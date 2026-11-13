  • Новость часаКушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине
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    Миссия в Константиновке расскажет правду о судьбе города
    Эксперт: Путин добивается мира на Украине без «серых зон»
    Лунная АЭС России готовит переворот в сфере освоения космоса
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Ушаков анонсировал обсуждение Украины Путиным и Трампом в Китае
    В Кремле призвали НАТО закрепить позицию о нерасширении на восток
    Премьер Эстонии назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    Уиткофф анонсировал новую встречу по Украине
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    13 ноября 2026, 06:39 • Новости дня

    Axios: ВСУ провалили 100% миссий из-за ограничений Starshield

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что американская военная спутниковая система связи Starshield систематически ограничена в скорости на всей линии фронта, что приводит к провалу военных миссий ВСУ.

    Зеленский заявил о масштабных перебоях в работе американской военной спутниковой связи Starshield, которая используется украинской армией для перехвата дронов, пишет Axios.

    Он сообщил, что проблемы фиксируются вдоль всей линии соприкосновения. «Украинские военные уже расследовали обстоятельства, и это не случайные ошибки, а систематические ограничения скорости», – заявил Зеленский.

    По словам украинских чиновников, ограничения действуют три дня, из-за чего срываются все миссии беспилотников.

    «Украинские военные уже изучили ситуацию: это не случайные сбои, а систематические ограничения скорости. Мы пытаемся выяснить все обстоятельства совместно с американской стороной», – написал Зеленский в соцсети Х.

    Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник добавил, что система отключается при полете дронов на скорости выше 160 км в час.

    Зеленский отметил, что проблемы со связью начались незадолго до встречи посланников президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Виткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX назвала ложными заявления Зеленского об ограничениях работы спутниковой связи Starshield на Украине. Представители Демократической партии США заявили о намерении выяснить причины замедления работы системы. В октябре Маск распорядился ограничить скорость работы сети Starshield для украинских войск.

    13 ноября 2026, 04:10 • Новости дня
    Кушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине

    США, Россия и Украина договорились расширить формат переговоров

    Кушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Трехдневные переговоры с участием российской и украинской делегаций, а также прямые дискуссии с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским завершились существенным прогрессом, сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

    Консультации проходили в Абу-Даби, после чего американская делегация посетила Москву и Дублин для встреч с лидерами России и Украины. В завершение дня состоялись консультации с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Италии, Франции, Ирландии, Польши и представителями ЕС, сообщил Кушнер в соцсети X (бывший Twitter).

    «Была проделана огромная работа, чтобы после многих месяцев перерыва возобновить прямые переговоры. Нам удалось добиться значительного прогресса в понимании опасений обеих сторон, поиске возможных решений и определении дальнейших шагов. Обе стороны согласились расширить формат следующего раунда переговоров, включив в него наших европейских партнеров», – написал Кушнер.

    Он пояснил, что это позволит одновременно обсуждать как территориальные вопросы между Украиной и Россией, так и более широкие аспекты послевоенной системы европейской безопасности.

    По словам спецпосланника США, для того, чтобы боевые действия прекратились окончательно, необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем.

    Кроме того, ведется подготовка к крупнейшему за время конфликта обмену пленными. При этом окончательные договоренности по европейской безопасности возможны только при учете интересов безопасности Украины.

    «В ближайшее время мы планируем объявить о форматах переговоров, графике встреч и других деталях», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кушнер заявил о проведении следующего этапа консультаций на следующей неделе. Он также назвал переговоры с Путиным подробными и продуктивными.

    Во вторник Уиткофф и Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в переговорах.

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    12 ноября 2026, 22:23 • Новости дня
    Путин после встречи с Уиткоффом и Кушнером собрал оперативное совещание Совбеза

    Путин собрал оперативное совещание Совбеза после встречи с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в Кремле после переговоров со специальными посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Президент России проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза вскоре после окончания встречи с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает ТАСС.

    Помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию в Абу-Даби, и другие переговорщики России принимают участие в оперативном совещании Совбеза.

    Переговоры с эмиссарами США длились свыше двух часов. Они прибыли в Москву после завершения очередного раунда трехсторонних консультаций по урегулированию украинского кризиса, который прошел накануне в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил о поддержке посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложения Владимира Путина распространить успешный опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    Юрий Ушаков рассказал об обсуждении на переговорах нежелания властей Украины завершать конфликт из-за всеобщих выборов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    13 ноября 2026, 02:35 • Новости дня
    Премьер Эстонии Михал назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе

    FT: Европа испугалась требований России по архитектуре безопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что европейские страны оказались в ловушке из-за требований Москвы пересмотреть архитектуру безопасности континента в обмен на участие в мирных переговорах по Украине.

    Европейские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что последний раунд переговоров по Украине лишь усилил требования России о полной перестройке архитектуры безопасности континента, пишет Financial Times.

    «Три официальных представителя сообщили Financial Times, что в европейских столицах нарастает беспокойство по поводу того, что согласие на обсуждение более широких вопросов обороны и безопасности на континенте станет ценой за участие в переговорах по Украине, от чего они отказывались на протяжении пяти лет», – сказано в материале.

    В частности, премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что Европу заманили в «ловушку» обсуждения архитектуры безопасности континента в обмен на участие в переговорах и что Россия якобы много лет пытается повлиять на суверенитет государств НАТО.

    «Сейчас мы в ловушке. Россия не должна участвовать в этой дискуссии», – заявил он в преддверии саммита европейских лидеров в Дублине в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Михал призвал уполномочить председателя Кошту и Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    В среду помощник президента России Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Он также допустил участие европейских государств в мирных переговорах после пробуждения у них совести.

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    12 ноября 2026, 23:36 • Новости дня
    Эксперт: Путин добивается мира на Украине без навязанных Европой «серых зон»

    Политолог Данилин: Завершение конфликта с Украиной требует определения новой госграницы

    Эксперт: Путин добивается мира на Украине без навязанных Европой «серых зон»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия готова к долгосрочного миру с Украиной c определением новых государственных границ без «серых зон». Поэтому европейская идея размещения миротворцев лишь создает предпосылки для новых конфликтов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг в Кремле прошла встреча Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Владимир Путин намерен достичь вечного мира с Украиной, что подразумевает не просто завершение конфликта, а определение новой государственной границы, что позволит полностью оставить в прошлом любые территориальные претензии. При таком подходе, конечно же, попросту не может существовать каких-либо «серых зон», – сказал политолог Павел Данилин.

    Он напомнил, что одна из идей «урегулирования» конфликта, озвучиваемая европейскими политиками, подразумевает создание между двумя странами особого района, в котором будет дислоцирован «миротворческий» контингент ЕС. «Для нас это неприемлемо, поскольку подобный шаг лишь закладывает основу для будущих противостояний», – подчеркнул эксперт.

    Таким образом, в настоящий момент позиция Европы по вопросу завершения конфликта выглядит дестабилизирующей. «Страны ЕС воспринимают Украину как оружие, направленное против России. Мы же пытаемся его «разрядить». Соответственно, и европейцам предстоит понять: готовы ли они к этому», – указал собеседник.

    При этом Москва готова к обсуждению архитектуры безопасности в Европе. Путин уже сейчас открыт к диалогу с отдельными государствами региона, в том числе и по стратегическим вопросам. Но Брюсселю необходимо продемонстрировать реальную готовность способствовать миру на континенте, считает Данилин.

    Помочь определиться своим союзникам, в частности, могут США, с которыми у Москвы выстроился конструктивный диалог. «И это большое достижение Владимира Путина, чье дипломатическое мастерство позволило сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки. Впрочем, президент всегда демонстрировал невероятные способности в этой сфере», – отмечает эксперт.

    «Пока Европа кричит о международной изоляции Москвы, глава нашего государства проводит колоссальное количество встреч с иностранными лидерами, поддерживая темп, который и не снился главам Старого Света. И в рамках любых контактов Путин продвигает и воплощает в жизнь самые сложные схемы, способствующие укреплению интересов России. И диалог с Вашингтоном здесь исключением не является», – подытожил Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась около двух с половиной часов. Одним из ключевых вопросов диалога остается будущая архитектура безопасности.

    Российски лидер обратил внимание участников переговоров на то, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых «серых зон». «И это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас есть только одна линия разграничения – линия государственной границы. Потому что это будет тогда понятно и ясно: здесь – вы, здесь – мы», – подчеркнул Путин.

    Кроме того президент отметил, что Россия против размещения иностранных военных контингентов на оставшейся территории Украины. «Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо. Потому что мы считаем, что это угрожает безопасности Российской Федерации», – заявил глава государства.

    В последнее время страны ЕС делают заявления, что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. «Что это означает? Мы уже об этом говорили: для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – объяснил позицию России президент. – «Что предлагает американская администрация, президент Трамп, насколько я понял? Президент Трамп предлагает: давайте договоримся об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. Что мы слышим от европейцев? Говорят: нет, только после мира на Украине. Но после мира на Украине они собираются вводить войска на территорию Украины. А это продолжение войны. Круг замкнулся».

    Отдельно глава государства предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с операцией в Алешках. Путин заявил, что Россия полностью контролирует населенный пункт и готова гарантировать безопасность участников миссии. Напомним, об освобождении Константиновки Минобороны сообщало еще в начале июля.

    По итогам встречи Уиткофф выразил надежду на продолжение переговоров с участием европейских представителей. В свою очередь, Ушаков сообщил, что Путин и Дональд Трамп могут вновь обсудить украинское урегулирование на предстоящем саммите АТЭС в Китае.

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    13 ноября 2026, 01:38 • Новости дня
    Уиткофф анонсировал новую встречу по Украине

    Спецпосланник США Уиткофф анонсировал новые переговоры по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Проведение еще одной встречи в рамках процесса украинского урегулирования после общения с Владимиром Зеленским в Ирландии анонсировал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    В рамках процесса урегулирования конфликта на Украине планируется проведение новой встречи, однако точная дата и состав ее участников пока неизвестны, передает РИА «Новости».

    «У нас в графике запланирована еще одна встреча», – заявил Уиткофф журналистам в Ирландии после переговоров с Владимиром Зеленским.

    При этом на следующей неделе должен состояться новый раунд многосторонних консультаций по урегулированию кризиса. Об этом ранее сообщал спецпредставитель президента США Джаред Кушнер. Пока остается неясным, подразумевал ли Уиткофф эти переговоры или говорил о другом предстоящем мероприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Ушаков отметил нежелание властей Украины завершать конфликт.

    Кушнер заявил о проведении следующего этапа многосторонних консультаций по украинскому урегулированию на следующей неделе.

    Путин попросил американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера рассказать об оценках европейскими политиками украинского урегулирования.

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    13 ноября 2026, 01:22 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ

    Собянин сообщил о 44 сбитых на подлете к Москве дронах с полуночи

    С начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала суток силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 44 беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    Силами ПВО Минобороны отражена атака еще десять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города. Таким образом, с начала суток на подлете к столице сбиты 44 дрона,

    По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников. Российские системы ПВО уничтожили еще 15 дронов. Общее число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло почти 60 дронов штук за три часа.


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    12 ноября 2026, 23:58 • Новости дня
    Эксперт: Путину всегда удавалась блестящая переговорная деятельность

    Политолог Селезнев: Для Путина в приоритете всегда люди

    Эксперт: Путину всегда удавалась блестящая переговорная деятельность
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Вопреки «лживым словам» лидеров ЕС о стремлении достичь мира, переговоры с мертвой точки сдвигает именно Россия путем прямых контактов с США, а сохранение человеческих жизней остается приоритетом Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев. В четверг в Москве завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Для Владимира Путина в приоритете всегда люди. Именно поэтому президент предложил по аналогии с Алешками организовать гуманитарную миссию в Константиновке. Мы заинтересованы в сохранении как можно большего числа жизней и в том, чтобы удары по военной инфраструктуре противника имели минимальные последствия для простых граждан», – отметил доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Именно поэтому, по его словам, Россия стремится к долгосрочному миру на Украине, который исключит почву для разногласий между странами и предотвратит новые конфликты и жертвы. «Чем больше ясности и определенности в договоренностях, тем больше гарантий и страховки на будущее. Но есть оборотная сторона: Европа находится на рельсах форсированной милитаризации и с этого пути сходить не собирается», – считает собеседник, добавляя, что в настоящее время именно Старый Свет пытается дестабилизировать дипломатический процесс.

    Вопреки «лживым словам» лидеров ЕС о стремлении достичь мира, переговоры с мертвой точки сдвигает именно Россия путем прямых контактов с США. «Текущая задача – правильно сложить весь пазл и воспользоваться складывающимся ситуативным союзничеством. Это весьма сложная дипломатическая конструкция, однако Владимиру Путину всегда удавалась блестящая переговорная деятельность», – полагает эксперт.

    Собеседник особо отметил слова президента о том, что Россия категорически не приемлет размещение европейских военных контингентов на оставшейся территории Украины. «Это и жесткое предупреждение, и элемент переговорной тактики. Они, увы, понимают только грубую силу», – заключил Селезнев.

    В четверг Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась около двух с половиной часов. Одним из ключевых вопросов диалога остается будущая архитектура безопасности.

    Как подчеркнул президент, Россия не приемлет размещения иностранных военных контингентов на украинской территории. Отдельно глава государства предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с операцией в Алешках. Путин заявил, что Россия полностью контролирует населенный пункт и готова гарантировать безопасность участников миссии.

    По словам помощника президента России Юрия Ушакова, американские представители поддержали это предложение. От также сообщил, что Путин и Дональд Трамп могут вновь обсудить украинское урегулирование на предстоящем саммите АТЭС в Китае.

    Напомним, об освобождении Константиновки Минобороны России сообщало в начале июля.

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    13 ноября 2026, 02:02 • Новости дня
    Мандарины в российских торговых сетях подешевели на 10%

    Стоимость 1 кг мандаринов в магазинах России опустилась до 135 рублей

    Мандарины в российских торговых сетях подешевели на 10%
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов сообщил о падении минимальной стоимости мандаринов до 135 рублей за килограмм в первой половине ноября.

    «В первой половине ноября мандарины в крупных торговых сетях можно купить от 135 рублей за килограмм, при этом относительно прошлого года их минимальная стоимость снизилась более чем на 10%, а только за последнюю неделю цены опустились почти на 4%», – сказал Богданов РИА «Новости».

    Удешевление связано с началом сбора нового урожая в странах-поставщиках. Поскольку цитрусовые в России не выращиваются, доступность фруктов круглый год обеспечивают поставки из Китая, Абхазии, Турции, Ирана, Израиля, Египта, Марокко, Аргентины и ЮАР.

    Ближе к Новому году интерес покупателей к мандаринам традиционно усиливается.

    Широкая география закупок позволяет магазинам перераспределять объемы и поддерживать стабильное предложение. В ассортименте торговых сетей представлено от 1 до 11 видов мандаринов, на долю которых приходится свыше 30% всех цитрусовых.

    Покупателям предлагают мини-мандарины, фрукты с листочком и популярные гибридные сорта «Халлабон» и «Муркотт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре экспорт мандаринов и их гибридов из Китая в Россию увеличился более чем в шесть раз. Магазины опустили цены на некоторые базовые продукты ниже закупочной стоимости. Яблоки стали самым подешевевшим продуктом октября в России.

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    12 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Отчитавший шефа Пентагона за смех солдат получил медаль

    Шеф Пентагона Хегсет вручил медаль сделавшему ему замечание за смех караульному

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны США Пит Хегсет вручил медаль «За похвальную службу» караульному, который ранее сделал замечание ему и советникам за смех у Могилы Неизвестного Солдата.

    Караульный Армии США получил награду после того, как отчитал Хегсета и группу старших советников за разговоры возле мемориала после завершения церемонии ко Дню ветеранов, передает РИА «Новости».

    «Мы любим солдат. Мы любим стандарты. Отличная работа, специалист. Так держать, патриоты», – написал Хегсет, опубликовав фотографии с церемонии награждения военного.

    Солдата удостоили медали «За похвальную службу». Могила Неизвестного Солдата считается одним из самых священных воинских мемориалов США, почетный караул дежурит там круглосуточно при любой погоде с 1948 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американский военный часовой сделал выговор министру обороны США Питу Хегсету за смех возле Могилы Неизвестного Солдата.

    Летом шеф Пентагона грубо выругался на мемориальной церемонии в честь покойного сенатора.

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    13 ноября 2026, 01:14 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала богатейших людей на Украине

    Мендель: Офицеры мобилизации стали богатейшими людьми на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ответственные за мобилизацию офицеры стали самыми богатыми людьми на Украине благодаря взяткам.

    Самыми богатыми людьми на Украине оказались офицеры, причастные к процессу мобилизации в стране, передает ТАСС.

    «Офицеры, ответственные за мобилизацию, благодаря взяткам к настоящему моменту входят в число самых богатых людей Украины», – сказала Мендель в беседе с основательницей немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Сарой Вагенкнехт и сопредседателем объединения Фабио Де Мази.

    По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, размер взяток за уклонение от службы может достигать 30 тыс. долларов с одного человека. Видеозапись разговора политиков была опубликована на видеохостинге YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин Украины сообщил об ужесточении условий бронирования сотрудников предприятий от мобилизации. В сентябре Мендель оценила объем коррупции при уклонении от мобилизации в 5 млрд долларов. Она также сравнила политику украинского руководства с действиями нацистской Германии.

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    12 ноября 2026, 22:29 • Новости дня
    Сбербанк поставил цель стать архитектором агентной экономики России

    Сбербанк в новой стратегии пообещал стать более человекоориентированным

    Tекст: Катерина Туманова

    В день своего 185-летия Сбербанк представил новую стратегию развития на 2027–2029 годы, в которой сделал акцент на расширении возможностей применения генеративного искусственного интеллекта и человекоориентированности, сообщил глава банка Герман Греф.

    «Стратегическая цель Сбербанка к 2029 году – стать одним из ведущих архитекторов и строителей агентной экономики России. Технологии должны помогать человеку и в решении повседневных задач, и в реализации жизненных целей. Мы стремимся дать человеку возможность лучше понять себя, принимать осознанные решения и раскрыть свой потенциал», – передает РИА «Новости» слова Грефа.

    В новой стратегии банк ставит целью ежегодно обеспечивать рентабельность капитала на уровне не ниже 21%. Целевой уровень достаточности капитала по нормативу сохранен на уровне не менее 13,3%, несмотря на ужесточение регуляторных требований.

    Сбербанк сохраняет ориентир по направлению 50% чистой прибыли на дивидендные выплаты. Оставшаяся часть пойдет на обеспечение долгосрочной устойчивости бизнес-модели и реализацию стратегических инициатив.

    Одним из важнейших направлений станет расширение коммерческого применения генеративного искусственного интеллекта. Банк намерен использовать ИИ для формирования новых источников дохода наряду с сокращением расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Сбербанка Греф сообщил о начале разработки первой суверенной нейросети для школьного образования. В октябре  Греф заявил о радикальном изменении роли человека и государства из-за развития ИИ.

    Президент Путин назвал Сбербанк лидером развития суверенного ИИ в России.

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    12 ноября 2026, 22:40 • Новости дня
    Bloomberg: Импорт нефти в Индию из Персидского залива превысил объем российского

    Bloomberg: Импорт нефти в Индию из Персидского залива превысил российский

    Tекст: Катерина Туманова

    Импорт нефти в Индию из стран Персидского залива впервые с начала конфликта в Иране превысил объемы поставок из России за счет восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    В ноябре поставки ближневосточной сырой нефти в Индию выросли до 2,1 млн баррелей в сутки, превысив российский импорт в размере 1,8 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

    «Объем импорта нефти в Индию из стран Персидского залива впервые с начала обострения ирано-американского конфликта превысил показатели поставок из России, поскольку благодаря организации челночных рейсов танкеров удалось восстановить транспортировку через Ормузский пролив», – сказано в материале.

    В апреле ежедневный транзит нефти через Ормузский пролив в Индию падал до 247 тыс. баррелей по сравнению со средним показателем в 2,8 млн баррелей в феврале. Падение произошло из-за нападений на суда и закрытия водного пути на фоне интенсификации боевых действий между США и Ираном.

    Крупные производители Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт, сейчас отгружают нефть темпами, близкими к довоенным. Совокупный экспорт этих стран в октябре увеличился до 15,53 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре на марку Urals пришлось 35% от общего объема поставок углеводородов в Индию. США объяснили отмену санкций против России потребностями Индии. Доля российской нефти в импорте углеводородов Индии достигла 35%.

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    12 ноября 2026, 23:59 • Новости дня
    Утвержден приговор Льву Шлосбергу за дискредитацию ВС

    Псковский областной суд утвердил приговор Льву Шлосбергу

    Tекст: Катерина Туманова

    Псковский областной суд оставил в силе приговор бывшему председателю псковского отделения партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) в виде 11 лет и одного месяца лишения свободы.

    «Псковским областным судом в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении Шлосберга Л. М., осужденного 17.08.2026 г. приговором Псковского городского суда за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280.3, п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима <...>», – приводит ТАСС выдержку из сообщения объединенной пресс-службы судов Псковской области.

    Суд оставил без изменения приговор Шлосбергу (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), осужденному за преступления по статьям о дискредитации ВС России и распространении фейков.

    Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет и один месяц в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по администрированию сайтов на шесть лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Псковский городской суд признал Льва Шлосберга виновным по делу о дискредитации ВС РФ. В 2025 году бывшего председателя псковского отделения партии «Яблоко» приговорили к обязательным работам по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Тогда же Шлосберга отправили под домашний арест.

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    12 ноября 2026, 23:07 • Новости дня
    Грант ЕС на строительство детского реабилитационного центра на Украине расхитили

    На Украине расхитили грант ЕС на детский реабилитационный центр

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский грант, выделенный Украине на строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью, оказался расхищен.

    Европейские средства на возведение реабилитационного центра для детей с инвалидностью на западе Украины были расхищены. Об этом говорится в заявлении адвоката в Национальную полицию страны, которое опубликовал бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, передает РИА «Новости».

    «По моим заявлениям разоблачено хищение в особо крупном размере бюджетных средств и средств Европейского союза, выделенных при содействии правительства Румынии, которые предназначались для строительства центра реабилитации для детей-сирот и детей-инвалидов в Рахове», – отметила юрист Марианна Коблик.

    Она пояснила, что учреждение должны были сдать в эксплуатацию к марту 2023 года, однако Украина так и не построила объект, а виновных не привлекли к ответственности. Кроме того, сотрудники местной полиции покрывали участников незаконной схемы, игнорируя должную проверку и передавая фигурантам дела материалы досудебного расследования.

    По словам Прозорова, речь идет о деньгах, предоставленных в рамках программы сотрудничества с Румынией MedSocioRehab. Общий бюджет нереализованного проекта составлял 2,5 млн евро, из которых 1,17 млн евро приходились на грант ЕС. При этом на официальном сайте координации европейских инициатив Interact статус проекта значится как завершенный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Государственное бюро расследований Украины выявило масштабную схему хищения более 838 тыс. долларов при возведении оборонительных сооружений в Сумской области.

    До этого на Украине раскрыли масштабную коррупционную схему при закупке труб для ремонта двух крупных теплоэлектростанций.

    В июне генпрокуратура Украины сообщила о коррупционной схеме при возведении защитных сооружений в четырех регионах Украины.

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    12 ноября 2026, 22:01 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил об «очень тяжелом положении украинского народа»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду на эффективность международных переговоров по Украине и отметил, что народ этой страны «доведен до очень тяжелого положения», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы очень надеемся, что в итоге решения будут приняты с учетом интересов украинского народа, чего до сих пор не происходило, – сказал он грузинским журналистам в четверг. – В реальности дело довели до очень тяжелого положения для народа Украины».

    «Интересы народа Украины являются самым важным с учетом суверенитета Украины и ее территориальной целостности», – отметил Кобахидзе.

    Как отметил грузинский премьер, «все должны были хорошо понимать, к чему привели бы конкретные процессы, например, в 2013 году и позже».

    «Войну на Украине можно было предотвратить, и первую, и вторую. К сожалению, конкретные силы, наоборот, все делали, чтобы началась война. Никто не учитывал интересы народа Украины, – заявил председатель грузинского кабмина. – Надеюсь, сейчас, во время переговоров, эти интересы будут учтены».

    Напомним, в среду в Абу-Даби прошли переговоры с участием делегаций России, Соединенных Штатов и Украины.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал непростым второй день переговоров России, США и Украины.

    В четверг президент Владимир Путин принял американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремле.

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