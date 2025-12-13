  • Новость часаЛукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Цены на газ загоняют руководство США в политическую ловушку
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    Лидеров BLM обвинили в краже миллионов долларов на борьбу с расизмом
    Назван единственный собственник квартиры Долиной
    ЕС запретил фотографироваться с российскими дипломатами
    Bild сообщила о подключении Бундесвера к операции «Восточный щит»
    Axios: США сочли прогрессом слова Зеленского о референдуме
    ВСУ попытались прорваться в Красноармейск на мотоциклах
    В Белоруссии вооруженная агрессия против ОДКБ признана военной угрозой стране
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    3 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    16 комментариев
    13 декабря 2025, 17:54 • Новости дня

    МИД пообещал скорый ответ на блокировку ЕС активов России

    Захарова: Ответные шаги России на блокировку активов в ЕС не заставят себя ждать

    Tекст: Вера Басилая

    Распоряжение активами России без согласия страны, включая блокировку или попытки представить изъятие как репарации, нарушает международное право, ответные шаги Москвы на блокировку не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Россия примет ответные меры на блокировку своих активов Евросоюзом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По словам Захаровой, распоряжение активами России без ее согласия, как бы это ни называлось – «репарационным кредитом», заморозкой или конфискацией – является грубым нарушением международного права, откровенным банальным воровством», следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    Захарова добавила, что даже премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сравнил инициативу Евросоюза с «кражей мебели из иностранного посольства», что опосредованно говорит о масштабах проблемы для Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear. МИД отмечает: ряд стран внутри ЕС выступили против решения Еврокомиссии, поддержанного, по словам Захаровой, «агрессивно русофобствующими столицами», и считают схему конфискации российских резервов мошенничеством.

    В заявлении говорится, что политика Евросоюза все дальше отходит от принципов здравого смысла и наносит вред экономике самого ЕС – замедляется производство, растет госдолг, а индустриализация сменяется спадом на фоне рекордных трат на энергетику. Российская сторона считает, что ЕС пытается не только финансировать Украину за счёт заблокированных резервов России, но и залатать собственные экономические проблемы, признав – украинский проект становится для Брюсселя непосильной ношей.

    Российские дипломаты считают, что ЕК также ставит целью подорвать поиск мирных путей урегулирования украинского кризиса, включая инициативы президента США Дональда Трампа, а суть принятого решения по российским активам заключается в попытке нанести урон этим инициативам.

    МИД России напоминает, что в ответ на действия Евросоюза уже реализуются конкретные шаги. Так, Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы о возмещении убытков. Российская сторона уверена: причиненный действиями Евросоюза ущерб его финансовой системе и репутации невозможно будет исправить.

    Совет Евросоюза утвердил положение, запрещающее возврат замороженных суверенных активов России без указания сроков и процедур разблокировки.

    В ответ на это Мария Захарова назвала власти Евросоюза «наперсточниками» в связи с этим решением.

    Банк России подает иск против Euroclear из-за намерений Еврокомиссии бессрочно заморозить средства и использовать их в интересах третьих лиц.

    12 декабря 2025, 19:44 • Новости дня
    Названо условие для согласия Бельгии на экспроприацию активов России

    Euractiv: Бельгия предложила странам ЕС прекратить все инвестиционные соглашения с Россией

    Названо условие для согласия Бельгии на экспроприацию активов России
    @ IMAGO/Guido Schiefer/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бельгия предложила странам Евросоюза расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией, пишет Euractiv.

    Такая мера названа одним из условий одобрения бельгийскими властями схемы экспроприации замороженных российских активов для предоставления Киеву «репарационного кредита», сообщает Euractiv, передает ТАСС.

    По информации издания, в предложении Бельгии говорится о необходимости независимых и автономных финансовых гарантий от стран ЕС на сумму 210 млрд евро. Эти гарантии должны сохраняться даже в случае, если суд признает подобную схему юридически ничтожной.

    Кроме того, Бельгия требует полного покрытия всех возможных судебных издержек, которые может понести страна при рассмотрении исков со стороны России. Помимо прочего, власти Бельгии настаивают, чтобы европейские государства не только отказались от новых инвестиционных соглашений с Россией, но и расторгли все действующие договоры.

    Издание Politico писало, что Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов.

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву. Он назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    Комментарии (4)
    13 декабря 2025, 13:00 • Новости дня
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    @ Юлия Морозова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Странам Евросоюза следует покинуть ООН, пока там есть Россия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новости о рекомендациях ЕС избегать российских дипломатов.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на сообщение о том, что Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) порекомендовала избегать мероприятий с дипломатами из России. Она отметила, что, по ее мнению, подобные инструкции лишь полумеры. Зрелым решением был бы выход стран Евросоюза из Организации Объединенных Наций, пока там есть Россия.

    «Ну и 20-й пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета», – сыронизировала она.

    Источник ранее сообщал, что ЕСВС выпустила указания для представительств государств при ООН в Женеве, касающиеся общения с российскими дипломатами. В них содержатся рекомендации по поведению с российскими дипломатами, включая совет избегать мероприятий с их участием и не попадать вместе с ними в объективы камер.

    Комментарии (11)
    13 декабря 2025, 14:15 • Видео
    Зеленский спрячется от Трампа за народ

    Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 21:15 • Новости дня
    Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России
    Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России
    @ Marek Majewsky/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Европейского Союза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России.

    «Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России», – сказано в заявлении датского председательства в Совете ЕС, передает ТАСС.

    Согласно плану Еврокомиссии, решение о блокировке станет первым шагом к возможной экспроприации российских активов.

    Ранее ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике. Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов.

    Комментарии (11)
    13 декабря 2025, 10:34 • Новости дня
    ЕС запретил фотографироваться с российскими дипломатами

    ЕС разослал инструкции по общению с российскими дипломатами

    ЕС запретил фотографироваться с российскими дипломатами
    @ REUTERS/Yves Herman/File

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) выпустила новые указания для представительств государств при ООН в Женеве, касающиеся общения с российскими дипломатами, сообщил дипломатический источник.

    Инструкции направлены в постоянное представительство Евросоюза при ООН в Женеве и далее разосланы другим миссиям, сказал собеседник РИА «Новости». В документе содержатся рекомендации по поведению с российскими дипломатами, включая совет избегать мероприятий с их участием и не попадать вместе с ними в объективы камер.

    По словам источника, это не первая подобная инструкция – ранее аналогичный документ уже распространялся ЕСВС. Как отмечается, российские дипломаты уже ощутили изменения: им перестали подавать руки при встречах, а на одном из мероприятий их даже попросили уйти.

    Источники подчеркивают, что такие инициативы считаются попыткой изоляции и давления на представителей России в международных организациях.

    Ранее Совет Евросоюза утвердил положение, которое запрещает возврат замороженных суверенных активов России, не определяя сроки и процедуры разблокировки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого назвала власти ЕС «наперсточниками».

    Комментарии (8)
    12 декабря 2025, 20:59 • Новости дня
    Четыре страны ЕС проголосовали за долгосрочную заморозку активов России

    Reuters: Четыре страны ЕС проголосовали за долгосрочную заморозку активов России

    Четыре страны ЕС проголосовали за долгосрочную заморозку активов России
    @ IMAGO/SKATA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бельгия, Болгария, Италия и Мальта поддержали долгосрочную заморозку российских активов в ходе голосования в Совете ЕС, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, эти страны также подготовили отдельное заявление по вопросу дальнейшего использования этих активов, передает ТАСС.

    В заявлении представители стран подчеркнули, что решение об использовании российских активов для финансирования Украины должно быть принято только на уровне саммита ЕС, который запланирован на 18–19 декабря. Таким образом, обсуждение этого вопроса переносится на декабрьский саммит.

    Ранее сообщалось, что Бельгия предложила странам Евросоюза расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией. Politico писало, что Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву. Он назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    Комментарии (4)
    13 декабря 2025, 00:24 • Новости дня
    Захарова назвала власти ЕС «наперсточниками» после бессрочной заморозки активов
    Захарова назвала власти ЕС «наперсточниками» после бессрочной заморозки активов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась об инициативе Евросоюза по бессрочной блокировке российских суверенных активов.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, назвала власти Евросоюза «наперсточниками» после принятия решения о бессрочной блокировке российских активов, передает ТАСС.

    Она заявила это в ответ на просьбу прокомментировать действия Совета ЕС. По мнению Еврокомиссии, заморозка станет первым шагом к экспроприации российских активов через схему «репарационного кредита» Киеву.

    Кроме того, Захарова обратилась к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, напомнив ей, что не Россия, а Евросоюз непосредственно несет экономические издержки в условиях продолжающейся конфронтации.

    «Судя по данным статистики, неуклонно растут издержки именно стран Евросоюза. А им Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? – Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», – отметила она в своем телеграм-канале.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что подобная конфискация была бы откровенным «актом воровства».

    Глава Минюста Константин Чуйченко отмечал, что руководству страны уже представлены сценарии ответа на возможное изъятие российских активов западными странами.

    Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва обязательно ответит на подобные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что власти Европы планируют провести «грандиозное жульничество» с российскими активами.

    Евросоюз рассчитывает подтвердить через суд законность блокировки российских активов и планирует заморозить их на неопределенный срок.

    Банк России подает иск против Euroclear, объяснив это намерениями Еврокомиссии бессрочно заморозить средства и использовать их в интересах третьих лиц.

    Комментарии (3)
    12 декабря 2025, 22:10 • Новости дня
    Премьеры Британии и Бельгии обсудили изъятие российских активов

    Стармер и де Вевер обсудили планы экспроприации 210 млрд евро российских активов

    Премьеры Британии и Бельгии обсудили изъятие российских активов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о конфискации примерно 210 млрд евро российских активов, большая часть которых заморожена в Бельгии, стал предметом переговоров между премьером Великобритании Киром Стармером с бельгийским коллегой Бартом де Вевером.

    Премьеры Британии Кир Стармер и Бельгии Барт де Вевер считают нынешний этап обсуждения украинского вопроса переломным, передает ТАСС. В заявлении канцелярии главы правительства Британии после переговоров лидеров отмечается, что стороны обсудили последние мирные переговоры и пришли к выводу: сейчас для будущего Украины наступил переломный момент.

    По мнению Стармера и де Вевера, усиление давления на Россию и поддержка Киева – единственный способ добиться справедливого и долгосрочного мира. Лондон и Брюссель подтверждают намерение сохранять такую стратегию.

    Особое внимание стороны уделили теме возможной экспроприации российских активов, против чего последовательно выступает бельгийская сторона. Лидеры договаривались продолжить совместную работу с европейскими партнерами ради поиска решений для финансирования Украины, включая обсуждение вопросов использования российских суверенных активов.

    Еврокомиссия собирается вынести на саммит стран ЕС 18-19 декабря инициативу по экспроприации 210 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд евро сейчас заморожены на счетах Euroclear в Бельгии. Бельгия возражает против этого, настаивая на юридических гарантиях от других стран ЕС на случай возможных убытков из-за ответных мер России.

    Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Решение о блокировке активов принято до окончания конфликта на Украине .

    Власти Британии заняли второе место, а власти Бельгии – девятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (2)
    12 декабря 2025, 23:17 • Новости дня
    RMF FM: Встреча по Украине в Париже отменена

    RMF FM: Встреча в Париже чиновников ЕС и США по Украине отменена

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированная на субботу встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Британии в Париже по вопросам урегулирования ситуации на Украине отменена, сообщил источник в Елисейском дворце польской радиостанции RMF FM.

    Согласно данным RMF FM, субботняя встреча по вопросу Украины, которая должна была пройти в Париже, не состоится, передает РИА «Новости».

    Радиостанция отмечает, что эта информация неофициальная и поступила от источника в Елисейском дворце.

    Ранее предполагалось, что в субботу в Париже пройдет встреча с участием высокопоставленных представителей США, Украины, Франции, Германии и Британии, где будет обсуждаться план американского лидера Дональда Трампа по регулированию украинского кризиса.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США примут участие во встрече по Украине в Париже, если сочтут это целесообразным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не знает, о чем пойдет речь на встрече по украинскому вопросу в субботу.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 23:55 • Новости дня
    В Общественной палате спрогнозировали девальвацию евро и отток инвестиций из ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бессрочная блокировка активов России в Европе может привести к снижению доверия инвесторов и негативно повлиять на финансовую устойчивость Евросоюза, заявили в Общественной палате.

    Член комиссии ОП РФ Евгений Машаров заявил, что бессрочная блокировка российских активов в Евросоюзе приведет к девальвации евро, банкротству финансовых организаций и оттоку инвестиций, передает ТАСС.

    По его словам, лидерские позиции евро могут быть подорваны из-за потери доверия инвесторов, особенно из стран с развивающейся экономикой.

    Машаров также отметил, что действия Банка России по юридической защите интересов страны являются полностью законными и соответствуют логике защиты национальных интересов.

    Он напомнил, что российская сторона неоднократно предупреждала руководство Евросоюза об опасности подобных решений и возможных катастрофических последствиях для мировой финансовой системы.

    Еврокомиссия рассчитывает согласовать на саммите 18–19 декабря экспроприацию 210 млрд евро российских активов, при этом Бельгия требует юридически обязывающих гарантий компенсации ее потерь.

    Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что подобная конфискация будет актом воровства.

    Министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил, что у российских властей есть готовые сценарии ответных шагов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не оставит такие действия Евросоюза без ответа.

    Кроме того, Банк России уже подал в Арбитражный суд Москвы иск против Euroclear о взыскании нанесенного ущерба из-за блокировки активов. В ЦБ уточнили, что ущерб был нанесен невозможностью распоряжаться средствами и ценными бумагами на заблокированных счетах, сумма требований при этом не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Европейского Союза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России.

    Банк России подал иск против бельгийского депозитария Euroclear в связи с заморозкой активов.

    Владимир Путин и Тайип Эрдоган затронули тему блокировки российских активов на переговорах в Ашхабаде.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 21:38 • Новости дня
    В ЕС назвали сроки блокировки активов России

    Глава Евросовета Кошта: ЕС заблокировал активы России до прекращения конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза утвердил решение о блокировке российских активов «до окончания конфликта на Украине и выплаты компенсации Киеву», заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

    По его словам, на октябрьском саммите 2023 года лидеры стран ЕС договорились сохранять ограничения до прекращения конфликта и возмещения всего ущерба, передает ТАСС.

    «Сегодня мы выполнили это обещание», – написал Кошта в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России.

    Комментарии (2)
    12 декабря 2025, 22:18 • Новости дня
    Премьер Чехии сообщил о передаче Украине 1,8 млн снарядов

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешское правительство завершило ранее анонсированную поставку одного миллиона восьмисот тысяч артиллерийских снарядов для Украины по западной инициативе.

    Украина в рамках чешской инициативы получила 1,8 млн артиллерийских снарядов, передает ТАСС.

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала уточнил, что цель по отправке обещанных боеприпасов была достигнута в 2025 году.

    В январе 2024 года Чехия предложила странам Запада профинансировать закупку снарядов для Киева у третьих стран. Как сообщили чешские СМИ, идею поддержало около двадцати государств, которые приняли участие в этой инициативе.

    Российский президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные поставки вооружений способствуют продолжению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чешское правительство рассматривает возможность сокращения военной помощи Украине.

    В Праге со здания палаты депутатов парламента сняли флаг Украины по распоряжению нового спикера.

    Первый заместитель председателя движения ANO Карел Гавличек не исключил, что Чехия может завершить свою инициативу по поставке артиллерийских снарядов для Украины.

    Комментарии (3)
    12 декабря 2025, 22:52 • Новости дня
    Дмитриев сравнил Орбана с главным героем из «Игры престолов»

    Дмитриев сравнил борющегося с ЕС Орбана с Джоном Сноу из «Игры престолов»

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Виктор Орбан в образе Джона Сноу из «Игры престолов» защищает правовую и финансовую систему ЕС от безумных бюрократов Евросоюза, заявил специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Орбан в образе Джона Сноу «защищает правовую и финансовую систему ЕС от безумных бюрократических милитаристов Евросоюза» и борется за сокращение миграции, конкурентоспособность и восстановление здравого смысла, передает ТАСС.

    В публикации Дмитриева содержалась видеоцитата из сериала, где персонаж борется с превосходящими силами противников. Он отметил, что помощь в этом уже идет, ссылаясь на иск Банка России к депозитарию Euroclear о взыскании убытков.

    Дмитриев ранее подчеркивал серьезные последствия для Евросоюза в случае решения о бессрочной заморозке российских активов, а также отмечал, что Орбан выделяет незаконность действий ЕС и их разрушительное влияние на западные системы. По оценке Дмитриева, такие шаги будут иметь еще более тяжелые последствия, чем цензура, массовая миграция и бюрократическая неэффективность.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о непоправимом ущербе для Евросоюза из-за возможного решения Совета ЕС по бессрочной заморозке российских активов.

    Совет Европейского Союза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России.

    Россия запустила процесс возвращения замороженных в Евросоюзе активов.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 04:42 • Новости дня
    WSJ: Уиткофф проведет переговоры с Макроном, Стармером и Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Стивен Уиткофф на этих выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    Как передает The Wall Street Journal, спецпосланник США Стивен Уиткофф прибудет в Берлин для переговоров с представителями Великобритании, Франции, Германии и президентом Владимиром Зеленским.

    Переговоры запланированы на воскресенье и понедельник, участие в них подтвердили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и их советники.

    По информации WSJ, миссия Уиткоффа направлена на преодоление разногласий между Киевом и Вашингтоном по возможным условиям мирной сделки по Украине, эта инициатива стала ответом на рассогласованность позиций сторон.

    Ранее европейские лидеры рассматривали возможность встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом для обсуждения предложения по американо-европейскому мирному плану, однако в итоге к переговорам был приглашен спецпредставитель администрации Джо Байдена.

    Трамп ранее подчеркивал, что представители США будут участвовать в подобных встречах только при гарантии высокой результативности диалога.

    Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус ранее сообщил, что канцлер Германии проведет 15 декабря в Берлине отдельную встречу с Владимиром Зеленским, после которой к ним присоединятся советники и лидеры ряда стран ЕС и НАТО. Кроме того, по данным газеты Bild, в повестке дня обозначены переговоры в составе «евротройки»: Германия, Великобритания, Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэн Дрисколл был исключен из переговорного процесса по Украине по решению главы Пентагона Пита Хегсета.

    Владимир Зеленский планирует отправиться на переговоры в Берлин с лидерами Британии, Германии и Франции 15 декабря.

    Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    Финский политик Мема назвал ЕС врагом Запада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским странам не следует начинать войну с Россией, и настоящим врагом Запада является не Россия, а Евросоюз, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    План по перевооружению Евросоюза опасен, нужно от него отказаться и избежать войны с Россией, а также восстановить диалог с Москвой, указал Мема в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия не является врагом Запада, и президент США Дональд Трамп дал это понять. По мнению политика, врагом Запада является Евросоюз.

    Ранее Мема заявлял, что перевооружение стран Европы происходит не из-за опасений перед Россией, а из-за неудачи Евросоюза на Украине.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 16:34 • Новости дня
    Фицо призвал восстановить отношения с Россией

    Премьер Словакии Фицо призвал к восстановлению отношений с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении ускорить восстановление заседаний совместных комиссий с Россией для развития экономического сотрудничества между странами.

    Фицо заявил, что всегда выступал за возобновление отношений с Россией и продолжает придерживаться этой позиции, передает РИА «Новости».

    Глава словацкого правительства подчеркнул, что попросит министра иностранных дел как можно быстрее восстановить заседания совместных комиссий, которые есть у Словакии и России по экономическому сотрудничеству.

    По словам Фицо, важным шагом к восстановлению диалога является возвращение к совместной работе экономических комиссий между Братиславой и Москвой. Премьер выразил уверенность в том, что сотрудничество принесет обеим странам ощутимую пользу.

    Еще в сентябре 2023 года Роберт Фицо отмечал, что Словакия занимает конструктивную позицию в отношениях с Россией. Он подчеркивал, что Братислава заинтересована в полном перезапуске связей после завершения конфликта на Украине.

    Ранее Роберт Фицо заявил, что не хочет быть частью Европы, поддерживающей убийства русских и украинцев.

    Фицо отмечал, что Крым и Донбасс останутся под контролем России, а Москва завершит конфликт на Украине как победитель.

    Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, Орбана и Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

    Комментарии (0)
    Главное
    США решили снять санкции с белорусского калия
    Чешский премьер Бабиш: Прага не будет финансировать Киев
    ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных
    Захарова: Зеленский шантажирует коррумпированных западных политиков
    Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы
    Умер петербургский художник Геннадий Устюгов
    Юрист: За гирлянду на фасаде дома предусотрен штраф до 15 тыс. рублей

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Перейти в раздел

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации