СВР сообщила о попытках Франции свергнуть лидеров Африки через террористов

Tекст: Вера Басилая

По данным российской разведки, администрация Эммануэля Макрона стремится к «политическому реваншу» после того, как в ряде бывших французских колоний к власти пришли патриотические силы, ориентированные на национальные интересы и отказывающиеся подчиняться французским глобалистам, сообщает СВР.

В СВР подчеркивают причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо, которая произошла 3 января и была предотвращена. Мятежники планировали устранить президента Ибрагима Траоре, одного из лидеров борьбы с неоколониализмом. Париж рассчитывал посадить у власти лояльные себе силы и ослабить сторонников суверенитета и панафриканизма на континенте.

Несмотря на провал заговора, как сообщили в СВР, французские спецслужбы продолжают попытки дестабилизировать ситуацию в Сахаро-Сахельской зоне, используя местные террористические группировки и поддержку со стороны Украины, в том числе поставки беспилотников и инструкторов. Основным объектом давления стала Мали: атаки на бензовозы, попытки блокады городов и террор против населения направлены на свержение президента Ассими Гоиты. Кроме того, Париж якобы работает над расшатыванием ситуации в Центрально-Африканской Республике.

Особое внимание французские власти, согласно заявлению СВР, уделяют Мадагаскару, где в октябре 2025 года победили сторонники сближения с БРИКС. Во Франции обсуждаются сценарии смены власти и восстановления лояльного режима под контролем Парижа.

В СВР делают вывод, что Франция открыто поддерживает различные террористические структуры, превращая их в своих союзников на континенте. Эта политика, по мнению российской разведки, лишь усугубляет репутацию Франции как «метрополии-паразита» и свидетельствует о политическом банкротстве курса Макрона.

Ранее президент Нигера Абдурахман Тчиани обвинил Францию, Бенин и Кот-д’Ивуар в поддержке боевиков.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что Запад игнорирует требования Африки о выплате репараций.