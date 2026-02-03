Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.2 комментария
«Муроммашзавод» запустил производство автокомпонентов для AURUS и КАМАЗ
Во Владимирской области началось производство рулевых реек с электроусилителем для автомобилей AURUS и мостов для электробусов КАМАЗ с высокой локализацией.
Как сообщает Фонд развития промышленности (ФРП), «Муроммашзавод» открыл новое производство рулевых реек с электроусилителем для платформы AURUS и электрических портальных мостов для электробусов КАМАЗ, Волгабас, ЛиАЗ и Синара – городские машины. Объем инвестиций превысил 2,2 млрд рублей, из которых 1,75 млрд предоставил ФРП в виде льготного займа по программе «Автокомпоненты».
В новом корпусе впервые в России налажено производство рулевых реек для AURUS, которые ранее импортировали из Германии. Планируется выпуск до 350 реек в год для автомобилей AURUS. Уровень локализации этого компонента составляет 84%.
На площадке также начали выпускать электрические портальные мосты для отечественных электробусов, ранее поставляемые из Германии и Китая. Сейчас выпускается более 200 мостов в год с перспективой увеличения до 3 тыс. ежегодно. Локализация мостов – 87%.
По словам генерального директора предприятия Александры Суминой, «Муроммашзавод» готов обеспечить всех российских производителей электробусов необходимыми комплектующими и адаптировать разработки для других транспортных средств, в том числе для гибридных и электрических грузовиков.
Разработанная рулевая рейка отличается отсутствием аналогов среди российских производителей, возможностью беспилотного управления и снижением расхода топлива. Электрические мосты повышают безопасность, комфорт и энергоэффективность электробусов, а также снижают издержки на обслуживание транспорта.
Заем ФРП пошел на приобретение более 40 единиц современного оборудования, включая автоматизированные линии сборки и высокоточные станки.