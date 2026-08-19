Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?6 комментариев
В подмосковном особняке Пугачевой планировали открыть торговую галерею
Продюсер Дворцов: В особняке Пугачевой планировалось открыть торговую галерею
Знаменитый замок певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь хотели переоборудовать под торговую галерею для продажи мебели и картин из ее богатой личной коллекции, сообщил продюсер Сергей Дворцов.
Известный продюсер Сергей Дворцов рассказал, что в особняке Пугачевой планировали сделать торговую галерею, потому что в доме у певицы хранится очень много антиквариата, передает РИА «Новости».
Продюсер также отметил, что роскошный замок выставили на продажу еще два года назад, оценив его более чем в 1 млрд рублей.
Ранее эксперты оценили стоимость сноса замка звездной пары в деревне Грязь в 40 млн рублей.
Адвокат Александр Добровинский назвал подделками вывозимые из замка Пугачевой картины.