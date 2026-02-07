Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.0 комментариев
Кадры со «спящей» Мелони показали на открытии Олимпиады
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попала в объективы камер с закрытыми глазами во время церемонии открытия зимней Олимпиады на миланском стадионе «Сан-Сиро».
Кадры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая выглядела дремлющей во время церемонии открытия зимней Олимпиады на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, попали в прямую трансляцию, передает РИА «Новости».
На записи видно, как Мелони наблюдает за происходящим с усталым видом, а затем на несколько секунд закрывает глаза, слегка склонив голову.
В социальных сетях быстро распространились скриншоты этой трансляции. Пользователи критически отреагировали на поведение премьера, указывая, что на таком важном событии подобная невнимательность выглядит неуместно. Один из комментаторов написал: «Ей было очень весело», другой иронично добавил: «Спит, как ангелок».
Третий пользователь отметил, что этот кадр стал одним из самых неприятных моментов вечера, наряду с комментариями ведущих Rai1 и исполнением гимна Италии певицей Лаурой Паузини, которые также были подвергнуты критике за несоответствие высоким ожиданиям от открытия Олимпиады.
Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.
Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.