США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.3 комментария
Голикова назвала процент взрослых россиян с «болезнями-всадниками»
Голикова: 37% взрослых россиян страдает «болезнями-всадниками»
Около 37% взрослого населения страны столкнулись с онкологией, диабетом второго типа, нейродегенеративными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, их также называют «болезнями-всадниками», пояснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что значительная часть граждан подвержена управляемым заболеваниям, передает ТАСС.
«Есть еще в литературе даже такой термин, который, наверное, многие из вас слышали – «болезни-всадники». Это рак, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет 2-го типа, нейродегенеративные заболевания. В России на сегодняшний день данными болезнями страдают 37% взрослого населения страны», – подчеркнула она в ходе форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия».
Голикова обратила внимание, что такие недуги развиваются постепенно, что позволяет диагностировать их на ранних стадиях. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, эти патологии относятся к категории управляемых.
Вице-премьер добавила, что государству необходимо работать над увеличением продолжительности здоровой жизни населения. Для достижения этой цели важно предупреждать возрастные заболевания, замедлять их развитие и сохранять когнитивные функции мозга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Голикова заявила о наличии хронических недугов у половины совершеннолетних граждан страны. А Геннадий Онищенко назвал кардиологические и онкологические заболевания главными лидерами по уровню смертности.
До этого глава Минздрава Михаил Мурашко отметил колоссальный урон здоровью населения от сахарного диабета и артериальной гипертонии.