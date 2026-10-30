Минэнерго Украины признало сложную ситуацию с энергоснабжением в Киеве

Tекст: Денис Тельманов

Для полного восстановления электроснабжения требуется время, поскольку масштабы повреждений оборудования значительны, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В части украинской столицы и Киевской области электричества нет более десяти часов с самого утра, пишут украинские СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Во вторник часть жителей в пяти областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения инфраструктуры.

В середине месяца украинское Минэнерго сообщило о повреждении энергетических объектов в восьми областях страны.