь транспортников Ил-76, а к 2027 году число собираемых бортов планируют значительно увеличить, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

    По его словам, в ближайшее время планируется расширение производственных мощностей на ульяновском заводе, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Мы хотим выйти в 2027 году на 12 бортов, а дальше – на 18 в год».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия стала уникальной авиационной державой.

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    30 мая 2025, 23:58 • Новости дня
    Маск ответил на вопрос о синяке под глазом шуткой про пощечину Макрону
    Маск ответил на вопрос о синяке под глазом шуткой про пощечину Макрону
    @ Francis Chung/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На пресс-конференции в Белом доме Илон Маск ответил на вопрос о синяке под правым глазом шуткой, отсылающей к инциденту между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит.

    Маска спросили, откуда у него синяк. Тот в ответ заявил: «Я не был где-либо рядом с Францией». При этом Маск добавил, что тут можно пошутить на тему пощечин. В свою очередь, присутствовавший министр торговли США Говард Латник тоже заявил: «Первая леди Франции».

    После этого Маск уточнил, что синяк ему поставил пятилетний сын. По словам предпринимателя, он предложил мальчику: «Давай, ударь меня по лицу». «И он ударил», – рассказал Маск. Он отметил, что сначала не почувствовал удара, а затем заметил последствия, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в СМИ появились кадры, где первая леди Франции дала пощечину президенту при их прибытии в Ханой. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с деталями произошедшего, но посоветовал Макрону «держать дверь закрытой».

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    30 мая 2025, 20:57 • Новости дня
    Построившие с нарушениями укрепления в Белгородской области подрядчики вернули деньги
    Построившие с нарушениями укрепления в Белгородской области подрядчики вернули деньги
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгородской области компании, строившие оборонительные сооружения с нарушениями, возвратили деньги после обращения властей в суд.

    Несколько подрядчиков, у которых были выявлены нарушения при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, вернули денежные средства в бюджет, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Гладков отметил: «После обращения в суд и направления претензий к организациям, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений и в отношении которых были выявлены нарушения, ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет. В связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных предприятий».

    Власти продолжают работу по контролю за качеством объектов, а также по возврату средств в случае обнаружения новых нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате проверки строительства оборонительных объектов в Белгородской области выявили ложные сведения в отчетности и ущерб на сумму, превышающую 100 млн рублей.

    Бывшие руководители и подрядчики обвинены в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений в Курской области.

    Отечественные футболисты приняли участие в художественном фотопроекте, где воплотили образы своих предков – героев войны.

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    30 мая 2025, 22:28 • Новости дня
    Трамп удивился новостям об ответных ударах России по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп признался, что был удивлен сообщениями об ответных ударах России по Украине в тот момент, когда переговоры по урегулированию конфликта, по его мнению, находились на финальной стадии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что по таким городам, как Киев, были выпущены ракеты именно тогда, когда, как ему казалось, стороны уже были близки к решению проблемы.

    Трамп выразил сожаление по поводу того, что начались обстрелы, в результате которых погибли люди, и подчеркнул, что увидел то, чего не ожидал. Он добавил, что не любит сюрпризы и был очень разочарован произошедшим.

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете Трамп заявил, что по-прежнему надеется на скорое прекращение боевых действий между Россией и Украиной.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине.

    В МИД России заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается любой ценой вернуть США к антироссийскому курсу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что русофобские силы склоняют администрацию Трампа к политике Джо Байдена по украинскому вопросу.

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    30 мая 2025, 17:23 • Новости дня
    Захарова: Российская делегация привезет в Стамбул меморандум и мирные предложения

    Tекст: Евгения Караваева

    Во второй раунд переговоров на Украине российская делегация 2 июня привезет в Стамбул проект меморандума и инициативы по прекращению огня.

    Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибудет в Стамбул 2 июня, передает ТАСС. В официальном заявлении представителя МИД России Марии Захаровой сказано, что визит связан со вторым раундом прямых переговоров с Украиной.

    Захарова сообщила: «Подтверждаем, что российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров. Она приедет с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня».

    В рамках встречи стороны планируют обсудить проект меморандума и другие инициативы, нацеленные на достижение договоренности о прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул ожидание ответа Киева по переговорам 2 июня. Фидан также сообщил, что Россия и Украина могут завершить технический этап переговоров.

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    30 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Трамп дал совет Макрону после пощечины от супруги

    Трамп посоветовал Макрону «держать дверь закрытой» после пощечины в самолете

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с деталями произошедшего между французским лидером Эммануэлем Макроном и его супругой, но посоветовал ему «держать дверь закрытой».

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с видео, на котором супруга президента Франции Брижит Макрон дала пощечину Эммануэлю Макрону, сообщает РИА «Новости».

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете Трамп отметил, что не знает всех обстоятельств инцидента. «Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», – заявил он.

    Американский лидер отметил, что общался с Макроном после появления ролика. По словам Трампа, в семье французского президента нет проблем и «все в порядке».

    Ранее французские спортзалы обновили рекламу курсов самообороны после инцидента с Эммануэлем Макроном и его супругой.

    Во вторник Макрон заявил, что толчок жены был безобидной семейной игрой.

    В СМИ появились кадры, где первая леди Франции дала пощечину президенту при их прибытии в Ханой.

    В окружении Макрона назвали этот инцидент обычной семейной шалостью.

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    30 мая 2025, 18:53 • Новости дня
    Небензя отверг возможность повторения Минских соглашений по Украине
    Небензя отверг возможность повторения Минских соглашений по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что Москва не допустит повторения сценария Минских соглашений.

    По его словам, в прошлый раз Россия была введена в заблуждение для усиления позиций Киева, передает RT.

    Небензя отметил, что под инициативами по новому перемирию скрывается стремление вынудить Москву на односторонние жесты доброй воли. Он подчеркнул, что подобные шаги позволяют Вооруженным силам Украины перегруппировать свои силы и наращивать поставки оружия.

    «Это не путь к миру, а попытка взять паузу для продолжения конфронтации. На это вы можете не рассчитывать. Повторения "Минска" не будет», – заявил дипломат.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» российскую сторону, рассчитывая на затягивание времени.

    Глава МИД Сергей Лавров обвинил Киев и его европейских партнеров в многократных обманах о перемирии на Украине с 2014 года, подчеркнув, что Минские и другие договоренности не были выполнены.

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    30 мая 2025, 19:45 • Новости дня
    За неисполнение госконтракта в военное время разрешили вводить внешнее управление

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий вводить внешнее управление в компаниях, не исполнивших госконтракты во время военного положения.

    Указ президента России о введении внешнего управления в компаниях, не выполнивших государственные контракты в период военного положения, был опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что по представлению Минпромторга может быть введено внешнее управление, а также приостановлены права акционеров организаций, которые не исполнили свои обязательства по госконтрактам в военное время.

    Мера будет применяться в той мере, в какой это необходимо для исполнения договорных обязательств. Особо отмечается, что речь идет об авиастроительных и судостроительных компаниях, а также их субподрядчиках.

    Контролировать выполнение госконтрактов и оценивать работу соответствующих компаний будет рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России предъявило иск на сумму более 4,6 млрд рублей против предприятия ИСС им. Решетнева за неустойку по госконтракту.

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что задолженность заказчиков по госконтрактам превышает 30 млрд рублей. Генпрокуратура внесла представление министру образования и науки России Дмитрию Ливанову из-за госконтрактов, заключенных его ведомством.

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    30 мая 2025, 20:32 • Новости дня
    Мантуров по поручению Путина передал автобус Sollers Atlant семье из Ингушетии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров передал автобус Sollers Atlant многодетной семье из Ингушетии.

    Семья Беслана Боголова и Марьям Хамхоевой Марьям воспитывает 11 детей и ранее обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи с транспортом для семейных поездок. Президент пообещал оказать содействие, и это поручение было выполнено, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Передача автобуса прошла на площадке завода Sollers в Татарстане, где Мантуров вместе с главой республики Рустамом Миннихановым принимал участие в запуске производства легких коммерческих автомобилей Sollers SF5. Мантуров отметил: «"Соллерс" ответственно подходит к выполнению взятых обязательств, которые закладывались на начальном этапе в специальный инвестиционный контракт, и поступательно ведет освоение новой номенклатуры».

    Sollers SF5 стал первым российским автомобилем своего класса с автоматической коробкой передач и полностью локализованным дизельным двигателем. Уже на этапе запуска используются компоненты российского производства, а к концу года уровень локализации новой модели должен достичь 70%. Минниханов подчеркнул, что компания «Соллерс» продолжает запускать новые продукты, благодаря поддержке правительства России.

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    31 мая 2025, 15:04 • Новости дня
    Песков об инциденте с Макроном: Просто так пощечину от жены не получают
    Песков об инциденте с Макроном: Просто так пощечину от жены не получают
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Если жена дает пощечину мужу, то такие действия не происходят без причины, однако обсуждать семейные дела Макронов некорректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков прокомментировал семейный инцидент между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой, передает ТАСС.

    Представитель Кремля заявил, что считает некорректным обсуждать частные вопросы семьи Макрона, это «не наше дело».

    Тем не менее, по его словам, если жена решается дать пощечину мужу, это всегда имеет причину.

    Ранее в СМИ появились кадры, на которых первая леди Франции дала пощечину президенту Эммануэлю Макрону при их прибытии в Ханой.

    Во вторник Макрон заявил, что толчок жены был безобидной семейной игрой.

    Президент США Дональд Трамп сказал, что не знаком с деталями произошедшего, но посоветовал Макрону «держать дверь закрытой».

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    30 мая 2025, 22:19 • Новости дня
    Левые в парламенте Франции выдвинули вотум недоверия правительству Байру

    Tекст: Антон Антонов

    Инициирован вотум недоверия правительству Франции в ответ на ситуацию вокруг законопроекта о послаблении ограничений в сельском хозяйстве, сообщила парламентская фракция левой партии «Непокорившаяся Франция».

    Вотум недоверия кабинету Франсуа Байру выдвинули депутаты «Непокорившейся Франции», а также «Экологисты». В заявлении парламентариев отмечается, что правительство использовало статью 49.3 конституции, чтобы провести законопроект, обойдя голосование в парламенте, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что подобная практика уже применялась для продвижения непопулярных мер, включая принятие закона о повышении пенсионного возраста и утверждение бюджета на 2025 год с жесткой экономией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты парламента Франции отклонили законопроект о послаблении ограничений в сельском хозяйстве, но сделали это, чтобы ускорить его продвижение и избежать обсуждения тысяч поправок от левых. Левые в ответ пригрозили выдвинуть вотум недоверия правительству Франции. Левые выступают против послаблений в регламентировании сельскохозяйственной деятельности, тогда как французские фермеры активно поддерживают законопроект.

    Парламент Франции уже отвергал несколько вотумов недоверия правительству Байру.

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    30 мая 2025, 18:45 • Новости дня
    Макрон призвал создать коалицию Европы с Индо-Тихоокеанскими странами

    Макрон предложил сформировать коалицию Европы, Индии и стран Азии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции заявил о необходимости объединения европейских стран с Индией и другими государствами Азии для совместного роста и безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил европейским странам объединиться с Индией и азиатскими государствами для формирования третьей по уровню роста силы, пишет ТАСС. Его заявление прозвучало на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

    Макрон подчеркнул важность совместного подхода к торговле и сотрудничеству в сфере безопасности. «Совершенно очевидно, что мы хотим идти дальше, особенно с Индией, азиатскими странами, а также членами Транстихоокеанского партнерства. Если мы объединимся, то на нас придется треть мирового роста, а в плане торговли даже больше», – заявил французский лидер.

    По его словам, Франция в ближайшие недели представит новую стратегию в отношении Индо-Тихоокеанского региона и намерена развивать этот подход на уровне всей Европы. Макрон отметил наличие «много надежных игроков, часть которых обладает потенциалом сдерживания» в регионе. Он также призвал к укреплению стратегической автономии и активизации сотрудничества в области безопасности, обороны и торговых соглашений между Евросоюзом и странами региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что расширение Североатлантического альянса на восток лишь усилит региональную напряженность и может привести к новой холодной войне.

    Замглавы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател отметил, что в настоящее время Вашингтон не видит необходимости возвращать американское ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности для освоения новых пространств, включая Филиппины.

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      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

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      По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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