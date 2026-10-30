Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Беспилотник ВСУ атаковал здание администрации в Брянской области
Ковальчук: Беспилотник ВСУ атаковал здание администрации в Брянской области
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по зданию администрации в Погаре получила осколочные ранения местная жительница.
«Украинский беспилотник атаковал здание Погарской администрации. С осколочными ранениями в больницу доставлена местная жительница. Медики оказывают ей необходимую помощь. В результате налета повреждено остекление здания и два припаркованных автомобиля», – написал глава региона в Max.
Кроме того, в городе Клинцы дрон-камикадзе врезался в грузовой автомобиль, сообщил Ковальчук. В этом происшествии никто не пострадал, водитель самостоятельно ликвидировал возгорание тента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник один человек получил ранения при атаке украинского беспилотника на автобусное предприятие в Брянской области.
В воскресенье восемь школьных автобусов получили повреждения при ударе беспилотника ВСУ по предприятию в Стародубе.
В субботу губернатор региона Егор Ковальчук сообщил о гибели одного человека в результате атак беспилотников.