  • Новость часаПостпред в ОЗХО: Россия фиксирует случаи применения Киевом химоружия
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москва разгадала уловку США с оружейным плутонием
    Немецкий политик попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда
    Российский боец в одиночку уничтожил пятерых военных ВСУ под Новогригоровкой
    Российские ученые на мышах доказали взаимосвязь между жирной едой и стрессом
    Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
    Названа дата встречи Путина и Алиева в Душанбе
    Пашинян объявил о создании Четвертой республики
    Лавров назвал план Трампа по Газе лучшим, что есть «на столе»
    Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в Курской области
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    22 комментария
    8 октября 2025, 21:25 • Новости дня

    Постпред в ОЗХО: Россия фиксирует случаи применения Киевом химоружия

    Постпред в ОЗХО рассказал, что Россия фиксирует случаи применения Киевом химоружия

    Постпред в ОЗХО: Россия фиксирует случаи применения Киевом химоружия
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва все еще фиксирует случаи, когда Киев использует химоружие, сообщил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

    По его словам, ситуация с применением химоружия на Украине вызывает обеспокоенность, передает ТАСС. На 10-й сессии Исполнительного совета ОЗХО Тарабрин отметил, что Москва фиксирует не только использование этого вида оружия, но и наличие по всей Украине разветвленной сети лабораторий для их массового производств

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва передала в ОЗХО доказательства использования токсичных химикатов Киевом против мирных жителей и военных, включая результаты лабораторных анализов с мест инцидентов.


    6 октября 2025, 08:56 • Новости дня
    Меркель назвала Польшу и Прибалтику виновниками СВО
    Меркель назвала Польшу и Прибалтику виновниками СВО
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией в 2021 году.

    Как заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan, Польша и страны Балтии сорвали попытку урегулировать ситуацию на Украине и наладить конструктивный диалог с Россией в 2021 году, передает РИА «Новости».

    По словам Меркель, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине. Политик отметила, что в 2021 году выдвинула инициативу создания нового формата переговоров между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным.

    Однако, по словам бывшего канцлера, Эстония, Латвия, Литва и Польша решительно выступили против данного предложения. Меркель объяснила, что эти страны опасались отсутствия единой позиции Евросоюза по отношению к Москве. В результате инициатива не была реализована, а вскоре после ухода Меркель с поста канцлера началась спецоперация на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ангела Меркель назвала отношения с Владимиром Путиным сложными. Она заявила, что партия «Альтернатива для Германии» презирает человеческое достоинство. Меркель также признала, что политика «открытых дверей» привела к усилению позиций этой партии.

    Комментарии (23)
    6 октября 2025, 22:19 • Новости дня
    WSJ: Украина создала тайные аккумуляторные парки на случай новых ударов по энергетике
    WSJ: Украина создала тайные аккумуляторные парки на случай новых ударов по энергетике
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Скрытая сеть энергохранилищ мощностью 200 мегаватт построена на Украине для обеспечения экстренного электроснабжения до 600 тыс. домов при длительных блэкаутах, сообщило американское издание The Wall Street Journal.

    Украина сформировала скрытые парки аккумуляторов с целью поддержания электроснабжения на случай длительных отключений, передает RT. По данным издания, крупнейшая аккумуляторная система страны включает шесть энергохранилищ, размещенных в Киеве и Днепропетровской области.

    Совокупная мощность сети достигает 200 мегаватт, что позволяет обеспечить электричеством до 600 тыс. домов в течение двух часов. Сами энергохранилища представляют собой белые блоки-аккумуляторы высотой примерно 2,5 метра.

    Причиной создания такой системы стали риски массовых отключений электричества на Украине из-за регулярных ударов по энергетической инфраструктуре. Аккумуляторы можно быстро развернуть там, где возникнет необходимость, чтобы поддержать подачу электричества в экстренных ситуациях.

    Ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики на Украине.

    Владимир Зеленский требует перемирия в воздухе из-за угрозы масштабного блэкаута на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины.

    Комментарии (20)
    8 октября 2025, 17:56 • Видео
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Политолог Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Дональд Трамп повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, то Ангела Меркель намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки», она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений. Таким образом, экс-канцлер Германии, вероятно, стремится заявить себя «главной переговорщицей» в будущем урегулировании, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Ангела Меркель, по всей видимости, горит желанием вернуться в европейскую и мировую политику. Она дает понять, что все кругом не умеют разговаривать с Владимиром Путиным, а она знает, как найти к нему подход», – считает германский политолог Александр Рар.

    Он признался, что не удивится, если экс-канцлер Германии предложит себя в качестве «главной переговорщицы» в урегулировании украинского кризиса. «В европейских столицах – причем не только в Будапеште и Братиславе – хотят дипломатического разрешения ситуации. Поэтому Меркель намекает на то, что сможет вести переговоры с президентом России не хуже Дональда Трампа», – отметил эксперт.

    Рар увидел параллели между заявлением немецкого политика о событиях 2021 года и словами главы Белого дома: американец повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, а немецкий политик намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки, она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений».

    При этом Меркель признает, что те договоренности сыграли важную роль в милитаризации украинской стороны. «Она не на стороне России. Экс-канцлер хочет показать, что она твердый орешек в переговорах, но умеет достигать поставленных целей. Меркель готова пойти навстречу Москве только в вопросе членства Украины в НАТО. По всем остальным пунктам она будет искать жесткие компромиссы», – заключил Рар.

    Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.

    «Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», – отметила Меркель. Экс-канцлер также выразила мнение, что Европе нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Киев.

    Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.

    Комментарии (26)
    6 октября 2025, 06:29 • Новости дня
    Жители Одессы начали вооружаться против сотрудников украинских ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчины призывного возраста в Одессе начали носить холодное оружие для защиты от принудительной мобилизации, опасаясь действий представителей украинских ТЦК, рассказала жительница Одессы.

    По ее словам, мужское население Одессы, находящееся в зоне призыва, готово противостоять работникам территориальных центров комплектования, сообщает РИА «Новости». В беседе с агентством жительница Одессы заявила: «Потихонечку, конечно, мужики начинают ходить с ножичками и всякими режущими-колющими предметами, если они мобилизационного возраста. Если они ухилянты... и те начинают тоже что-то в карманах носить. То есть они все уже в основном такие, которые имеют характер, они все вооружены уже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного при проверке документов. Житель Черкасс угрожал гранатой сотрудникам военкомата во время задержания. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

    Комментарии (13)
    7 октября 2025, 07:58 • Новости дня
    Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией
    Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией
    @ Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о роли Польши и Прибалтики в начале спецоперации на Украине стало причиной острой реакции Варшавы.

    Дипломатический скандал между Варшавой и Берлином начался после слов Меркель о том, что Польша и страны Прибалтики косвенно спровоцировали начало спецоперации на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    В публикации отмечается, что в Польше подобные слова встретили резко негативно. Один из бывших польских премьер-министров Матеуш Моравецкий заявил, что политика Меркель в отношении России нанесла ущерб безопасности Европы.

    Напряженность между Польшей и Германией возникла не только на почве заявлений бывшего канцлера, но и из-за разногласий по вопросам безопасности границы, связанных с миграционным кризисом. Польская сторона также выражает разочарование позицией Германии к России как при Меркель, так и при ее нынешнем канцлере Олафе Шольце.

    Напомним, Меркель заявила, что Польша и Прибалтика сопротивлялись попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Также бывший канцлер Германии указывала, что пандемия коронавируса также стала одной из причин украинского кризиса.

    Комментарии (7)
    7 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»

    Военный эксперт Анпилогов: Трамп пытается снять с США ответственность за возможные удары «Томагавками» по России

    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»
    @ Petty Officer 1st Class Justin Wolpert/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о намерении спросить у Киева, куда «направят Tomahawk», – фигура речи. Запускать ракеты будут сами американцы и, возможно, британцы. Вашингтон же пытается переложить ответственность на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал слова президента США о том, что тот «почти принял решение» о передаче Tomahawk Украине.

    «Слова Дональда Трампа о том, что он «почти принял решение» о поставке на Украину ракет Tomahawk, – с одной стороны, попытка дипломатически надавить на Москву. С другой стороны, эта риторика связана с натиском Запада, который добивается того, чтобы президент США максимально использовал американские арсеналы. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить Киеву если не победу над Россией, то хотя бы возможность выхода на «почетную» ничью», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник напомнил, что именно западные страны постоянно поднимали градус эскалации: они сначала передавали стрелковое оружие, потом в ход пошли танки, бронетранспортеры, самолеты, а затем оперативно-тактические крылатые ракеты. При этом европейские политики в дальнейшем снимали с себя ответственность, заявляя, что это, например, украинские, а не немецкие Leopard.

    Ту же фигуру речи использует Трамп, когда говорит, что он спросит у Киева, куда «направят Tomahawk», подчеркнул эксперт. «Важно понимать, что запуск ракет предполагает, например, загрузку трехмерной карты местности, которая производится прямо перед миссией. Эти карты представляют серьезную военную тайну. Их не станут передавать украинской стороне», – пояснил Анпилогов.

    Следовательно, делать это будут иностранные специалисты – сами американцы и, возможно, британцы. «Tomahawk, вероятно, используют, в том числе для вскрытия нашей системы ПВО и ПРО, для проверки ее на прочность. Но повторю, Вашингтон попытается всячески переложить ответственность на Киев, стараясь вывести американскую сторону и западных союзников из-под обвинений в ракетно-ядерной эскалации», – рассуждает аналитик.

    «Я думаю, что Штаты постараются всячески ограничить список целей. Попытка Киева его расширять будет сталкиваться с заявлениями Трампа о том, что «ответы Украины неудовлетворительные, и, как следствие, вопрос по Tomahawk отложен в дальний ящик», – считает эксперт. Он напомнил, что администрация Джо Байдена устраивала «качели» вокруг ракет ATACMS: все запуски согласовывались с США, и несколько целей Белый дом вычеркивал.

    «С Tomahawk, вероятно, последует такой же постоянный торг: сначала в вопросе принципиального их использования, а потом в вопросе выбора целей», – добавил спикер. Как бы то ни было, если или когда будут согласованы поставки, это ознаменует выход на следующий этап эскалации, который может приблизить вероятность открытого конфликта между Россией и Штатами». На этом фоне Анпилогов упомянул недавнее заявление Владимира Путина о том, что Москва будет предпринимать ответные меры.

    По его мнению, среди них может быть «передача неких вооружений противникам США, в том числе Ирану или Северной Корее, интенсификация российско-китайского военного сотрудничества, оказание помощи Венесуэле или Кубе».

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Он не пояснил, в чем именно оно заключается. «Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают. Куда они их направят. Думаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы», – сказал президент США.

    При этом глава Белого дома вновь отметил, что не хочет видеть эскалации конфликта. «Эта война не должна была начинаться. Никогда бы не началась. Были приняты такие плохие решения. Никто не смотрится хорошо. Никто», – считает Трамп.

    Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

    На минувшей неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahawk, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    Комментарии (19)
    6 октября 2025, 13:15 • Новости дня
    СВР: Лондон готовит провокацию с воюющими за ВСУ россиянами
    СВР: Лондон готовит провокацию с воюющими за ВСУ россиянами
    @ Julia Kilian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британская сторона начала подготовку провокации с участием российских граждан, воюющих на стороне украинской армии, чтобы дискредитировать Россию, сообщила Служба внешней разведки.

    В Лондоне недовольны провалом попыток добиться «стратегического поражения» России и превращения страны в изгоя, сообщается на сайте СВР.

    По данным ведомства, кабинет премьера Кира Стармера и британские спецслужбы намерены ответить на успехи России на Украине новой провокацией.

    По сценарию провокации, группа россиян, принимающих участие в боях на стороне ВСУ, должна атаковать корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в одном из портов Европы. Отмечается, что участники группы уже прибыли в Британию и проходят обучение диверсионному делу.

    После инсценировки атаки планируется объявить, что диверсанты действовали по приказу Москвы.

    «Расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская политическая элита с радостью проглотит фейк о «злостных агентах Кремля», – говорится в сообщении СВР.

    Особо подчеркивается, что боевиков ВСУ предполагается снабдить подводным снаряжением китайского производства. Изъятое оборудование планируется предъявить как «железное доказательство» поддержки Китаем российской спецоперации на Украине.

    В СВР отметили, что в Британии по-прежнему делают ставку на старые методы провокаций, хотя их эффективность в современных условиях вызывает сомнения.

    Служба внешней разведки России ранее сообщала о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море. До этого СВР заявляла, что киевский режим рассматривает возможность подрыва иностранного судна в этом регионе.

    Комментарии (12)
    7 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС
    ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС
    @ Вязовой Михаил/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский беспилотник атаковал градирню Нововоронежской АЭС в ночь с 6 на 7 октября, сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

    Росэнергоатом в Telegram-канале сообщил, что в ночь с 6 на 7 октября технические средства обнаружили и подавили боевой беспилотник Вооруженных сил Украины в районе Нововоронежской АЭС.

    После столкновения с башенной испарительной градирней энергоблока №6 БПЛА детонировал, оставив на конструкции темный след. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

    В результате инцидента эксплуатация станции осталась безопасной, а радиационный фон на территории предприятия и прилегающей зоны не изменился и соответствует природным значениям. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

    Работа АЭС не нарушена: действуют энергоблоки №4, 5 и 6, энергоблок №7 с четвертого октября находится на планово-предупредительном ремонте. Общая мощность станции составляет 2 556 мегаватт.

    Это не первая атака ВСУ на российские атомные объекты – ранее были зафиксированы попытки ударов по основным сооружениям Курской и Смоленской АЭС.

    В сентябре украинский беспилотник предпринял попытку атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове.

    В августе силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ.

    Президент России Владимир Путин предупредил о возможности принятия зеркальных мер в ответ на обстрелы Запорожской АЭС, напомнив о наличии работающей атомной станции на территории Украины.

    Комментарии (25)
    7 октября 2025, 08:17 • Новости дня
    ЕС согласовал ограничения на передвижения для дипломатов России
    ЕС согласовал ограничения на передвижения для дипломатов России
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз согласовал новые правила, по которым российские дипломаты обязаны информировать власти стран ЕС о планируемых поездках, сообщили источники газеты Financial Times (FT).

    Страны Евросоюза согласовали ограничения на передвижение российских дипломатов внутри сообщества. Теперь представители посольств России, работающие в столицах стран ЕС, должны заранее уведомлять власти государств, через которые планируют проезжать или куда намерены въезжать, по меньшей мере за сутки.

    В уведомлении необходимо указывать не только даты и пункты пересечения границ, но и подробные сведения об автотранспорте: марку, тип и номерной знак. Если поездка совершается на поезде, автобусе или самолете, потребуется сообщить данные о перевозчике и маршруте, передает ТАСС.

    Любая страна ЕС может отказать российскому дипломату во въезде или затребовать дополнительное разрешение, не поясняя причины. Новые меры стали частью разрабатываемого пакета антироссийских санкций, инициированного Чехией.

    Для согласования пакета потребовалась поддержка всех стран ЕС, последнее вето сняла Венгрия. Однако юридическое закрепление мер может быть отложено из-за спора по инициативе Австрии снять санкции с активов, связанных с Олегом Дерипаской, в интересах банка Raiffeisen.

    Ранее МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны.

    Евросоюз планирует включить в 19-й пакет санкций меры по ограничению поездок российских дипломатов, сотрудников дипмиссий и их семей.

    В МИД России считают подобные ограничения откровенно конфронтационным шагом.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова принять симметричные меры.

    Комментарии (20)
    6 октября 2025, 20:54 • Новости дня
    Генштаб ВСУ сообщил о создании нового рода войск на Украине

    Генштаб ВСУ сообщил о создании киберсил в армии Украины

    Генштаб ВСУ сообщил о создании нового рода войск на Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховная рада Украины 7 октября рассмотрит законопроект о создании в вооруженных силах нового рода войск, специализирующихся на кибербезопасности.

    Проект соответствующего закона будет вынесен на первое чтение в Верховной раде 7 октября, передает РБК. Инициатива предполагает создание в составе ВСУ отдельного рода войск – киберсил, которые займутся обеспечением кибербезопасности и проведением операций в киберпространстве.

    В Генштабе ВСУ подчеркнули, что процесс наращивания возможностей в сфере киберобороны продолжается, и новый законопроект разработан с учетом опыта ведущих мировых государств. Законопроект № 12349 «О киберсилах Вооруженных сил Украины» подготовила рабочая группа с участием специалистов Генштаба.

    Идея создания отдельного рода войск, отвечающих за кибероперации, была предложена еще в октябре 2024 года. Тогда представители военных совместно с депутатами обсуждали концепцию, учитывая международную практику.

    Комментарии (9)
    6 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    В Киеве сотрудники ТЦК задержали супруга актрисы Елены Репиной
    В Киеве сотрудники ТЦК задержали супруга актрисы Елены Репиной
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Муж украинской актрисы Елены Репиной был задержан сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) в Киеве, сообщили СМИ.

    Как пишет «Политика Страны», Репина публично обратилась к мировой общественности, заявив: «Я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы весь мир знал: моего мужа забрали фашисты и увезли. С ним нет связи, а мне грозят надеть наручники».

    Ранее Репина публично обвиняла Россию в «фашизме», однако теперь, после мобилизации мужа, она назвала фашистами представителей ТЦК. О задержании ее мужа сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

    Елена Владимировна Бондарева-Репина – известная украинская актриса, родившаяся 28 февраля 1966 года в городе Сумы. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Актриса участвовала более чем в 40 театральных постановках и снялась в свыше 60 фильмах и сериалах.

    Российским зрителям Репина известна по ролям в сериале «Мажор» и по работе с Павлом Прилучным, а также по съемкам в проектах студии «Квартал 95» и сериале «Слуга народа» с Владимиром Зеленским.

    Ранее в Запорожской области пять священнослужителей канонической Украинской православной церкви были вынуждены пройти мобилизацию после применения психологического давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военкомы мобилизовали священников УПЦ. В Одесской области силовики задержали протодиакона и насильно мобилизовали его.

    Комментарии (7)
    6 октября 2025, 03:44 • Новости дня
    ЗРК «Пэтриот» не смог перехватить ряд российских ракет

    Washington Post: ЗРК Patriot не смог перехватить российские ракеты

    ЗРК «Пэтриот» не смог перехватить ряд российских ракет
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские ЗРК Patriot не смогли перехватить ряд российских ракет во время последних атак на Украине, пишет Washington Post.

    По мнению Washington Post, ЗРК Patriot считается единственным комплексом у ВСУ, способным эффективно противостоять российским баллистическим ракетам. Однако, пишет издание, даже эта система оказалась неспособной перехватить часть последних российских ударов, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что одна батарея Patriot была недавно предоставлена Украине Израилем, а несколько других ожидаются от европейских партнеров осенью. WP объясняет недостаточную эффективность Patriot тем, что Россия проводит модернизацию ракет для обхода современных ПВО.

    Газета также отмечает, что для создания эффективного противовоздушного щита над Украиной потребуется не менее нескольких десятков комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times пишет, что западные системы ПВО на Украине потеряли свою эффективность. Уровень перехвата баллистических ракет силами Украины в сентябре снизился с 37% до 6%, говорится в материале.

    Комментарии (9)
    6 октября 2025, 19:04 • Новости дня
    Залужный порекомендовал Украине «посмотреть в космос»
    Залужный порекомендовал Украине «посмотреть в космос»
    @ Alberto Pezzali/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что Украине необходимо обратить внимание на развитие ракетно-космической отрасли.

    Он в статье для украинского портала «Милитарный» подчеркнул отставание страны в этой сфере и обозначил, что инфраструктура должна включать ракетные системы вывода на орбиту, орбитальные объекты, наземные комплексы и регуляторные механизмы, передает РБК.

    Залужный отметил, что необходимость преобразований особенно ярко показал глобальный сбой в работе Starlink сначала в марте, а затем когда, по его словам, «15 сентября 2025 года Starlink временно лег уже по всей линии фронта». Он считает, что космос должен стать еще одной сферой, где Украина должна добиться технологического прорыва: «Пора посмотреть в космос, потому что единственная возможность сегодня достичь нужного уровня безопасности заключается только в технологических преимуществах во всех областях».

    Он также обратил внимание, что у ВСУ до сих пор нет собственных функций по стратегической разведке. По словам Залужного, военное вооружение Украины позволяет наносить удары за пределами возможностей обзорной разведки отдельных батальонов, однако обеспечивать анализ и планирование таких операций пока невозможно из-за отсутствия соответствующих данных в распоряжении ВСУ.

    Залужный добавил, что полноценное использование космических разведывательных возможностей потребует нормативного закрепления этой функции и отдельного финансирования.

    Ранее Залужный заявил, что украинские военные не способны полностью раскрывать потенциал американских РСЗО HIMARS без данных космической разведки западных стран.

    Комментарии (19)
    7 октября 2025, 13:37 • Новости дня
    Кремль: Поставка «Томагавков» Украине станет серьезной эскалацией конфликта
    Кремль: Поставка «Томагавков» Украине станет серьезной эскалацией конфликта
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин ранее предупреждал о серьезной эскалации в случае передачи Киеву американских ракет Tomahawk и очень конкретно изложил позицию Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Возможная поставка Киеву американских крылатых ракет Tomahawk может стать серьезным витком эскалации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже четко обозначил реакцию Москвы на заседании клуба «Валдай». По словам Пескова, «все было четко сказано» на этой встрече.

    Песков подчеркнул, что речь идет о ракетах, которые могут быть произведены в ядерном исполнении, и такой шаг не изменит положение на фронте для украинских властей. Однако это станет новым витком эскалации.

    «Здесь важно отдавать себе отчет в том, что, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении», – заявил Песков.

    Он также указал, что Кремль считает необходимым дождаться более четких заявлений от президента США Дональда Трампа по вопросу возможных поставок ракет Tomahawk Киеву, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по вопросу поставок крылатых ракет Tomahawk на Украину.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что передача Украине Tomahawk может разрушить позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Президент России напоминал, что использовать эти ракеты без участия военных США невозможно.

    Эксперт оценил намерение Трампа выяснить, для каких целей Киев может применить Tomahawk.

    Комментарии (37)
    7 октября 2025, 07:09 • Новости дня
    Перебежчик Ступников оставил долги в России по кредитам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший российский военный Лев Ступников, объявленный в розыск, оказался должен значительную сумму по кредиту, такие данные содержатся у судебных приставов.

    Перебежавший на сторону Украины Ступников накопил долги по кредитам на сумму почти 107 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    В августе в отношении Ступникова было возбуждено исполнительное производство по исполнительной надписи нотариуса, после чего началось принудительное взыскание задолженности.

    По данным российских военных, от действий перебежчика могли погибнуть более 200 солдат российской армии.

    В конце сентября Ступникова объявили в розыск в России. Ступников признавался, что около семи месяцев передавал украинским военным координаты позиций российских войск, по которым затем наносились ракетные удары.

    Другой перебежчик Максим Кузьминов был убит профессиональными киллерами, которые выстрелили в него шесть раз, а затем переехали на машине.

    Кузьминов похитил российский военный вертолет Ми-8 и перегнал его на Украину, после чего уехал в Испанию с разрешения украинских властей.

    Комментарии (5)
    Главное
    ЦБ заявил о продолжении работы истекших карт Visa и MasterCard в России
    Пушилин: Подразделения ВСУ у водохранилища под Константиновкой ликвидированы
    Подтверждено возбуждение уголовного дела против депутата-прогульщика из Госдумы
    Золото установило рекорд доходности в сентябре
    Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым по решению Роскомнадзора
    Суд Петербурга назначил заседание по делу музыканта Гребенщикова
    У певца Покровского обнаружили коттедж с бомбоубежищем

    Россия создала новую валюту для финансовой независимости

    Евросоюз грозит санкциями криптовалюте А7А5, которая привязана к рублю один к одному. Эта новая валюта дает возможность проводить экспортно-импортные операции вне традиционной банковской инфраструктуры, минуя SWIFT, доллар и финансовые санкции. США уже пытались своими санкциями ударить по новому способу торговли, однако потерпели поражение. Получится ли у ЕС нанести удар? Подробности

    Перейти в раздел

    Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза

    Проблемы администрации Эммануэля Макрона начинают тревожить весь Евросоюз. Западные эксперты опасаются, что политическая и экономическая нестабильность во Франции может привести к краху всего объединения: в зоне риска оказываются курс евро и заинтересованность инвесторов во вливании средств в государства Старого Света. Грозит ли Европе экономический коллапс? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переживает очень нервную рабочую неделю: Европарламент рассматривает в отношении нее сразу два вотума недоверия. Почему ее позиции пошатнулись, при чем тут ее обвинения в адрес России и от кого на самом деле зависит то, продолжит ли фон дер Ляйен занимать свой высокий пост? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      8 комментариев
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Чехия – не русофобская страна

      Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

      5 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

      Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

      22 комментария
    Перейти в раздел

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации