Минпромторг сообщил о росте несырьевого экспорта России

Он подчеркнул, что «по итогам даже прошлого года несырьевой неэнергетический экспорт, который является в фокусе нашей с вами работы, он вырос. Вырос причем достаточно хорошо, на 11%. Составил 163,6 млрд долларов». По его словам, этот показатель демонстрирует эффективность мер, принимаемых для диверсификации российского экспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Минэкономразвития, доля несырьевого неэнергетического экспорта в первом полугодии 2025 года превысила 12% ВВП.

Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию внешнеэкономической деятельности заявил о почти 10-процентном росте несырьевого неэнергетического экспорта по итогам десяти месяцев 2025 года.

Политолог Павел Данилин отметил, по итогам 2025 года объем несырьевого экспорта России вырос на 10% и достиг 149 млрд долларов.