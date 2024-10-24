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Добровинский: Картины Пугачевой и Галкина оказались подделками
Большинство картин, которые певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* (иноагент) пытались вывезти из России, были признаны подделками, заявил адвокат Александр Добровинский.
Картины, которые Пугачева и Галкин пытались вывезти из страны, оказались копиями, заявил Добровинский Telegram-каналу Shot, передает Ura.ru.
Оригиналы этих произведений искусства находятся в других местах, добавил он.
В качестве примера адвокат привел картину Яна ван Гойена «Вид на город у реки с ветряной мельницей». По его словам, оригинал полотна был продан на аукционе Sotheby's и в настоящее время находится в личной коллекции американского бизнесмена.
Добровинский подчеркнул, что стоимость оригинальной работы оценивается примерно в 500 тыс. долларов, в то время как хорошая копия не превышает 15 тыс. рублей.
По его словам, таможенный инспектор, обнаружив картину в ящике, не сможет определить на месте, является ли она подлинником или копией.
Минюст внес юмориста Максима Галкина* в список иностранных агентов в сентябре 2022 года. Он подавал апелляцию в Верховный суд, но инстанция отказала в рассмотрении жалобы. Алла Пугачева, ранее вместе с супругом Максимом Галкиным уехавшая из России, заявила, что не выступает из-за сложной международной обстановки.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом