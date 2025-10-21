Мишустин: Экспорт российских товаров растет вопреки санкциям

Мишустин заявил о росте экспорта и интереса к российским товарам

Tекст: Елизавета Шишкова

Мишустин выступил на пленарном заседании форума в Национальном центре «Россия», где сообщил о расширении географии участников и росте интереса иностранных партнеров к российским товарам, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«География участников расширяется с каждым годом. Сейчас здесь собрались представители уже около 100 государств, что говорит об очень высоком интересе к сотрудничеству с нашей страной. Мы открыты для честного диалога и взаимовыгодной торговли», – заявил председатель правительства.

Мишустин подчеркнул, что Международный экспортный форум «Сделано в России» становится традиционным местом для делового общения и поиска решений, востребованных как российскими, так и зарубежными предпринимателями. Он отметил, что экспорт служит катализатором обновления экономики, способствует созданию современных рабочих мест и находится в центре внимания федеральных и региональных властей.

По данным Минэкономразвития, доля несырьевого неэнергетического экспорта в первом полугодии 2025 года превысила 12% ВВП, а расчеты в национальной валюте уже составляют более 50%. Мишустин добавил, что это укрепляет экономику и стимулирует инвестиции. В условиях санкций спрос на российскую продукцию остается высоким, а экспорт в страны ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС и государства Азии, Африки и Латинской Америки за четыре года вырос с 44% до 85% в общем объеме.

Россия активно формирует новые логистические маршруты, развивая международные транспортные коридоры на юг и восток. Мишустин отметил, что даже недружественные страны продолжают закупать российские товары, потратив за первое полугодие 25,5 млрд долларов на энергоносители, удобрения и металлы. В то же время экспорт машиностроительной продукции за семь месяцев 2025 года вырос более чем на треть и принес России более 2 трлн рублей.

На форуме также говорилось о признании российских биотехнологий, лекарств и органической продукции за рубежом, а также о развитии национального бренда «Сделано в России» и зарубежной инфраструктуры – магазинов и демонстрационных павильонов в шести странах. Мишустин подчеркнул, что это способствует укреплению технологического лидерства страны и формированию прочных внешнеторговых связей.