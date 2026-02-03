Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.2 комментария
Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.
Что такое лунный посевной календарь и зачем он нужен
Лунный посевной календарь – это система рекомендаций, основанная на наблюдениях за влиянием лунных циклов на все живое, в том числе на растения. Его принцип строится на двух ключевых аспектах:
- Фазы Луны. На растущую Луну соки растений движутся вверх, что благоприятно для развития надземной части (посев на зелень, высадка рассады плодовых культур). На убывающую Луну энергия направлена к корням, что идеально для посадки корнеплодов, пикировки и обрезки.
- Знаки Зодиака. Каждый знак по-разному влияет на растения. Например, знаки Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) считаются «плодородными» и отлично подходят для посева, а знаки Огня (Овен, Лев, Стрелец) – «бесплодными», лучше подходящими для прополки или сбора урожая.
Использование календаря помогает не просто выбрать день для посева, но и грамотно распределить все работы в саду и огороде в течение месяца, усиливая естественный потенциал растений.
Лунные фазы и ключевые астрономические даты в феврале 2026
Для корректного использования календаря важно знать ключевые точки лунного цикла в феврале 2026 года. Эти даты служат ориентирами, разделяющими месяц на периоды для разных видов работ.
- 1 февраля – полнолуние.
- 9 февраля – последняя четверть (начало фазы убывающей Луны).
- 17 февраля – новолуние.
- 24 февраля – первая четверть (начало фазы растущей Луны).
Посев, посадку и пересадку растений традиционно планируют, избегая самих дней новолуния и полнолуния, а также суток до и после них, так как в эти периоды растения наиболее уязвимы. Основные посевные работы приходятся на растущую или убывающую Луну в зависимости от типа культуры.
Общий календарь благоприятных и неблагоприятных дней
Исходя из фаз Луны и ее положения в знаках Зодиака, можно выделить общие благоприятные и неблагоприятные периоды для работы с растениями в феврале 2026 года.
Благоприятные дни для посадки в феврале 2026
- 5–10 февраля (убывающая Луна): отличное время для посева корнеплодов, пикировки рассады, посадки лука и чеснока на зелень.
- 13–14 февраля (убывающая Луна): короткий, но удачный период для посевных работ, особенно под плодородными знаками.
- 22–28 февраля (растущая Луна): самый продуктивный и длинный период месяца. Идеально для посева на рассаду большинства овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур, требующих развития надземной части.
Неблагоприятные дни
- 1–4 февраля: период полнолуния и его влияние. Высокая энергетическая активность не способствует укоренению и росту.
- 15–21 февраля: время новолуния (17 февраля) и дни вокруг него. Это период покоя для растений, когда не стоит проводить посев, посадку или пересадку.
Когда и что сажать в феврале 2026 года (по культурам)
Для получения наилучшего результата стоит планировать посев конкретных культур в наиболее подходящие для них дни.
Овощная рассада
- Перец (сладкий и острый): 8–10, 22–28 февраля.
- Томаты для теплицы: 8–10, 22–25 февраля.
- Баклажаны: 5–9, 13–14, 22–27 февраля.
Корнеплоды и зелень
- Сельдерей корневой: 1–5 февраля.
- Редис, редька, дайкон (для выращивания на подоконнике или в отапливаемой теплице): 8–10, 14, 22, 26–28 февраля.
- Лук, чеснок, хрен (на зелень): 13–15, 18–20 февраля.
Цветы и декоративные растения
- Однолетние цветы (петуния, лобелия, бегония): 8–10, 15–20 февраля.
- Многолетники (посев на рассаду): 1–5, 22–25 февраля.
- Кабачки, тыква и патиссоны (на раннюю рассаду): 5–9, 13–14, 22–23, 26–27 февраля.
Прочие растения
- Горох, бобы, фасоль (на рассаду): 18–19, 22–23, 26–27 февраля.
- Капуста, спаржа: 6–10, 14, 19, 22–28 февраля.
- Картофель, топинамбур (для проращивания или ранней выгонки): 8–10, 14, 22–28 февраля.
Что делать в неблагоприятные дни
В дни, не подходящие для посева и посадки, тоже можно с пользой провести время, занимаясь вспомогательными работами:
- Не рекомендуются. Посев семян, пересадка рассады, пикировка, черенкование (особенно 2, 8–10, 15–17, 25 февраля).
- Можно и нужно. Подготавливать грунт и тару для будущих посевов, проверять и сортировать семена, проводить ревизию садового инвентаря, рыхлить почву в горшках с комнатными растениями, планировать будущие грядки.
- С осторожностью. В дни, отмеченные как неблагоприятные для полива (например, 5–7, 24–25 февраля), стоит ограничиться умеренным увлажнением почвы, избегая переливов.
Как использовать календарь на практике
Чтобы лунный календарь стал эффективным инструментом, следуйте простым советам:
- Составьте план. Отметьте в обычном календаре благоприятные дни для культур, которые вы планируете сеять в феврале.
- Используйте «неудачные» дни с умом. Займитесь в эти периоды подготовительными и организационными работами, чтобы в благоприятное время сразу приступить к посеву.
- Учитывайте свои условия. Календарь дает общие рекомендации. Всегда корректируйте сроки с учетом вашего региона, наличия досветки для рассады и условий в теплице.
- Наблюдайте. Сравнивайте результаты посевов, сделанных в благоприятные и обычные дни. Это поможет вам выработать собственный, наиболее эффективный график работ.
Заключение: оптимальный график работ в феврале 2026
Таким образом, самый напряженный и продуктивный посевной период в феврале 2026 года начнется после новолуния – с 22 по 28 февраля. Это лучшее время для посева на рассаду томатов, перцев, баклажанов, капусты и большинства цветов. Для корнеплодов и зелени оптимальна первая декада месяца – 5–10 февраля. Помните, что лунный календарь – это надежный помощник и ориентир, а не догма. Успех урожая всегда складывается из трех составляющих: благоприятного времени, качественного ухода и вашего внимания к растениям.