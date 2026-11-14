Демократы попросили Маска сохранить документы о работе Starlink на Украине

Bloomberg: Демократы попросили Маска сохранить данные о Starlink на Украине

Tекст: Вера Басилая

Сенаторы-демократы из комитета по иностранным делам Джин Шахин и Крис Кунс попросили главу SpaceX Илона Маска сохранить всю переписку и документы, касающиеся работы систем связи Starlink и Starshield на Украине, передает Bloomberg.

В письме отмечается, что перебои в работе сервисов привели к нарушению работы критически важных систем ПВО и создали угрозу для американского персонала. По мнению сенаторов, ограничения работы спутников вызывают «серьезные вопросы относительно контроля, которым обладает SpaceX» над важными для нацбезопасности каналами связи.

«Соединенные Штаты не могут допустить, чтобы критически важные для национальной безопасности возможности зависели от непрозрачных решений или односторонних ограничений без разрешения и контроля со стороны государства», – заявили законодатели.

Ранее Владимир Зеленский жаловался, что из-за ограничений в работе системы Starshield, которую применяют украинские военные, осложнилась логистика и сократились возможности использования беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Зеленский заявил о провале военных миссий ВСУ из-за систематического ограничения скорости американской спутниковой связи Starshield.

В четверг компания SpaceX назвала неправдой заявления Зеленского о повторных ограничениях работы военной системы.

На прошлой неделе представители Демократической партии США сообщили о намерении выяснить, кто распорядился замедлить работу Starshield на территории Украины.