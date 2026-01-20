Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Мишустин озвучил планы по снижению зависимости от недружественных портов
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о планах снизить зависимость бизнеса от портов недружественных стран за счет новых логистических центров.
В ходе стратегической сессии по развитию внешнеэкономической деятельности премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские компании снизят зависимость от портов, находящихся под контролем недружественных государств, передает ТАСС.
По его словам, в стране строятся новые логистические центры, портовая инфраструктура и промышленные площадки, что позволит размещать производства вдоль ключевых маршрутов и расширять число потенциальных покупателей.
Мишустин подчеркнул, что сокращение зависимости от недружественных портов поможет минимизировать риски и снизить расходы бизнеса. Он отметил, что работа ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который стартовал с начала 2025 года.
В рамках этого проекта планируется интеграция российских поставок в глобальные транспортные коридоры, ведущие в Африку и Латинскую Америку. Для этого активно подключаются балтийские, азово-черноморские и тихоокеанские порты России.
Премьер-министр добавил, что по итогам 10 месяцев 2025 года России удалось добиться почти 10% роста несырьевого неэнергетического экспорта. Основными драйверами роста стали машиностроение, химическая промышленность и металлургия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на сессии Мишустин заявил, что в 2025 году доля экспорта России в дружественные страны достигла 86% и превысила ориентир, установленный президентом.
Также премьер-министр прогнозировал рост доли участников ШОС в мировом ВВП до 35%. До этого глава правительства отметил устойчивый рост экспорта и высокий интерес зарубежных партнеров к российской продукции несмотря на санкции.