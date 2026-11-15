В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Руководство кафе в США убрало табличку в честь Хуанга, но потом передумало
Кафе Denny’s решило вернуть памятную табличку на место основания Nvidia
Сеть американских кафе Denny’s пообещала вернуть памятную табличку в честь основания компании Nvidia в своем заведении в Сан-Хосе, откуда ее сняли после ухода Дженсена Хуанга с поста гендиректора корпорации, пишет New York Post.
«Мы возвращаем табличку, признающую беседы в Denny’s, которые помогли запустить Nvidia», – сообщил представитель сети, добавив, что история создания компании заслуживает сохранения. Причину демонтажа он не назвал, пишет New York Post.
В пятницу журналист издания обнаружил на месте мемориального стенда, посвященного основателям Nvidia, лишь пустую стену и облупившуюся краску. По словам работника кафе в Сан-Хосе, распоряжение убрать табличку и фотографии поступило от «начальства».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сенат США попросил Хуанга явиться на слушания из-за связи с предполагаемой китайской шпионкой.
Совет директоров Nvidia в четверг сообщил об уходе Хуанга с поста на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой.