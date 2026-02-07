Китай создал микроволновую угрозу против «Старлинка»

Tекст: Борис Джерелиевский

Китай продвинулся в создании оружия на новых физических принципах. Так, ученые из Северо-Западного института ядерных технологий в Сиане (КНР) продемонстрировали первое в мире компактное микроволновое оружие TPG1000Cs мощностью 20 ГВт. Утверждается, что установка TPG1000Cs способна генерировать высокоэнергетические импульсы в течение целой минуты, что позволяет ей выводить из строя спутники на низкой околоземной орбите.

При этом габариты устройства весьма компактны: четыре метра в длину при весе в пять тонн. Благодаря этому его можно размещать на грузовиках, военных кораблях, самолетах или даже спутниках.

Принципы работы СВЧ-оружия в известной степени аналогичны тем, на которых работают привычные бытовые микроволновые печи, используемые для разогрева продуктов. С той лишь разницей, что вместо пиццы или супа с их помощью разогревают неприятельские объекты, а мощность самого устройства несравненно больше, как и дальность воздействия.

Сверхвысокие частоты или ультракороткие волны давно используются для связи, радиолокации, в медицине и в научных исследованиях. Но с помощью микроволн можно не только обнаружить объект, но и оказать на него тепловое воздействие, вплоть до его разрушения.

Если, например, воздействовать на живой организм, то, увеличивая мощность, можно вызвать его поражение и уничтожение. При воздействии на электронное устройство можно вызвать плавление и разрушение его элементов и выход из строя. Это и легло в основу микроволнового оружия, в котором используются сверхвысокие частоты от 300 МГц до 300 ГГц, или от 1 метра до 1 миллиметра.

Программы по созданию СВЧ-оружия есть у ведущих военных держав, прежде всего у России, КНР и США. Есть уже и реальное вооружение, использующее этот принцип, применяемое в боевых действиях.

Например, в России создан комплекс разминирования «Листва». В радиусе 100 метров он способен выводить из строя управляемые мины и минные заграждения, а также инженерные боеприпасы с электронными и электромагнитными взрывателями. Но против устройств с архаичными механическими взрывателями он бессилен.

Американцами создан и принят на вооружение комплекс ADS – Active Denial System (система активного отбрасывания), оказывающий нелетальное воздействие на живую силу противника. Данное устройство нагревает жировые ткани и влагу в теле человека до 45 градусов Цельсия, делая невозможным его нахождение в зоне облучения на дистанции до 500 метров. ADS применялся в Афганистане.

Не так давно американская компания Epirus представила перспективную разработку – мобильное устройство для борьбы с дронами Leonidas, внешне напоминающее РЛС ЗРК «Патриот».

Но у СВЧ-оружия имеются серьезные ограничения. Самое главное – высокие энергозатраты, которые ограничивают возможности установок по мощности и дальности. В частности, разработчики Leonidas определили его дальность в 2 км. Ограниченная мощность позволяла легко защитить цели от СВЧ-оружия, просто создав специальное экранирование электроники. Чтобы увеличить мощность и дальность установки, нужно подключать ее к таким источникам энергии, что ни о какой мобильности и компактности не может быть и речи.

Но китайцы, похоже, решили эту проблему. Еще в 2023 году китайские источники сообщали о подготовке к испытаниям новой системы ПВО-СВЧ, а два года назад, в феврале 2024-го, представители министерства обороны Китая заявили об успехе новой установки. Сообщалось, что аппарат мощностью в 10 ГВт (!) способен выводить из строя электронику дронов, ракет, самолетов и даже спутников.

Силовая установка, способная выдавать такую невероятную энергию, представляет собой четыре компактных двигателя Стирлинга. Работая по принципу обратного теплового насоса, они преобразуют тепловую энергию в механическую, питающую сверхпроводящую катушку, создающую магнитное поле более чем в 60 тыс. раз превосходящее естественное магнитное поле Земли. Оно, в свою очередь, создает импульс с частотой 10 волн в секунду.

А на параде 3 сентября 2025 года

в Пекине было продемонстрировано три мобильных СВЧ-установки разных типов для борьбы с БПЛА.

Позже государственная корпорация Norinco раскрыла характеристики одной из них – системы Hurricane 3000, предназначенной для задач площадного подавления БПЛА для защиты объектов, городов, границ, побережья. После обнаружения целей РЛС их сопровождение осуществляют оптико-электронные сенсоры, а после захвата цели ее выводит из строя высокомощный микроволновый импульс. Дистанция применения Hurricane 3000 – 3 км. При всей инновационности системы ничего фантастического в ее характеристиках не было, что позволило западным экспертам усомниться в существовании противоспутниковой СВЧ-установки.

Ранее, в августе 2025 года, Associated Press опубликовало материал, в котором утверждалось, что анализ китайской научной периодики говорит о том, что КНР разрабатывает меры по борьбе с низкоорбитальными спутниками Starlink. В качестве инструментов для этого указывались подводные лодки и спутники-истребители с ионными двигателями. Этот анализ наводил на мысль, что китайские разработчики признали невозможность в современных условиях использовать СВЧ-оружие для борьбы со спутниками и сконцентрировали усилия на других направлениях.

И вот, как гром среди ясного неба, – сообщение об успешных испытаниях TPG1000Cs, чья мощность превосходит в два раза характеристики установки, испытанной в феврале 2024 года, и составляет 20 ГВт. И это при том, что система мощностью даже в 1 ГВт может бороться с низкоорбитальными спутниками.

В том, что главной целью TPG1000Cs будут именно спутники Starlink, сомневаться не приходится.

Об этом свидетельствует выступление в конце прошлого года в Совбезе ООН китайского представителя, заявившего, что Пекин видит в Starlink угрозу национальной безопасности, в подтверждение чего привел опасные сближения американских спутников с китайской орбитальной станцией в 2021 году и распад другого аппарата в декабре 2025 года.

Также было указано, что Starlink используют для военной разведки, его терминалы применяют террористы и сепаратисты. С этим не поспоришь – во время недавней попытки путча в Иране мятежники использовали для координации действий терминалы спутниковой связи, которые им передавали в большом количестве.

Скорее всего, данное заявление было сделано, когда уже были проведены успешные испытания, и в Пекине знали, что располагают эффективным «убийцей спутников». Причем таким, которое способно уничтожать их не менее эффективно, чем специальные ракеты, но гораздо более дешево. И, например, в случае конфликта за Тайвань, КНР сможет без труда нейтрализовать одно из главных преимуществ американцев. Кстати, в той же публикации South China Morning Post упомянута российская СВЧ-система Sinus7, которая, хоть и уступает TPG1000Cs, но также способна уничтожать низкоорбитальные спутники.