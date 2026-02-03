Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

Tекст: Ольга Никитина

Что такое лунный посевной календарь и зачем он нужен

Лунный посевной календарь – это система рекомендаций, основанная на наблюдениях за влиянием лунных циклов на все живое, в том числе на растения. Его принцип строится на двух ключевых аспектах:

Фазы Луны. На растущую Луну соки растений движутся вверх, что благоприятно для развития надземной части (посев на зелень, высадка рассады плодовых культур). На убывающую Луну энергия направлена к корням, что идеально для посадки корнеплодов, пикировки и обрезки. Знаки Зодиака. Каждый знак по-разному влияет на растения. Например, знаки Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) считаются «плодородными» и отлично подходят для посева, а знаки Огня (Овен, Лев, Стрелец) – «бесплодными», лучше подходящими для прополки или сбора урожая.

Использование календаря помогает не просто выбрать день для посева, но и грамотно распределить все работы в саду и огороде в течение месяца, усиливая естественный потенциал растений.

Лунные фазы и ключевые астрономические даты в феврале 2026

Для корректного использования календаря важно знать ключевые точки лунного цикла в феврале 2026 года. Эти даты служат ориентирами, разделяющими месяц на периоды для разных видов работ.

1 февраля – полнолуние.

9 февраля – последняя четверть (начало фазы убывающей Луны).

17 февраля – новолуние.

24 февраля – первая четверть (начало фазы растущей Луны).

Посев, посадку и пересадку растений традиционно планируют, избегая самих дней новолуния и полнолуния, а также суток до и после них, так как в эти периоды растения наиболее уязвимы. Основные посевные работы приходятся на растущую или убывающую Луну в зависимости от типа культуры.

Общий календарь благоприятных и неблагоприятных дней

Исходя из фаз Луны и ее положения в знаках Зодиака, можно выделить общие благоприятные и неблагоприятные периоды для работы с растениями в феврале 2026 года.

Благоприятные дни для посадки в феврале 2026

5–10 февраля (убывающая Луна): отличное время для посева корнеплодов, пикировки рассады, посадки лука и чеснока на зелень.

13–14 февраля (убывающая Луна): короткий, но удачный период для посевных работ, особенно под плодородными знаками.

22–28 февраля (растущая Луна): самый продуктивный и длинный период месяца. Идеально для посева на рассаду большинства овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур, требующих развития надземной части.

Неблагоприятные дни

1–4 февраля: период полнолуния и его влияние. Высокая энергетическая активность не способствует укоренению и росту.

15–21 февраля: время новолуния (17 февраля) и дни вокруг него. Это период покоя для растений, когда не стоит проводить посев, посадку или пересадку.

Когда и что сажать в феврале 2026 года (по культурам)

Для получения наилучшего результата стоит планировать посев конкретных культур в наиболее подходящие для них дни.

Овощная рассада

Перец (сладкий и острый): 8–10, 22–28 февраля.

Томаты для теплицы: 8–10, 22–25 февраля.

Баклажаны: 5–9, 13–14, 22–27 февраля.

Корнеплоды и зелень

Сельдерей корневой: 1–5 февраля.

Редис, редька, дайкон (для выращивания на подоконнике или в отапливаемой теплице): 8–10, 14, 22, 26–28 февраля.

Лук, чеснок, хрен (на зелень): 13–15, 18–20 февраля.

Цветы и декоративные растения

Однолетние цветы (петуния, лобелия, бегония): 8–10, 15–20 февраля.

Многолетники (посев на рассаду): 1–5, 22–25 февраля.

Кабачки, тыква и патиссоны (на раннюю рассаду): 5–9, 13–14, 22–23, 26–27 февраля.

Прочие растения

Горох, бобы, фасоль (на рассаду): 18–19, 22–23, 26–27 февраля.

Капуста, спаржа: 6–10, 14, 19, 22–28 февраля.

Картофель, топинамбур (для проращивания или ранней выгонки): 8–10, 14, 22–28 февраля.

Что делать в неблагоприятные дни

В дни, не подходящие для посева и посадки, тоже можно с пользой провести время, занимаясь вспомогательными работами:

Не рекомендуются. Посев семян, пересадка рассады, пикировка, черенкование (особенно 2, 8–10, 15–17, 25 февраля).

Посев семян, пересадка рассады, пикировка, черенкование (особенно 2, 8–10, 15–17, 25 февраля). Можно и нужно. Подготавливать грунт и тару для будущих посевов, проверять и сортировать семена, проводить ревизию садового инвентаря, рыхлить почву в горшках с комнатными растениями, планировать будущие грядки.

Подготавливать грунт и тару для будущих посевов, проверять и сортировать семена, проводить ревизию садового инвентаря, рыхлить почву в горшках с комнатными растениями, планировать будущие грядки. С осторожностью. В дни, отмеченные как неблагоприятные для полива (например, 5–7, 24–25 февраля), стоит ограничиться умеренным увлажнением почвы, избегая переливов.

Как использовать календарь на практике

Чтобы лунный календарь стал эффективным инструментом, следуйте простым советам:

Составьте план. Отметьте в обычном календаре благоприятные дни для культур, которые вы планируете сеять в феврале. Используйте «неудачные» дни с умом. Займитесь в эти периоды подготовительными и организационными работами, чтобы в благоприятное время сразу приступить к посеву. Учитывайте свои условия. Календарь дает общие рекомендации. Всегда корректируйте сроки с учетом вашего региона, наличия досветки для рассады и условий в теплице. Наблюдайте. Сравнивайте результаты посевов, сделанных в благоприятные и обычные дни. Это поможет вам выработать собственный, наиболее эффективный график работ.

Заключение: оптимальный график работ в феврале 2026

Таким образом, самый напряженный и продуктивный посевной период в феврале 2026 года начнется после новолуния – с 22 по 28 февраля. Это лучшее время для посева на рассаду томатов, перцев, баклажанов, капусты и большинства цветов. Для корнеплодов и зелени оптимальна первая декада месяца – 5–10 февраля. Помните, что лунный календарь – это надежный помощник и ориентир, а не догма. Успех урожая всегда складывается из трех составляющих: благоприятного времени, качественного ухода и вашего внимания к растениям.