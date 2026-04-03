Минпромторг сообщил о росте несырьевого экспорта России
Объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам 2025 года составил 163,6 млрд долларов, что на 11% выше показателя 2024 года, заявил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках Международного транспортно-логистического форума.
Он подчеркнул, что «по итогам даже прошлого года несырьевой неэнергетический экспорт, который является в фокусе нашей с вами работы, он вырос. Вырос причем достаточно хорошо, на 11%. Составил 163,6 млрд долларов». По его словам, этот показатель демонстрирует эффективность мер, принимаемых для диверсификации российского экспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Минэкономразвития, доля несырьевого неэнергетического экспорта в первом полугодии 2025 года превысила 12% ВВП.
Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию внешнеэкономической деятельности заявил о почти 10-процентном росте несырьевого неэнергетического экспорта по итогам десяти месяцев 2025 года.
Политолог Павел Данилин отметил, по итогам 2025 года объем несырьевого экспорта России вырос на 10% и достиг 149 млрд долларов.