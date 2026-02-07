  • Новость часаГлава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    Лукашенко отказался пробовать снюс, принесенный премьером Турчиным
    Экс-посол оценил вероятность возобновления диалога с Японией по Курилам
    Депутат Попов: Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует сам
    Уничтоженная ДРГ наемников ВСУ оказалась вооружена автоматами Калашникова
    На Украине заявили об ударе по электроподстанции на 750кВ во Львовской области
    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров
    МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для познания Азии одного евразийства недостаточно

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    6 комментариев
    7 февраля 2026, 14:20 • В мире

    Китай создал микроволновую угрозу против «Старлинка»

    Китай создал микроволновую угрозу против «Старлинка»
    @ nasa.gov

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Система американских низкоорбитальных спутников Starlink («Старлинк»), которую США и ВСУ используют в военных целях, больше не является неуязвимой. По крайней мере, это прямо следует из утечек о новом китайском оружии на новых физических принципах. О чем идет речь и есть что-либо подобное в распоряжении России?

    Китай продвинулся в создании оружия на новых физических принципах. Так, ученые из Северо-Западного института ядерных технологий в Сиане (КНР) продемонстрировали первое в мире компактное микроволновое оружие TPG1000Cs мощностью 20 ГВт. Утверждается, что установка TPG1000Cs способна генерировать высокоэнергетические импульсы в течение целой минуты, что позволяет ей выводить из строя спутники на низкой околоземной орбите.

    При этом габариты устройства весьма компактны: четыре метра в длину при весе в пять тонн. Благодаря этому его можно размещать на грузовиках, военных кораблях, самолетах или даже спутниках.

    Принципы работы СВЧ-оружия в известной степени аналогичны тем, на которых работают привычные бытовые микроволновые печи, используемые для разогрева продуктов. С той лишь разницей, что вместо пиццы или супа с их помощью разогревают неприятельские объекты, а мощность самого устройства несравненно больше, как и дальность воздействия.

    Сверхвысокие частоты или ультракороткие волны давно используются для связи, радиолокации, в медицине и в научных исследованиях. Но с помощью микроволн можно не только обнаружить объект, но и оказать на него тепловое воздействие, вплоть до его разрушения.

    Если, например, воздействовать на живой организм, то, увеличивая мощность, можно вызвать его поражение и уничтожение. При воздействии на электронное устройство можно вызвать плавление и разрушение его элементов и выход из строя. Это и легло в основу микроволнового оружия, в котором используются сверхвысокие частоты от 300 МГц до 300 ГГц, или от 1 метра до 1 миллиметра.

    Программы по созданию СВЧ-оружия есть у ведущих военных держав, прежде всего у России, КНР и США. Есть уже и реальное вооружение, использующее этот принцип, применяемое в боевых действиях.

    Например, в России создан комплекс разминирования «Листва». В радиусе 100 метров он способен выводить из строя управляемые мины и минные заграждения, а также инженерные боеприпасы с электронными и электромагнитными взрывателями. Но против устройств с архаичными механическими взрывателями он бессилен.

    Американцами создан и принят на вооружение комплекс ADS – Active Denial System (система активного отбрасывания), оказывающий нелетальное воздействие на живую силу противника. Данное устройство нагревает жировые ткани и влагу в теле человека до 45 градусов Цельсия, делая невозможным его нахождение в зоне облучения на дистанции до 500 метров. ADS применялся в Афганистане.

    Не так давно американская компания Epirus представила перспективную разработку – мобильное устройство для борьбы с дронами Leonidas, внешне напоминающее РЛС ЗРК «Патриот».

    Но у СВЧ-оружия имеются серьезные ограничения. Самое главное – высокие энергозатраты, которые ограничивают возможности установок по мощности и дальности. В частности, разработчики Leonidas определили его дальность в 2 км. Ограниченная мощность позволяла легко защитить цели от СВЧ-оружия, просто создав специальное экранирование электроники. Чтобы увеличить мощность и дальность установки, нужно подключать ее к таким источникам энергии, что ни о какой мобильности и компактности не может быть и речи.

    Но китайцы, похоже, решили эту проблему. Еще в 2023 году китайские источники сообщали о подготовке к испытаниям новой системы ПВО-СВЧ, а два года назад, в феврале 2024-го, представители министерства обороны Китая заявили об успехе новой установки. Сообщалось, что аппарат мощностью в 10 ГВт (!) способен выводить из строя электронику дронов, ракет, самолетов и даже спутников.

    Силовая установка, способная выдавать такую невероятную энергию, представляет собой четыре компактных двигателя Стирлинга. Работая по принципу обратного теплового насоса, они преобразуют тепловую энергию в механическую, питающую сверхпроводящую катушку, создающую магнитное поле более чем в 60 тыс. раз превосходящее естественное магнитное поле Земли. Оно, в свою очередь, создает импульс с частотой 10 волн в секунду.

    А на параде 3 сентября 2025 года

    в Пекине было продемонстрировано три мобильных СВЧ-установки разных типов для борьбы с БПЛА.

    Позже государственная корпорация Norinco раскрыла характеристики одной из них – системы Hurricane 3000, предназначенной для задач площадного подавления БПЛА для защиты объектов, городов, границ, побережья. После обнаружения целей РЛС их сопровождение осуществляют оптико-электронные сенсоры, а после захвата цели ее выводит из строя высокомощный микроволновый импульс. Дистанция применения Hurricane 3000 – 3 км. При всей инновационности системы ничего фантастического в ее характеристиках не было, что позволило западным экспертам усомниться в существовании противоспутниковой СВЧ-установки.

    Ранее, в августе 2025 года, Associated Press опубликовало материал, в котором утверждалось, что анализ китайской научной периодики говорит о том, что КНР разрабатывает меры по борьбе с низкоорбитальными спутниками Starlink. В качестве инструментов для этого указывались подводные лодки и спутники-истребители с ионными двигателями. Этот анализ наводил на мысль, что китайские разработчики признали невозможность в современных условиях использовать СВЧ-оружие для борьбы со спутниками и сконцентрировали усилия на других направлениях.

    И вот, как гром среди ясного неба, – сообщение об успешных испытаниях TPG1000Cs, чья мощность превосходит в два раза характеристики установки, испытанной в феврале 2024 года, и составляет 20 ГВт. И это при том, что система мощностью даже в 1 ГВт может бороться с низкоорбитальными спутниками.

    В том, что главной целью TPG1000Cs будут именно спутники Starlink, сомневаться не приходится.

    Об этом свидетельствует выступление в конце прошлого года в Совбезе ООН китайского представителя, заявившего, что Пекин видит в Starlink угрозу национальной безопасности, в подтверждение чего привел опасные сближения американских спутников с китайской орбитальной станцией в 2021 году и распад другого аппарата в декабре 2025 года.

    Также было указано, что Starlink используют для военной разведки, его терминалы применяют террористы и сепаратисты. С этим не поспоришь – во время недавней попытки путча в Иране мятежники использовали для координации действий терминалы спутниковой связи, которые им передавали в большом количестве.

    Скорее всего, данное заявление было сделано, когда уже были проведены успешные испытания, и в Пекине знали, что располагают эффективным «убийцей спутников». Причем таким, которое способно уничтожать их не менее эффективно, чем специальные ракеты, но гораздо более дешево. И, например, в случае конфликта за Тайвань, КНР сможет без труда нейтрализовать одно из главных преимуществ американцев. Кстати, в той же публикации South China Morning Post упомянута российская СВЧ-система Sinus7, которая, хоть и уступает TPG1000Cs, но также способна уничтожать низкоорбитальные спутники.

    Главное
    Генерал Алексеев пришел в себя после покушения
    Кадры со «спящей» Мелони показали на открытии Олимпиады
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России
    Под Киевом двое суток не могут потушить склады Порошенко
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц
    Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай создал микроволновую угрозу против «Старлинка»

    Система американских низкоорбитальных спутников Starlink («Старлинк»), которую США и ВСУ используют в военных целях, больше не является неуязвимой. По крайней мере, это прямо следует из утечек о новом китайском оружии на новых физических принципах. О чем идет речь и есть что-либо подобное в распоряжении России? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации