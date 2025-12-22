  • Новость часаЕвросоюз перевез на Украину ТЭС из Литвы
    22 декабря 2025, 14:50 • В мире

    Массовые увольнения дипломатов говорят о смене американской внешней политики

    @ Marc Schuler/imago-images/TASS

    Tекст: Евгений Крутиков

    США приступают к масштабным сокращениям и своих дипломатических учреждений, и самих дипломатов, в том числе послов. Каких именно государств происходящее коснется в первую очередь – и как это связано и с личными взглядами руководителей в Вашингтоне, и в целом со сменой американской внешней политики?

    Администрация президента США Дональда Трампа отзывает почти 30 профессиональных дипломатов с посольских и других руководящих должностей в американских зарубежных представительствах, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. По данным агентства, главы дипломатических миссий как минимум в 29 странах были уведомлены, что их полномочия завершатся в январе. Все они заняли свои посты при администрации Байдена.

    Наибольшее количество американских послов было отозвано из Африки. В число стран, откуда отзывают послов, входят Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Габон, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар, Маврикий, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сомали и Уганда. Из стран Азии были отозваны послы в Фиджи, Лаосе, Маршалловых Островах, Папуа – Новой Гвинее, Филиппинах и Вьетнаме. Также послов США отозвали из Армении, Северной Македонии, Черногории, Словакии, Алжира, Египта, Непала, Шри-Ланки, а также из Гватемалы и Суринама.

    О планах Вашингтона резко сократить число американских загранучреждений стало известно еще весной. Тогда предполагалось, что администрация Трампа сократит 10 посольств и 17 генконсульств, а некоторые другие дипломатические представительства будут «уплотнены». Опубликованный же сейчас список больше, в него входят не только те посольства и генконсульства, которые закрываются навсегда, но и те, из которых только отзывают послов, назначенных администрацией Джо Байдена.

    Например, в Европе предполагалось вовсе закрыть посольства в Люксембурге и на Мальте, а отзыв посла из Армении объясняется только тем, что посол Кристина Квин была назначена Джо Байденом и имеет соответствующий бэкграунд (в 2020-2022 годах она была временным поверенным в делах на Украине). Это не тот кадр, которых хотели бы видеть на позиции посла и Трамп, и глава Госдепа Марко Рубио. Отзыв посла из Еревана действительно можно считать событием знаковым, поскольку объясняется отказом Вашингтона от практики «цветных революций» и так называемого распространения демократии.

    Кроме того, ранее планировалось закрыть консульство США в Великобритании в шотландском Эдинбурге, а также пяти консульств во Франции (в Бордо, Лионе, Ренне, Марселе и Страсбурге) и двух в Германии (в Дюссельдорфе и Лейпциге). Предполагалось, что могут быть закрыты и дополнительные консульства в Греции, Италии и Португалии, но пока до них, видимо, руки не дошли.

    Речь шла также и о закрытии двух консульств в Боснии и Герцеговине. Вот тут уже возникают вопросы о продуманности всей идеи оптимизации американской системы внешнеполитических представительств. Ликвидацию консульства в Мостаре еще можно объяснить, этот город не имеет столичного статуса и даже не считается столицей энтитета. А вот закрытие консульства в Баня-Луке выглядит странно. Обстоятельства складываются сейчас так, что Штатам логичнее было бы иметь в Республике Сербской дополнительное представительство на месте. А то ведь действительно республика из состава БиГ выйдет, и опять придется посольство уже на пустом месте организовывать.

    С одной стороны, такое решение можно рассматривать и как далеко идущий план по сокращению американского присутствия на Балканах, которое и так непропорционально по сравнению с некоторыми другими регионами. Но, с другой стороны, это может быть и чисто административным решением чиновников тех структур, что некоторое время назад перетряхивали весь американский госаппарат. Страна маленькая? Ну и зачем там три консульства? Оптимизаторам сложно порой объяснить про последствия гражданской войны, три энтитета и межнациональные противоречия и обосновать наличие в БиГ «лишних» загранучреждений.

    Надо подчеркнуть, что отзыв послов, которые перестали соответствовать тем критериям, которые предлагает центральный аппарат Госдепа – практика, конечно, не частая, но все-таки привычная. В США посольские должности часто раздаются «за личные заслуги», что в ряде случае превращает эти назначения в систему личной преданности. И Трампу с Рубио действительно на посольских должностях не нужны ставленники демократической партии. Уходящая посол в Армении Кристина Квин – классический тому пример.

    В глаза бросается массовость этих увольнений. Таков стиль нынешней администрации Белого дома, которая решает накопившиеся проблемы радикально и одним ударом. В результате все это выглядит не просто как оптимизация расходов и решение кадровых вопросов, а как символический жест или даже целая кампания.

    Ликвидация же диппредставительств и загранучреждений – совсем другая история. Конечно, имеет значение и сокращение расходов Госдепа и его раздутых штатов. В этом ряду, например, ликвидация многочисленных консульств во Франции и Германии. Их действительно столько не нужно, вполне можно обойтись и центральными офисами в столицах.

    Но если речь идет о сокращении в целом присутствия США в Старом свете в геополитическом смысле, то символичным выглядит радикальное сокращение количества дипломатических представительств, организованных во времена пика американского присутствия в Европе.

    Похожая логика прослеживается и в Африке, хотя и с оговорками. Например, ликвидация посольства в Сомали выглядит очень неожиданным ходом. В одной стороны, Сомали уже давно распалось как единое государство, а с другой – эти новообразования требуют присмотра и пригляда, ибо имеют тенденцию превращаться в нечто злокачественное. Делегировать такие полномочия, скажем, Великобритании или Италии американцы не склонны.

    «Война слов», которую США ведут сейчас с ЮАР, также вылилась и в ликвидацию консульства в Дурбане. Но такой шаг выглядит не слишком продуктивным. Южная Африка все-таки самая влиятельная страна на всем континенте и наблюдать за происходящими там неоднозначными процессами только из посольства в Претории и генконсульства в Кейптауне недостаточно.

    Критики Трампа говорят о том, что

    массовые смены посольств и ликвидация загранучреждений ослабляют позиции США в Азии и в Африке, где наблюдается рост влияния Китая.

    По факту после такого рода сокращений Китай может обогнать США по количеству своих представительств в зарубежных странах. Кроме того, в Китае отсутствует посольская чехарда, и его внешняя политика не меняется радикально раз в пять лет, что дает Пекину долгосрочные преимущества в заочном соперничестве с США в данных регионах мира. Стоит напомнить, что и Россия в последнее время активно восстанавливает свои дипломатические представительства на Африканском континенте.

    Кадровая чехарда и планы по радикальному сокращению дипломатического присутствия за рубежом дают повод сторонникам «глубинного государства» и демократической партии говорить о возвращении Соединенных Штатов во времена 1930-х годов, когда внешнеполитическое направление считалось в Вашингтоне второстепенным. На самом деле мы имеем дело с сочетанием нескольких факторов, из которых довлеющим остается стремление администрации Трампа избавится от «наследства демократов» в лице отдельно взятых кадров и в центральном аппарате Госдепа, и на посольских должностях. Оптимизация расходов здесь, скорее всего, используется лишь как понятный для избирателей повод.

    В Белом доме явно переформатируют отношения Соединенных Штатов к целым регионам мира. Здесь и сокращение физического присутствия в Европе, и оптимизация системы отношений с азиатскими государствами, особенно небольшими, и структурирование присутствия в Африке, основанное в основном на экономических, а не на идеологических принципах. Скорее всего, эта практика будет продолжена, и через какое-то время мы увидим ее институциональное оформление: новая структура загранучреждений будет более четко отражать и новые приоритеты американской внешней политики.

