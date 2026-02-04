Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
Организаторы устроили распродажу билетов на открытие Олимпиады из-за низкого спроса
Организаторы начали продавать два билета по цене одного на открытие Олимпиады
Организаторы Олимпиады в Италии предложили акцию два билета по цене одного на церемонию открытия из-за низкого спроса, сообщает La Repubblica.
Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии начал распродажу билетов на церемонию открытия по акции «два по цене одного» из-за отсутствия ажиотажа, передает РИА «Новости».
Мероприятие пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане 6 февраля, однако за два дня до церемонии почти 10 тыс. мест оставались свободными. Организаторы разослали промокод на скидку различным пользователям и включили предложение в клубную рассылку для болельщиков футбольного клуба «Милан».
Ранее аналогичная акция действовала только для зрителей моложе 26 лет, однако теперь распространяется и на другие категории. Для волонтеров действовало отдельное предложение: четыре билета по 26 евро каждый. В оргкомитете рассчитывают на всплеск интереса к церемонии в последние дни перед стартом.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На участие в соревнованиях в нейтральном статусе согласились 13 российских спортсменов, однако нейтральные атлеты не будут участвовать в церемонии открытия, как ранее сообщил Международный олимпийский комитет.
Все российские участники с нейтральным статусом успешно прошли допинг-контроль перед началом Олимпийских игр в Италии.
Ранее МОК разрешил российским спортсменам присутствовать только на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде.