Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Минэнерго Украины признало сложную ситуацию с энергоснабжением в Киеве
Минэнерго Украины заявило о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
Для полного восстановления электроснабжения требуется время, поскольку масштабы повреждений оборудования значительны, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
В части украинской столицы и Киевской области электричества нет более десяти часов с самого утра, пишут украинские СМИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
Во вторник часть жителей в пяти областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения инфраструктуры.
В середине месяца украинское Минэнерго сообщило о повреждении энергетических объектов в восьми областях страны.