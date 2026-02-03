  • Новость часаПутин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии работу в рамках ОПЕК+
    Россия срывает попытки Франции взять колониальный реванш в Африке
    Призывавший убивать российских военных депутат стал спикером финского парламента
    КС России разрешил регистрацию по месту пребывания в апартаментах
    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»
    США провели учения в 60 км от Калининградской области
    Глава Белгородской области объявил о срочном усилении защиты
    Генсек НАТО заявил о вводе войск на Украину после заключения мира
    Кремль ответил на заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти
    Госдолг Украины вырос до 98,4% ВВП за год
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    6 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    16 комментариев
    3 февраля 2026, 16:01 • Справки

    Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    Что такое лунный посевной календарь и зачем он нужен

    Лунный посевной календарь – это система рекомендаций, основанная на наблюдениях за влиянием лунных циклов на все живое, в том числе на растения. Его принцип строится на двух ключевых аспектах:

    1. Фазы Луны. На растущую Луну соки растений движутся вверх, что благоприятно для развития надземной части (посев на зелень, высадка рассады плодовых культур). На убывающую Луну энергия направлена к корням, что идеально для посадки корнеплодов, пикировки и обрезки.

    2. Знаки Зодиака. Каждый знак по-разному влияет на растения. Например, знаки Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) считаются «плодородными» и отлично подходят для посева, а знаки Огня (Овен, Лев, Стрелец) – «бесплодными», лучше подходящими для прополки или сбора урожая.

    Использование календаря помогает не просто выбрать день для посева, но и грамотно распределить все работы в саду и огороде в течение месяца, усиливая естественный потенциал растений.

    Лунные фазы и ключевые астрономические даты в феврале 2026

    Для корректного использования календаря важно знать ключевые точки лунного цикла в феврале 2026 года. Эти даты служат ориентирами, разделяющими месяц на периоды для разных видов работ.

    • 1 февраля – полнолуние.

    • 9 февраля – последняя четверть (начало фазы убывающей Луны).

    • 17 февраля – новолуние.

    • 24 февраля – первая четверть (начало фазы растущей Луны).

    Посев, посадку и пересадку растений традиционно планируют, избегая самих дней новолуния и полнолуния, а также суток до и после них, так как в эти периоды растения наиболее уязвимы. Основные посевные работы приходятся на растущую или убывающую Луну в зависимости от типа культуры.

    Общий календарь благоприятных и неблагоприятных дней

    Исходя из фаз Луны и ее положения в знаках Зодиака, можно выделить общие благоприятные и неблагоприятные периоды для работы с растениями в феврале 2026 года.

    Благоприятные дни для посадки в феврале 2026

    • 5–10 февраля (убывающая Луна): отличное время для посева корнеплодов, пикировки рассады, посадки лука и чеснока на зелень.

    • 13–14 февраля (убывающая Луна): короткий, но удачный период для посевных работ, особенно под плодородными знаками.

    • 22–28 февраля (растущая Луна): самый продуктивный и длинный период месяца. Идеально для посева на рассаду большинства овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур, требующих развития надземной части.

    Неблагоприятные дни

    • 1–4 февраля: период полнолуния и его влияние. Высокая энергетическая активность не способствует укоренению и росту.

    • 15–21 февраля: время новолуния (17 февраля) и дни вокруг него. Это период покоя для растений, когда не стоит проводить посев, посадку или пересадку.

    Когда и что сажать в феврале 2026 года (по культурам)

    Для получения наилучшего результата стоит планировать посев конкретных культур в наиболее подходящие для них дни.

    Овощная рассада

    • Перец (сладкий и острый): 8–10, 22–28 февраля.

    • Томаты для теплицы: 8–10, 22–25 февраля.

    • Баклажаны: 5–9, 13–14, 22–27 февраля.

    Корнеплоды и зелень

    • Сельдерей корневой: 1–5 февраля.

    • Редис, редька, дайкон (для выращивания на подоконнике или в отапливаемой теплице): 8–10, 14, 22, 26–28 февраля.

    • Лук, чеснок, хрен (на зелень): 13–15, 18–20 февраля.

    Цветы и декоративные растения

    • Однолетние цветы (петуния, лобелия, бегония): 8–10, 15–20 февраля.

    • Многолетники (посев на рассаду): 1–5, 22–25 февраля.

    • Кабачки, тыква и патиссоны (на раннюю рассаду): 5–9, 13–14, 22–23, 26–27 февраля.

    Прочие растения

    • Горох, бобы, фасоль (на рассаду): 18–19, 22–23, 26–27 февраля.

    • Капуста, спаржа: 6–10, 14, 19, 22–28 февраля.

    • Картофель, топинамбур (для проращивания или ранней выгонки): 8–10, 14, 22–28 февраля.

    Что делать в неблагоприятные дни

    В дни, не подходящие для посева и посадки, тоже можно с пользой провести время, занимаясь вспомогательными работами:

    • Не рекомендуются. Посев семян, пересадка рассады, пикировка, черенкование (особенно 2, 8–10, 15–17, 25 февраля).

    • Можно и нужно. Подготавливать грунт и тару для будущих посевов, проверять и сортировать семена, проводить ревизию садового инвентаря, рыхлить почву в горшках с комнатными растениями, планировать будущие грядки.

    • С осторожностью. В дни, отмеченные как неблагоприятные для полива (например, 5–7, 24–25 февраля), стоит ограничиться умеренным увлажнением почвы, избегая переливов.

    Как использовать календарь на практике

    Чтобы лунный календарь стал эффективным инструментом, следуйте простым советам:

    1. Составьте план. Отметьте в обычном календаре благоприятные дни для культур, которые вы планируете сеять в феврале.

    2. Используйте «неудачные» дни с умом. Займитесь в эти периоды подготовительными и организационными работами, чтобы в благоприятное время сразу приступить к посеву.

    3. Учитывайте свои условия. Календарь дает общие рекомендации. Всегда корректируйте сроки с учетом вашего региона, наличия досветки для рассады и условий в теплице.

    4. Наблюдайте. Сравнивайте результаты посевов, сделанных в благоприятные и обычные дни. Это поможет вам выработать собственный, наиболее эффективный график работ.

    Заключение: оптимальный график работ в феврале 2026

    Таким образом, самый напряженный и продуктивный посевной период в феврале 2026 года начнется после новолуния – с 22 по 28 февраля. Это лучшее время для посева на рассаду томатов, перцев, баклажанов, капусты и большинства цветов. Для корнеплодов и зелени оптимальна первая декада месяца – 5–10 февраля. Помните, что лунный календарь – это надежный помощник и ориентир, а не догма. Успех урожая всегда складывается из трех составляющих: благоприятного времени, качественного ухода и вашего внимания к растениям.

    Эксперт: Пауза в ударах по энергетике усилила желание украинцев завершить конфликт
    Макрон сообщил о начале консультаций по возможности переговоров с Москвой
    Солдаты НАТО пожаловались на отказы оружия в арктические морозы
    В РПЦ заявили о росте сквернословия среди дошкольников
    Швеция и Дания заказали для Украины комплекс ПВО Tridon Mk2
    Все российские олимпийцы прошли допинг-тесты перед Играми
    Ученые США заявили о продвижении в создании вакцины против ВИЧ

    Золото и доллар штормит в противоположные стороны

    После долгого роста цены на золото пережили в пятницу самое резкое однодневное падение. Серебро просело еще сильнее. Биткоин и вовсе катастрофически улетел вниз. Зато американский доллар вновь почувствовал свою силу и крепость. Однако эксперты не верят, что это надолго: металлы сдаваться не собираются. Что за ценовые качели происходят на рынках? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Россия создает условия для победы в 2026 году

    На фоне активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию все чаще звучат оценки о том, что СВО может завершиться на условиях России уже в этом году. Западные аналитики все больше пишут о фактической неизбежности проигрыша Украины, чьи ресурсы близки к истощению. По мнению экспертов, таким образом 2026-й может стать годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла. Подробности

    Почему США стремятся добить Иран

    В конфликте между Ираном и США появился проблеск надежды – обе стороны заявляют о готовности к переговорам, к решению споров мирными методами. Однако условия, которые де-факто выдвигает иранским властям Дональд Трамп, категорически не могут быть приняты Тегераном. Почему – и каковы в таком случае реальные замыслы Вашингтона? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
