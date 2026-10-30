Ковальчук: Беспилотник ВСУ атаковал здание администрации в Брянской области

Tекст: Денис Тельманов

«Украинский беспилотник атаковал здание Погарской администрации. С осколочными ранениями в больницу доставлена местная жительница. Медики оказывают ей необходимую помощь. В результате налета повреждено остекление здания и два припаркованных автомобиля», – написал глава региона в Max.

Кроме того, в городе Клинцы дрон-камикадзе врезался в грузовой автомобиль, сообщил Ковальчук. В этом происшествии никто не пострадал, водитель самостоятельно ликвидировал возгорание тента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник один человек получил ранения при атаке украинского беспилотника на автобусное предприятие в Брянской области.

В воскресенье восемь школьных автобусов получили повреждения при ударе беспилотника ВСУ по предприятию в Стародубе.

В субботу губернатор региона Егор Ковальчук сообщил о гибели одного человека в результате атак беспилотников.